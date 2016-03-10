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Bu rehber, Linux için ExpressVPN uygulamasını nasıl kuracağınızı gösterir.

ExpressVPN, şu Linux işletim sistemleriyle uyumludur:

  • Ubuntu: 20.04 ve üstü
  • Debian: 10 ve üstü
  • Fedora: 37 ve üstü
  • Arch: En yeni sürümü
  • Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 ve üstü
  • Mint: Linux Mint 20 ve üstü
Önemli: ExpressVPN, yukarıda listelenmeyen hiçbir dağıtımı resmi olarak desteklemez. Dağıtımınız yukarıdaki işletim sistemlerinden herhangi birini temel alıyorsa yine de bu rehberi takip ederek ExpressVPN’i kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, ExpressVPN bu dağıtımlardaki herhangi bir sorun için düzeltme sağlamayacaktır.

ExpressVPN Linux uygulamasını bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmeyi tercih ediyorsanız bunu Chrome ve Firefox için ExpressVPN tarayıcı uzantısıyla yapabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra tarayıcı uzantısını yükleyin.

Manuel kurulumu mu tercih ediyorsunuz? OpenVPN (Terminal üzerinden) ve OpenVPN (Ubuntu Ağ Yöneticisi üzerinden) için manuel kurulum yönergelerine bakın.

Videoyu mu tercih ediyorsunuz? Gömülü kliple birlikte takip edebilir veya YouTube’daki videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Bölüme atla…

Yükleyiciyi indirin
Uygulamayı yükleyin ve etkinleştirin
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin
Farklı bir VPN protokolüne geçin
İzleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleyin
Uygulama rehberini açın
Otomatik tamamlama özelliğini kullanın
Otomatik bağlanma özelliğini kullanın
ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın
Uygulamayı kaldırın
Bağlantınızla ilgili sorunları giderin

Yükleyiciyi indirin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.

Enter your account credentials, then click "Sign In."

E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin.

Sağ tarafta, Linux işletim sisteminizi seçin.

Select your Linux operating system.

Not: Debian ve Mint kullanıcıları Ubuntu’yu seçmelidir. Hangi Ubuntu veya Fedora işletim sistemini çalıştırdığınızı bulabilirsiniz. Terminal‘e gidin, ardından şunu girin:

uname -m

veya

arch

“64” (örneğin, “x86_64”) görüyorsanız 64 bit Linux dağıtımı kullanıyorsunuz demektir. Bu durumda, 64 bit yükleyiciyi indirmelisiniz.

İndir‘i tıklayın.

Click "Download."

Dosyayı Kaydet‘i seçin. Tamam‘ı tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Kurulum için aktivasyon koduna daha sonra ihtiyacınız olacak.

You will need the activation code for the setup later.

İsteğe bağlı: PGP anahtarının indirilmesi ve imzanın doğrulanması hakkında bilgi edinin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulamayı yükleyin ve etkinleştirin

Uygulamayı yükleyin

Not: Uygulamayı doğrudan GUI ile kuramazsanız komut satırını kullanarak kurabilirsiniz.

İndirilenler klasörünüze gidin. Daha önce indirdiğiniz yükleyici dosyasını bulun ve sağ tıklayın. Diğer Uygulama ile Aç > Yazılım Kurulumu > Seç‘i tıklayın.

Kur‘u tıklayın.

Click “Install” to download the ExpressVPN installer file.

Şifrenizi girin, ardından Kimlik Doğrula‘yı tıklayın.

Enter your password, then click “Authenticate.”

Kurulum hemen başlayacaktır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Terminal‘e gidin.

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

expressvpn

Run command “expressvpn.”

Uygulama için komut satırı kurulumu

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

cd ~/Downloads/

Run command “cd Downloads.”

Dağıtımınıza bağlı olarak aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Run command to install the ExpressVPN installer file.

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Dosyayı kurmak için kullanıcı şifrenizi girin.

Arch için kuruluma devam etmek için y girin.

Uygulamayı etkinleştirin

Yeni bir Terminal açın. Şu komutu çalıştırın:

expressvpn activate

Run command “expressvpn activate.”

Daha önce bulduğunuz etkinleştirme kodunu yapıştırın. Kodun ekranda görünmeyeceğini unutmayın. Enter‘a basın.

Anonimleştirilmiş tanı raporlarını paylaşarak ExpressVPN’in geliştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kabul etmek için Y, reddetmek için n girin.

Type in “y” or “n” to select your preference for helping improve ExpressVPN.

Gelecekte ExpressVPN’e tanı göndermeyi devre dışı bırakmak istiyorsanız şu komutu çalıştırın:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Run command to opt out of sending diagnostics.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

expressvpn connect

Run command “expressvpn connect.”

İlk kez bağlanıyorsanız ExpressVPN hız ve yakınlık gibi faktörlere göre size önerilen bir sunucu konumu seçmek için Akıllı Konum özelliğini kullanacaktır.

Bu ilk bağlantınız değilse ExpressVPN en son bağlandığınız sunucu konumuna bağlanacaktır.

Başarıyla bağlandığınızda, yeşil renkte “Bağlandı…” mesajını göreceksiniz.

You will see the “connected to” message in green.

Varsayılan olarak, ExpressVPN’in bağlı olduğunu belirten bir bildirim göreceksiniz.

You are connected to ExpressVPN.

Not: Tek bir ExpressVPN aboneliği, platformdan bağımsız olarak beş cihazda aynı anda kullanılabilir. Bir abonelik ile aynı anda beşten fazla cihazı kullanmaya çalışırsanız aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

You have exceeded ExpressVPN’s device usage limit for this subscription.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir sunucu konumundan bağlantıyı kesmek için şu komutu çalıştırın:

expressvpn disconnect

ExpressVPN bağlı olduğu sunucuyla bağlantısını kesecektir.

Run command “expressvpn disconnect.”

Varsayılan olarak, ExpressVPN’in bağlantısının kesildiğini belirten bir mesaj göreceksiniz.

You are disconnected from ExpressVPN.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bağlanmak için önerilen konumların bir listesini bulmak için terminalde aşağıdaki komutu girin:

expressvpn list

Varsayılan olarak, ExpressVPN listenin başında Akıllı Konum olarak adlandırılan ve sizin için en uygun deneyimi sağlayan konumu önerecektir.

Mevcut tüm konumların bir listesini görmek için şu komutu girin:

expressvpn list all

Belirli bir VPN sunucu konumuna bağlanın

Belirli bir sunucu konumuna bağlanmak için şunu girin:

expressvpn connect [LOCATION]

veya

expressvpn connect [ALIAS]

Örneğin, ABD – New York’a bağlanmak için şunu girin:

expressvpn connect "USA - New York"

veya

expressvpn connect usny

Run command "expressvpn connect 'USA - New York'."

Akıllı Konum’a bağlanın

Akıllı Konum’a bağlanmak için:

expressvpn connect smart

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN bağlantısını kesin.

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. En iyi deneyim için ExpressVPN, Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu varsayılan olarak seçilidir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek size daha yüksek bağlantı hızları sağlayabilir.

Lightway – TCP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol lightway_tcp

Lightway – UDP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol lightway_udp

OpenVPN – TCP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol tcp

OpenVPN – UDP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol udp

Run command “expressvpn protocol udp.”

Otomatik seçeneğini kullanmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol auto

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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İzleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleyin

ExpressVPN’in Threat Manager özelliği, şirketlerin sizin hakkınızda ne bildiği ve çevrimiçi ne yaptığınız konusunda size daha fazla kontrol sağlar.

Ziyaret ettiğiniz pek çok uygulama ve web sitesi, aktivitelerinizin kaydını tutar ve izleyiciler, dolandırıcılar ve kötü amaçlı yazılım siteleri dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlerle aktivitelerinizi paylaşır. Bu bilgiler, genellikle bilginiz veya izniniz olmadan size daha hedefli reklamlar ve içerik sunmak için kullanılır.

Threat Manager, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaların ve web sitelerinin, engellenenler listemizdeki üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.

Threat Manager’ı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

  1. Terminal penceresini açın.
  2. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun.
  3. Threat Manager’ı etkinleştirmek için şu komutu girin:
    expressvpn preferences set block_trackers true
    Onu devre dışı bırakmak için şu komutu girin:
    expressvpn preferences set block_trackers off
  4. Onaylamak için Enter‘a basın.

ExpressVPN Threat Manager hakkında daha fazlasını okuyun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulama rehberini açın

Uygulamanın işlevlerinin tam listesini görüntülemek için şu komutu çalıştırın:

man expressvpn

Run command "man expressvpn."

Farklı komutlar burada listelenecektir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Otomatik tamamlama özelliğini kullanın

Bir komut yazdıktan sonra, mevcut tüm seçeneklerin listesini görmek için sekme tuşuna iki kez basın.

Örneğin,

expressvpn protocol

yazıp sekme tuşuna iki kez basmak, mevcut tüm protokolleri listeleyecektir.

Run command "expressvpn protocol."

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Otomatik bağlanma özelliğini kullanın

ExpressVPN uygulamasını, başlangıçta aşağıdakileri girerek en son bağlandığınız konuma otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

expressvpn autoconnect true

Run command “expressvpn autoconnect true.”

Otomatik bağlan etkinleştirildi mesajını göreceksiniz.

İlk kez bağlanıyorsanız ExpressVPN Akıllı Konum kullanarak bağlanacaktır.

Bu işlevi devre dışı bırakmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn autoconnect false

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın

Önemli: Tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz tarayıcı uzantısını almak için bu adımları izleyin.

ExpressVPN Linux uygulamasını bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmeyi tercih ediyorsanız bunu Chrome ve Firefox için ExpressVPN tarayıcı uzantısıyla yapabilirsiniz.

Not: Tarayıcı uzantısını kullanmak için ExpressVPN Linux uygulamasını (Versiyon 2.0 veya daha yeni) indirip etkinleştirdiğinizden emin olun.

ExpressVPN tarayıcı uzantısını almak için aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Run command “expressvpn install-firefox-extension.”

Bu, ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirmek için sayfayı açacaktır. Uzantıyı İndir‘i tıklayın.

Under "ExpressVPN for Chrome," click "Get Extension."

ExpressVPN tarayıcı uzantısı hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

Tarayıcılarını Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yükleyen kullanıcılar için

Web tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz ExpressVPN tarayıcı uzantısının ExpressVPN Linux uygulamasıyla iletişim kuramadığını görebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için:

  1. Tarayıcı ayarlarınızı ve yer imlerinizi yedekleyin.
  2. Ubuntu Yazılım Merkezine gidin ve tarayıcınızı kaldırın.
  3. Terminal‘i açın.
  4. $ sudo apt update girin.
  5. Tarayıcınıza bağlı olarak, $ sudo apt install chromium-browser veya $ sudo apt install firefox girin.
  6. $ chromium-browser veya $ firefox girerek tarayıcınızı açın.
  7. expressvpn install-firefox-extension veya expressvpn install-chrome-extension girerek ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulamayı kaldırın

ExpressVPN uygulamasını kaldırmak için şu komutu çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Run command to uninstall ExpressVPN.

Arch:

pacman -R expressvpn

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bağlantınızla ilgili sorunları giderin

Uygulamanızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız şu sorun giderme adımlarını izleyin:

  1. Linux için ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu indirin.
  2. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
  3. VPN protokolünüzü değiştirin.
  4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Linux için ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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