Bu rehber, HTML5 coğrafi konumunun ne olduğunu ve ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanarak çoğu sitede konumunuzu nasıl değiştirebileceğinizi açıklayacaktır.

HTML5 coğrafi konumu nedir?

HTML5 coğrafi konum API’si, mevcut konumunuzu belirler. Cihazınızın konumunu belirlemek için GPS, Wi-Fi ve hücre kuleleri üçgenleme yöntemi gibi teknikleri kullanır. Bu durum gizliliğinizi ve güvenliğinizi riske atabilir.

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ExpressVPN tarayıcı uzantısıyla konumunuzu değiştirin

Web sitelerinin IP adresinizi ve konumunuzu öğrenmesini önlemek için görünen konum isteklerini reddedebilirsiniz.

Ancak, konumunuzu paylaşmazsanız bazı web sitesi içerikleri engellenebilir.

Bunun yerine, ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanarak konumunuzu değiştirebilir ve böylece web sitelerinin IP adresinizi ve konumunuzu bilmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca yalnızca belirli bir ülkede mevcut olan içeriklere erişebilirsiniz. HTML5 konum değiştirme yöntemi çoğu sitede çalışsa da, bazı sitelerde çalışmayabilir.

ExpressVPN tarayıcı uzantısı şu tarayıcılarda kullanılabilir: Chrome, Firefox, Edge, Brave ve Vivaldi. Daha fazla bilgi için ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirme ve kullanma sayfasına göz atın.

Not: ExpressVPN tarayıcı uzantıları mobil cihazlar için mevcut değildir.

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Web sayfaları HTML5 coğrafi konumu olmadan düzgün yüklenmez

Ziyaret ettiğiniz web sitesinin içeriği yüklenmiyorsa, ExpressVPN tarayıcı uzantısında konum değiştirme özelliğini kapatmayı deneyin:

Tarayıcı uzantısında ana menüyü (≡) seçin. Gizlilik & Güvenlik seçeneğini tıklayın. Konumunuzu değiştirin seçeneğini kapatın.

Önemli: Konum değiştirme özelliği devre dışı bırakıldığında, HTML5 coğrafi konumu kullanan web siteleri VPN’e bağlı olsanız bile konumunuzu belirleyebilir.

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