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Android TV'ler ve Android TV boxlar için en iyi VPN

Android TV VPN ile istediğinizi kolay ve güvenli bir şekilde izleyin.

  • TV'de VPN'in tüm faydalarını edinin
  • Kolayca herhangi bir konuma geçin
  • İndirin ve saniyeler için kurulumu tamamlayın
  • Video izleme dünyasına erişin
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Android TV logosu.
Android TV ana ekranı.

ExpressVPN Android TV ile nasıl çalışır

Google destekli Android TV, akıllı TV'ler ve Chromecast gibi video izleme cihazları için optimize edilmiş özel bir Android işletim sistemi biçimidir. ExpressVPN'i Android TV'nize veya Android TV boxınıza yüklemek (Amazon Fire TV ve Nvidia Shield gibi set-top boxlar dahil), çevrimiçi konumunuzu anında 94 ülkedeki 160 konumdan herhangi birine değiştirmenize olanak tanır ve dünyanın dört bir yanından filmlere ve programlara güvenli bir şekilde yavaşlatma olmaksızın erişmenizi sağlar.

Android TV'ye 3 kolay adımda ExpressVPN nasıl kurulur

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Sipariş sayfasından bir ExpressVPN aboneliği edinin.

2. Adım

"ExpressVPN" arama isteği bulunan televizyon ekranı.

Android TV'nizde Google Play Store'a gidin ve ExpressVPN'i aratın. ExpressVPN uygulamasını seçin ve önce “Yükle"ye, ardından “Aç"a tıklayın.

3. Adım

Android TV cihazları.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Güvenli VPN konumlarından herhangi birine bağlanın ve en sevdiğiniz programları izleyin.

ExpressVPN Edinin
Tüm Android TV cihazları.

Android TV: ekran yansıtma ve yayınlama

ExpressVPN'i Android TV'nizle kullanmanın en iyi yanı, başka bir cihaza ihtiyaç duymamanızdır. ExpressVPN uygulamasını doğrudan Google Play Store'dan Android TV'nize indirin ve hemen güvenli bir şekilde izlemeye başlayın.

Peki ya zaten başka bir cihaz kullanıyorsanız ve çalışmalarınızı daha büyük bir ekranda hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız? Ya da başka birinin evinde belki kendi telefonunuzdan video izliyorsunuz ve bunu oradaki herkesle paylaşmak istiyorsunuz? Android TV cihazları, Android TV'de ExpressVPN kurulu olmasa bile, bilgisayarlardan ve telefonlardan gönderilen videoları aktrabilir ve gösterebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için ekran yansıtma ve yayınlama rehberimize bakın.

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Android TV için ExpressVPN uygulamasının ana özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Cihazınızı ExpressVPN'in 94 ülkede yer alan 160 sunucu konumu ağına bağlayın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 16 dilden biri ile deneyin.

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SSS: Android TV ve VPN

Android TV nedir?
Android TV box nedir?
En iyi Android TV box hangisidir?
ExpressVPN akıllı TV'lerin hepsinde çalışıyor mu?
Android TV, Google Chromecast'ten farklı mı?
Android TV için mutlaka sahip olunması gereken uygulamalar nelerdir?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar üzerinde kullanabilir miyim?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?

Neden ExpressVPN seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

İçeriklere sansürsüz erişin. Facebook, YouTube, Twitter ve daha fazlasına engeli kaldırın.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve üstverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.

Video izleyin ve müzik dinleyin

Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Android TV için ExpressVPN'i bugün deneyin

Sıkıntı yok. Android TV için ExpressVPN'i bugün 30 günlük para iade garantisiyle deneyin.

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