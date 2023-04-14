Her ne kadar Brave'in yerleşik VPN'i Brave tarayıcısının kullanıcılarına koruma sağlasa da premium bir VPN'in sunduklarıyla karşılaştırıldığında birkaç önemli farklılık bulunuyor. Öncelikle, esnek konum maskeleme için geniş bir sunucu konumları seçeneği sunmuyor. Ayrıca, bir network kill switch bulunmuyor ancak bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında.