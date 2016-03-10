Linux için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu rehber, Linux için ExpressVPN uygulamasını nasıl kuracağınızı gösterir.

ExpressVPN, şu Linux işletim sistemleriyle uyumludur:

Ubuntu: 20.04 ve üstü

Debian: 10 ve üstü

Fedora: 37 ve üstü

Arch: En yeni sürümü

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 ve üstü

Mint: Linux Mint 20 ve üstü

Önemli: ExpressVPN, yukarıda listelenmeyen hiçbir dağıtımı resmi olarak desteklemez. Dağıtımınız yukarıdaki işletim sistemlerinden herhangi birini temel alıyorsa yine de bu rehberi takip ederek ExpressVPN’i kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, ExpressVPN bu dağıtımlardaki herhangi bir sorun için düzeltme sağlamayacaktır.

ExpressVPN Linux uygulamasını bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmeyi tercih ediyorsanız bunu Chrome ve Firefox için ExpressVPN tarayıcı uzantısıyla yapabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra tarayıcı uzantısını yükleyin.

Manuel kurulumu mu tercih ediyorsunuz? OpenVPN (Terminal üzerinden) ve OpenVPN (Ubuntu Ağ Yöneticisi üzerinden) için manuel kurulum yönergelerine bakın.

Videoyu mu tercih ediyorsunuz? Gömülü kliple birlikte takip edebilir veya YouTube’daki videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Yükleyiciyi indirin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.

E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin.

Sağ tarafta, Linux işletim sisteminizi seçin.

Not: Debian ve Mint kullanıcıları Ubuntu’yu seçmelidir. Hangi Ubuntu veya Fedora işletim sistemini çalıştırdığınızı bulabilirsiniz. Terminal‘e gidin, ardından şunu girin:

uname -m

veya

arch

“64” (örneğin, “x86_64”) görüyorsanız 64 bit Linux dağıtımı kullanıyorsunuz demektir. Bu durumda, 64 bit yükleyiciyi indirmelisiniz.

İndir‘i tıklayın.

Dosyayı Kaydet‘i seçin. Tamam‘ı tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Kurulum için aktivasyon koduna daha sonra ihtiyacınız olacak.

İsteğe bağlı: PGP anahtarının indirilmesi ve imzanın doğrulanması hakkında bilgi edinin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulamayı yükleyin ve etkinleştirin

Uygulamayı yükleyin

Not: Uygulamayı doğrudan GUI ile kuramazsanız komut satırını kullanarak kurabilirsiniz.

İndirilenler klasörünüze gidin. Daha önce indirdiğiniz yükleyici dosyasını bulun ve sağ tıklayın. Diğer Uygulama ile Aç > Yazılım Kurulumu > Seç‘i tıklayın.

Kur‘u tıklayın.

Şifrenizi girin, ardından Kimlik Doğrula‘yı tıklayın.

Kurulum hemen başlayacaktır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Terminal‘e gidin.

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

expressvpn

Uygulama için komut satırı kurulumu

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

cd ~/Downloads/

Dağıtımınıza bağlı olarak aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Dosyayı kurmak için kullanıcı şifrenizi girin.

Arch için kuruluma devam etmek için y girin.

Uygulamayı etkinleştirin

Yeni bir Terminal açın. Şu komutu çalıştırın:

expressvpn activate

Daha önce bulduğunuz etkinleştirme kodunu yapıştırın. Kodun ekranda görünmeyeceğini unutmayın. Enter‘a basın.

Anonimleştirilmiş tanı raporlarını paylaşarak ExpressVPN’in geliştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kabul etmek için Y, reddetmek için n girin.

Gelecekte ExpressVPN’e tanı göndermeyi devre dışı bırakmak istiyorsanız şu komutu çalıştırın:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

expressvpn connect

İlk kez bağlanıyorsanız ExpressVPN hız ve yakınlık gibi faktörlere göre size önerilen bir sunucu konumu seçmek için Akıllı Konum özelliğini kullanacaktır.

Bu ilk bağlantınız değilse ExpressVPN en son bağlandığınız sunucu konumuna bağlanacaktır.

Başarıyla bağlandığınızda, yeşil renkte “Bağlandı…” mesajını göreceksiniz.

Varsayılan olarak, ExpressVPN’in bağlı olduğunu belirten bir bildirim göreceksiniz.

Not: Tek bir ExpressVPN aboneliği, platformdan bağımsız olarak beş cihazda aynı anda kullanılabilir. Bir abonelik ile aynı anda beşten fazla cihazı kullanmaya çalışırsanız aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir sunucu konumundan bağlantıyı kesmek için şu komutu çalıştırın:

expressvpn disconnect

ExpressVPN bağlı olduğu sunucuyla bağlantısını kesecektir.

Varsayılan olarak, ExpressVPN’in bağlantısının kesildiğini belirten bir mesaj göreceksiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bağlanmak için önerilen konumların bir listesini bulmak için terminalde aşağıdaki komutu girin:

expressvpn list

Varsayılan olarak, ExpressVPN listenin başında Akıllı Konum olarak adlandırılan ve sizin için en uygun deneyimi sağlayan konumu önerecektir.

Mevcut tüm konumların bir listesini görmek için şu komutu girin:

expressvpn list all

Belirli bir VPN sunucu konumuna bağlanın

Belirli bir sunucu konumuna bağlanmak için şunu girin:

expressvpn connect [LOCATION]

veya

expressvpn connect [ALIAS]

Örneğin, ABD – New York’a bağlanmak için şunu girin:

expressvpn connect "USA - New York"

veya

expressvpn connect usny

Akıllı Konum’a bağlanın

Akıllı Konum’a bağlanmak için:

expressvpn connect smart

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN bağlantısını kesin.

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. En iyi deneyim için ExpressVPN, Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu varsayılan olarak seçilidir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek size daha yüksek bağlantı hızları sağlayabilir.

Lightway – TCP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol lightway_tcp

Lightway – UDP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol lightway_udp

OpenVPN – TCP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol tcp

OpenVPN – UDP’ye geçiş yapmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol udp

Otomatik seçeneğini kullanmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol auto

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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İzleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleyin

ExpressVPN’in Threat Manager özelliği, şirketlerin sizin hakkınızda ne bildiği ve çevrimiçi ne yaptığınız konusunda size daha fazla kontrol sağlar.

Ziyaret ettiğiniz pek çok uygulama ve web sitesi, aktivitelerinizin kaydını tutar ve izleyiciler, dolandırıcılar ve kötü amaçlı yazılım siteleri dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlerle aktivitelerinizi paylaşır. Bu bilgiler, genellikle bilginiz veya izniniz olmadan size daha hedefli reklamlar ve içerik sunmak için kullanılır.

Threat Manager, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaların ve web sitelerinin, engellenenler listemizdeki üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.

Threat Manager’ı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Threat Manager’ı etkinleştirmek için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_trackers true

Onu devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_trackers off Onaylamak için Enter‘a basın.

ExpressVPN Threat Manager hakkında daha fazlasını okuyun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulama rehberini açın

Uygulamanın işlevlerinin tam listesini görüntülemek için şu komutu çalıştırın:

man expressvpn

Farklı komutlar burada listelenecektir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Otomatik tamamlama özelliğini kullanın

Bir komut yazdıktan sonra, mevcut tüm seçeneklerin listesini görmek için sekme tuşuna iki kez basın.

Örneğin,

expressvpn protocol

yazıp sekme tuşuna iki kez basmak, mevcut tüm protokolleri listeleyecektir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Otomatik bağlanma özelliğini kullanın

ExpressVPN uygulamasını, başlangıçta aşağıdakileri girerek en son bağlandığınız konuma otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

expressvpn autoconnect true

Otomatik bağlan etkinleştirildi mesajını göreceksiniz.

İlk kez bağlanıyorsanız ExpressVPN Akıllı Konum kullanarak bağlanacaktır.

Bu işlevi devre dışı bırakmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn autoconnect false

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın

Önemli: Tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz tarayıcı uzantısını almak için Tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz tarayıcı uzantısını almak için bu adımları izleyin.

ExpressVPN Linux uygulamasını bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmeyi tercih ediyorsanız bunu Chrome ve Firefox için ExpressVPN tarayıcı uzantısıyla yapabilirsiniz.

Not: Tarayıcı uzantısını kullanmak için ExpressVPN Linux uygulamasını (Versiyon 2.0 veya daha yeni) indirip etkinleştirdiğinizden emin olun.

ExpressVPN tarayıcı uzantısını almak için aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Bu, ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirmek için sayfayı açacaktır. Uzantıyı İndir‘i tıklayın.

ExpressVPN tarayıcı uzantısı hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

Tarayıcılarını Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yükleyen kullanıcılar için

Web tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz ExpressVPN tarayıcı uzantısının ExpressVPN Linux uygulamasıyla iletişim kuramadığını görebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için:

Tarayıcı ayarlarınızı ve yer imlerinizi yedekleyin. Ubuntu Yazılım Merkezine gidin ve tarayıcınızı kaldırın. Terminal‘i açın. $ sudo apt update girin. Tarayıcınıza bağlı olarak, $ sudo apt install chromium-browser veya $ sudo apt install firefox girin. $ chromium-browser veya $ firefox girerek tarayıcınızı açın. expressvpn install-firefox-extension veya expressvpn install-chrome-extension girerek ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Uygulamayı kaldırın

ExpressVPN uygulamasını kaldırmak için şu komutu çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bağlantınızla ilgili sorunları giderin

Uygulamanızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız şu sorun giderme adımlarını izleyin:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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