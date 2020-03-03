Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu rehber, ExpressVPN Android uygulamasını nasıl kuracağınızı göstermektedir.

ExpressVPN Android uygulaması Android 12, 11, 10, Pie (9), Oreo (8.x), Nougat (7.x), Marshmallow (6.x) ve Lollipop (5.x) ile uyumludur.

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Hesabınıza giriş yapın

Android cihazınızda ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Oturum Aç‘a dokunun

E-posta ile gönderilen doğrulama kodunu girin.

İndirme sayfasına yönlendirileceksiniz.

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VPN uygulamasını indirin

Google Play Store’a erişiminizin olup olmadığına bağlı olarak uygulamayı indirmenin iki yolu bulunuyor.

Google Play Store‘a erişebiliyorsanız Google Play’de Edinin butonuna tıklayın.

Google Play Store’da Yükle‘ye dokunun. Daha sonra Aç‘a dokunun.

Google Play‘e erişemiyorsanız APK dosyasını doğrudan Android cihazınıza indirmek için APK İndir‘e dokunun.

Not: ExpressVPN, APK dosyasını üçüncü taraf kaynaklardan indirmenizi önermez. APK indirme hakkında daha fazlasını öğrenin.

Cihazınız varsayılan olarak bilinmeyen kaynaklardan edinilen uyuglamalara izin vermez. Ayarlar‘a ve ardından Bu kaynaktan izin ver‘e dokunun.

APK cihazınıza indirildikten sonra, AÇ‘a dokunun. Daha sonra Yükle‘ye dokunun.

Uygulamayı açmak için AÇ‘a dokunun.

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VPN uygulamasının kurulumu

Uygulamayı açın ve ardından Giriş Yap‘a dokunun.

E-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve Giriş Yap‘a dokunun.

Anonim tanı bilgilerini ExpressVPN ile paylaşmayı isteyip istemediğiniz sorulacak. İlerlemek için tercihinizi yapın.

VPN’i kurmanız ve ExpressVPN tarafından talep edilen bağlantı taleplerini onaylamanız istenecek. Devam etmek için Tamam‘a ve Tamam‘a dokunun.

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VPN sunucusu konumuna bağlanın

VPN sunucu konumuna bağlanmak için butonuna dokunun. ExpressVPN varsayılan olarak sizin için en iyi deneyimi sunan Akıllı Konum adlı konumu önerecek.

Uygulama ekranında Bağlandı mesajını görür görmez, özgürce ve güvenli bir şekilde gezinmeye başlayabilirsiniz.

Not: Tek bir ExpressVPN aboneliği, hangi platform olursa olsun aynı anda beş cihaz üzerinde kullanılabilir. Bir aboneliği kullanarak beşten fazla cihazı kullanmaya çalışırsanız şu ekranı göreceksiniz:

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VPN sunucusu konumundan bağlantıyı sonlandırın

VPN sunucusuna bağlantıyı sonlandırmak için butonuna dokunun.

“Bağlı değil” mesajı gösterildiğinde bağlantınızın sonlandırıldığını bileceksiniz.

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Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin

Farklı bir sunucu konumuna bağlanmak isterseniz daha fazla VPN konumuna göz atmak için butonuna dokunun.

Not: İlk defa VPN’e bağlı iken konum değiştirmek istediğinizde, yeniden bağlanma sırasında internetinizin güvenli olmayabileceği ile ilgili bir uyarı alacaksınız. Devam etmek için İlerle’ye dokunun.

VPN konumları listesi başlangıçta iki sekme içerir: ÖNERİLEN ve TÜM KONUMLAR.

ÖNERİLEN sekmesi ExpressVPN’in bağlanmanız için önerdiği konumları gösterir.

TÜM KONUMLAR sekmesi VPN sunucularını bölgelere göre listeler. Listeleri üçgen şeklindeki oklara dokunarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

Bir konumu favori konumlar listenize eklemek için sağa kaydırın.

Favori konumlarınıza FAVORİLER sekmesine dokunarak erişebilirsiniz.

Bir konumu favoriler listenizden silmek için tekrar sağa kaydırın.

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ExpressVPN uygulamasına kısayol ekleyin

Kısayol özelliği, VPN’e bağlandıktan sonra ExpressVPN ana ekranında görünür. İlk defa bağlandığınızda görünmez ancak ikinci defa bağlandıktan sonra görünecektir.

Kısayollar, VPN’e bağlandığınızda doğrudan ExpressVPN üzerinden uygulamaları ve web sitelerini kolay ve hızlı bir şekilde açmanızı sağlar. VPN’e bağlandıktan sonra birkaç favori yeri ziyaret ediyorsanız onu bir kısayol olarak eklemek sizi her seferinde cihazınızın ana ekranına veya tarayıcısına geri dönme zahmetinden kurtarır.

Bir uygulamayı veya web sitesini açmak için onun simgesine dokunun.

Eğer beşten az kısayol seçtiyseniz simgesine dokunarak bir kısayol ekleyebilirsiniz.

Seçenekler‘e dokunarak kısayol ekleyebilir veya silebilirsiniz.

Ayarlar > Uygulama ve Web Sitesi Kısayolları‘na dokunun.

Ekle‘nin altına en fazla beş kısayol ekleyebilirsiniz.

Listeye kısayol eklemek için simgesine dokunun. Bir kısayolu listeden kaldırmak için simgesine dokunun. Birini istediğiniz pozisyona sürüklemek için simgesine basılı tutun.

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Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Farklı bir protokole geçiş yapmadan önce VPN bağlantınızı sonlandırın.

VPN protokolü, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemidir. ExpressVPN, en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha yüksek hız elde etmenize yardımcı olabilir.

VPN protokolünü değiştirmek için:

Seçenekler‘e dokunun.

Ayarlar > VPN protokolü‘ne dokunun

Kullanmak istediğiniz protokolü seçin.

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Takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin

Threat Manager, şirketlerin sizin hakkınızda neler bildiği ve çevrimiçi ortamda ne yaptığınız konusunda size daha fazla kontrol sağlar.

Ziyaret ettiğiniz birçok uygulama ve web sitesi etkinliklerinizin kaydını tutar ve takip ediciler, dolandırıcılar ve kötü amaçlı yazılım siteleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlerle aktivitelerinizi paylaşır. Bu bilgiler, genellikle sizin bilginiz veya izniniz olmadan, size daha hedefli reklamlar ve içerik sunmak için kullanılır.

Threat Manager, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaların ve web sitelerinin, engellenenler listemizdeki üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.

Varsayılan olarak Threat Manager devre dışıdır. Threat Manager’i etkinleştirmek için:

VPN’e bağlanın ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullanın. Seçenekler > Ayarlar > Threat Manager tıklayın. Takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin‘i açın

ExpressVPN’in Threat Manager’i hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Ayrık tünellemeyi kullanın

Ayrık Tünelleme özelliği, ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda VPN’i hangi uygulamaların kullanacağını veya kullanmayacağını seçmenizi sağlar.

Ayrık tünelleme ayarlarına erişmek için Seçenekler‘e dokunun.

Ayarlar > Ayrık Tünelleme‘ye dokunun.

VPN’i hangi uygulamaların kullanacağına karar vermek için Yalnızca seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin ver‘i seçin. UYGULAMA EKLE altında, VPN korumasını uygulamak istediğiniz uygulamaları seçin.

Not: Android sistem ayarlarınızda “VPN’siz trafiği engelle”yi etkinleştirdiyseniz interneti sadece bu menü üzerinden seçtiğiniz uygulamalar kullanabilecek. Diğer tüm uygulamalar, siz onları bu listeye eklemediğiniz sürece devamlı olarak engellenecektir.

Seçilen uygulamaların VPN’i kullanmasına izin verme seçeneğini seçerseniz, UYGULAMA EKLE altındaki uygulamalara VPN koruması uygulanmayacak.

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Uygulama içindeki destek makalelerine erişin

Artık ExpressVPN uygulaması içerisinden destek makalelerine erişebilirsiniz.

Yardım‘a dokunun.

Uygulama içi destek makalesi için bir kategoriye dokunun.

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ExpressVPN uygulama widget’ını ekleyin

Ana ekranınıza ExpressVPN widget’ını eklemek için ana ekranınızda boş alana dokunun ve basılı tutun ve Widgetlar‘a dokunun.

ExpressVPN widget’ına dokunun ve basılı tutun.

Tercih ettiğiniz ekrana widget’ı sürükleyin.

Widget artık ana ekranınızda olacak. ExpressVPN uygulamasını açmadan VPN’e bağlanmak ve bağlantıyı sonlandırmak için widget’ı kullanabilirsiniz.

VPN’e bağlanmak veya VPN bağlantınızı sonlandırmak için butonuna dokunun.

Konum değiştirmek için konum bayrağı‘na dokunun.

ExpressVPN uygulamasını açmak için widget’ın ortasına dokunun.

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Diğer cihazlara ExpressVPN yükleyin

Tek bir ExpressVPN aboneliği ile, aynı anda beş cihazı bağlayabilir ve koruyabilirsiniz.

Diğer cihazlarınıza ExpressVPN yüklemek için Seçenekler > Tüm Cihazlarınızı Koruyun‘a dokunun.

E-posta Yükleme Linki‘ne dokunun.

ExpressVPN’e kaydolmak için kullandığınız e-posta adresine bir kurulum bağlantısı alacaksınız.

ExpressVPN’i kurmak istediğiniz cihazlarda e-postayı açın. Şimdi Kur‘u seçin ve ardından ExpressVPN indirmek ve kurmak için talimatları izleyin.

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Koruma Özetini Görüntüleyin

Koruma Özeti, VPN’e ne kadar süre bağlı olduğunuza dair haftalık bir genel bakış sağlar. Özet, yüzdelik ve saat olarak sunulur. Ayrıca, VPN’e bağlı olduğunuzda yeni IP adresinizi de gösterir.

Önemli: Koruma Özeti’ndeki bağlantı bilgileriniz tamamen anonimdir. Yalnızca cihazınızda saklanır ve asla ExpressVPN’e gönderilmez.

Koruma Özeti, ana ekranın altında gösterilir. Koruma Özetinizi tüm ayrıntılarıyla görüntülemek için Koruma Özeti kartına dokunun.

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Uygulamayı silin

ExpressVPN’i Android cihazınızdan kaldırmak için ana ekrandaki ExpressVPN simgesine dokunun ve basılı tutun, daha sonra simgesine dokunun.

Sil‘e dokunun ve sonra Tamam‘ı seçin.

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