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En İyi Brave VPN uzantısı Brave için en iyi VPN uzantısını indirin

Brave için ExpressVPN uzantısı ile çevrimiçi aktivitenizi koruyun, IP adresinizi değiştirin ve daha fazlasını yapın.

Windows, Mac ve Linux ile uyumludur

ExpressVPN EdininUzantıyı İndirin

ExpressVPN'iniz var mı? Brave uzantısını şimdi indirin.

En iyi Brave VPN uzantısını indirin.

ExpressVPN'in Brave uzantısı: Özellikler

Güçlü bir VPN şifrelemesi ile 2023'te güvenli bir şekilde çevrimiçi olun. Konumunuzu maskeleyin ve ExpressVPN uygulamasını Brave tarayıcınızdan kontrol edin.

Kullanımı kolay

Artırılmış çevrimiçi gizlilik ve engellenen tüm web sitelerine erişime çok yakınsınız. VPN korumasını doğrudan Google Chrome, Brave veya Vivaldi tarayıcınızın penceresinden açın. ExpressVPN uygulamaları ve tarayıcı uzantıları, ağımıza bağlanmayı herkes için kolaylaştırır.

Çok dilli arayüz

Hangi dili konuşuyor olursanız olun, çevrimiçi gizlilik ve güvenlik herkesin temel hakkıdır. Bu nedenle, Brave için VPN uzantımızı sayısı giderek artan 17 dilde kullanabilirsiniz.

WebRTC engelleme

Web sitelerinin gerçek IP adresinizi ve konumunuzu öğrenmelerini engelleyerek gizliliğinizi koruyun. Bazı uygulamalar WebRTC sızıntılarına neden olabilir ve bu durum, VPN kullanırken bile gerçek IP adresinizin sızmasına neden olabilir. ExpressVPN Brave VPN uzantısı, WebRTC'yi engelleyerek bunun önüne geçer. Konumunuzu kolay bir şekilde gizli tutun, kimliğinizi koruyun ve güvenli bir internet deneyiminin tadını çıkarın.

Çok yüksek hızlar

ExpressVPN'in Brave tarayıcı uzantısı, beklediğiniz indirme hızlarına ulaşmanız amacıyla hız için optimize edilmiştir. Brave tarayıcı VPN'imizi indirerek kesinti olmadan sorunsuz bir şekilde video izleyin ve internette gezinin.

Konum maskeleme

ExpressVPN Brave uzantısını kullanarak konumunuzu gizleyin ve gönül rahatlığıyla internette gezinin. ExpressVPN'in sunucu konumlarına bağlandığınızda, farklı bir IP adresi edinirsiniz ve kendinizi başka bir ülkedeymişsiniz gibi gösterebilirsiniz. Konuma bağlı fiyat ayrımcılığını önleyin ve kimliğinizi gizli tutun.

ExpressVPN Edinin

Video: Bizi koyu modu ile deneyin

VPN Brave tarayıcı uzantımız, gözleri yormayan bir renk temâsı olan koyu modunu sunmaktadır.

ExpressVPN tarayıcı uzantısının koyu modu

SSS: Brave VPN

Brave'de VPN var mı?
Brave'in yerleşik VPN'i iyi mi?
ExpressVPN'i Brave üzerinden nasıl etkinleştirebilirim?

Neden Brave için ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Daha fazla VPN konumu

Brave tarayıcınızı 94 ülkedeki sunucu konumlarından oluşan büyük bir ağa bağlayın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

İSS yavaşlatmasını önleyin

Brave için ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını önlemenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Brave VPN uzantısı ile ExpressVPN'in sunucu ağına bağlanın

Dünyanın her yerinden 94 ülkedeki VPN proxy sunucularına erişin.

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