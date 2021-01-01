Android TV'ler ve Android TV boxlar için en iyi VPN

Android TV: ekran yansıtma ve yayınlama

ExpressVPN'i Android TV'nizle kullanmanın en iyi yanı, başka bir cihaza ihtiyaç duymamanızdır. ExpressVPN uygulamasını doğrudan Google Play Store'dan Android TV'nize indirin ve hemen güvenli bir şekilde izlemeye başlayın.



Peki ya zaten başka bir cihaz kullanıyorsanız ve çalışmalarınızı daha büyük bir ekranda hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız? Ya da başka birinin evinde belki kendi telefonunuzdan video izliyorsunuz ve bunu oradaki herkesle paylaşmak istiyorsunuz? Android TV cihazları, Android TV'de ExpressVPN kurulu olmasa bile, bilgisayarlardan ve telefonlardan gönderilen videoları aktrabilir ve gösterebilir.



Daha fazla bilgi edinmek için ekran yansıtma ve yayınlama rehberimize bakın.