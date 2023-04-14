En İyi Brave VPN uzantısı Brave için en iyi VPN uzantısını indirin
Brave için ExpressVPN uzantısı ile çevrimiçi aktivitenizi koruyun, IP adresinizi değiştirin ve daha fazlasını yapın.
Windows, Mac ve Linux ile uyumludur
ExpressVPN'iniz var mı? Brave uzantısını şimdi indirin.
ExpressVPN'in Brave uzantısı: Özellikler
Güçlü bir VPN şifrelemesi ile 2023'te güvenli bir şekilde çevrimiçi olun. Konumunuzu maskeleyin ve ExpressVPN uygulamasını Brave tarayıcınızdan kontrol edin.
Kullanımı kolay
Artırılmış çevrimiçi gizlilik ve engellenen tüm web sitelerine erişime çok yakınsınız. VPN korumasını doğrudan Google Chrome, Brave veya Vivaldi tarayıcınızın penceresinden açın. ExpressVPN uygulamaları ve tarayıcı uzantıları, ağımıza bağlanmayı herkes için kolaylaştırır.
Çok dilli arayüz
Hangi dili konuşuyor olursanız olun, çevrimiçi gizlilik ve güvenlik herkesin temel hakkıdır. Bu nedenle, Brave için VPN uzantımızı sayısı giderek artan 17 dilde kullanabilirsiniz.
WebRTC engelleme
Web sitelerinin gerçek IP adresinizi ve konumunuzu öğrenmelerini engelleyerek gizliliğinizi koruyun. Bazı uygulamalar WebRTC sızıntılarına neden olabilir ve bu durum, VPN kullanırken bile gerçek IP adresinizin sızmasına neden olabilir. ExpressVPN Brave VPN uzantısı, WebRTC'yi engelleyerek bunun önüne geçer. Konumunuzu kolay bir şekilde gizli tutun, kimliğinizi koruyun ve güvenli bir internet deneyiminin tadını çıkarın.
Çok yüksek hızlar
ExpressVPN'in Brave tarayıcı uzantısı, beklediğiniz indirme hızlarına ulaşmanız amacıyla hız için optimize edilmiştir. Brave tarayıcı VPN'imizi indirerek kesinti olmadan sorunsuz bir şekilde video izleyin ve internette gezinin.
Konum maskeleme
ExpressVPN Brave uzantısını kullanarak konumunuzu gizleyin ve gönül rahatlığıyla internette gezinin. ExpressVPN'in sunucu konumlarına bağlandığınızda, farklı bir IP adresi edinirsiniz ve kendinizi başka bir ülkedeymişsiniz gibi gösterebilirsiniz. Konuma bağlı fiyat ayrımcılığını önleyin ve kimliğinizi gizli tutun.
Video: Bizi koyu modu ile deneyin
VPN Brave tarayıcı uzantımız, gözleri yormayan bir renk temâsı olan koyu modunu sunmaktadır.
SSS: Brave VPN
Brave'de VPN var mı?
Brave'de yerleşik bir güvenlik duvarı ve VPN bulunuyor ancak bu özellik ücretlidir ve yalnızca Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir. Cihazınız ve internet arasındaki trafiği şifrelemektedir.
Brave'in yerleşik VPN'i iyi mi?
Her ne kadar Brave'in yerleşik VPN'i Brave tarayıcısının kullanıcılarına koruma sağlasa da premium bir VPN'in sunduklarıyla karşılaştırıldığında birkaç önemli farklılık bulunuyor. Öncelikle, esnek konum maskeleme için geniş bir sunucu konumları seçeneği sunmuyor. Ayrıca, bir network kill switch bulunmuyor ancak bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında.
ExpressVPN'i Brave üzerinden nasıl etkinleştirebilirim?
ExpressVPN'e abone olduktan sonra, Brave için VPN uzantısını kullanmak çok kolaydır:
ExpressVPN uygulamasını Mac, Windows veya Linux cihazınızda kurun
Brave'de uzantıyı indirin
Bir VPN sunucusuna bağlanın
Brave VPN uzantısı ile ExpressVPN'in sunucu ağına bağlanın
Dünyanın her yerinden 94 ülkedeki VPN proxy sunucularına erişin.