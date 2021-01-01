Android TV'ler ve Android TV boxlar için en iyi VPN

Android TV box, herhangi bir televizyona takılabilen, Android tabanlı yazılıma sahip harici cihazlardır. Bazıları geleneksel bir set-top box şeklini alırken, diğerleri dongle biçimindedir. “Android TV box” sadece bir ürünü betimlemez, birçok farklı üretici tarafından üretilir. Android TV box olarak sınıflandırılan bazı cihazlar, Amazon Fire ailesi gibi Android'in diğer varyasyonlarını çalıştırır, ancak mantık aynıdır: Android uygulamalarını tıpkı bir telefonun yapabileceği gibi kurabilir ve çalıştırabilirler. Diğer popüler Android TV boxlar; Nvidia Shield, Xiaomi Mi ve Chromecast with Google TV'dir.