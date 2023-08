Bitcoin’e yatırım yapmak, yüklü miktarda kazanç potansiyeli sunuyor ancak özünde olan volatilite nedeniyle yüksek riskleri de içeriyor.

Nadir bulunan viskiler, güzel sanatlar, lüks eşyalar ve otomobiller gibi tutku yatırımları, Bitcoin ile karşılaştırıldığında göreceli olarak istikrarlı fiyatlara sahip ve yüksek getiri potansiyeli sunuyor.



Endüstrinin uzmanları ve tutku yatırımı sevenler, bu alternatif yatırım seçeneklerini, değerlerini ve onlarla ilişkili riskleri yorumluyor.



Lego’nun neden en iyi performanslı tutku yatırımı aracı hâline geldiğini öğrenin.



Ayrıca: Altın gibi emtialar, genellikle yatırımcılar için güvenli bir liman olarak övülse de fiyatları istikrarsız ve depolanmaları masraflı olabilir.



Evinizin konforundan Bitcoin, NFT ve diğer tutku yatırımlarına yatırım yapmakla ilgileniyor musunuz? Yatırımlarınızı PC, Mac, akıllı telefon, tablet ve yönlendiriciler için VPN kullanarak yapın.

Hızlı seyreden ve sürekli evrilen yatırım dünyasında, iki ilgi çekici alternatif seçenek ortaya çıktı: Bitcoin ve tutku yatırımları. Her ne kadar Bitcoin’in merkezsizleşmiş yapısı ve sınırlı kaynağı önemli ölçüde dikkat çekmiş olsa da dalgalı seyri, yatırımcıların Bitcoin’in istikrarını sorgulamalarına neden oldu.

Bununla birlikte, NFT gibi dijital varlıkları ve nadir bulunan viskiler, güzel sanatlar ve hatta Lego gibi somut eşyaları içeren tutku yatırımları aniden popülerlik kazandı ve altın ve hisse senetleri gibi geleneksel varlıklardan daha iyi bir performans gösterdi.

Bitcoin ve tutku yatırımlarının karmaşıklığını daha iyi anlamak amacıyla; özgün karakteristiklerini inceleyecek, yatırım potansiyellerini değerlendirecek ve öngörülemeyen tabiatlarında yön bulabilmek için içgörüler sunacağız.

Paranızı tutkunuza yatırmaya hazırlanın!

Uyarı: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Bitcoin’e veya tutku yatırımlarına yatırım yapmak riskler içerir ve bireyler herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve uzman bir finans danışmanına danışmalıdır. Yazar ve platform, bu yazıda sunulan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği için herhangi bir sorumluluk veya mesuliyet kabul etmemektedir. Yatırım kararları, bireysel koşullara ve risk toleransına bağlı olarak alınmalıdır.

Bölüme atla…

Bitcoin’in türbülanslı seyri

Tehlikeli iş: Bitcoin’e yatırım

Tutku yatırımlarının cezbedici getirisi

Viski hastası

Mükemmel kârlar

Zenginliği sürmek: Otomobilden kazanç sağlama

Kazançları omuzda taşıma

İnşaat ekonomisi: Lego’ya yatırım yapmak

Altına yönelmek

İnternet üzerinden varlık satın alırken güvende olmanın 8 yolu

Bitcoin’in türbülanslı seyri

2009’da ortaya çıktığında çığır açan kripto para Bitcoin, bilinmeyen bir şey olmaktan dünya çapında tanınmaya doğru olağanüstü bir yükselişten geçti. Merkezsizleşmiş doğası ve gitgide kabul görmesi, dünya çapında ilgiyi kamçıladı. Buna rağmen, kripto para pazarının seyri hakkında istikrarlı olmak dışında her şey söylenebilir.

Bitcoin’in 2022’deki dramatik yükselişi ve ardından gelen çöküşü (genellikle “kripto kışı” olarak anılır), birçok yatırımcının temkinli yaklaşmasına neden oldu. Bu kripto kışı, kripto para borsalarını da önemli ölçüde etkiledi ve Core Scientific gibi büyük oyuncuların çalışanlarını işten çıkarmalarına ve varlıklarını satmalarına neden oldu.

Bazı analiz uzmanları, pazarın dibe vurduğuna ve bir sonraki piyasa yükselişinin ufukta olduğuna inanırken, diğerleri bu kripto kışının henüz sona ermediğini ve Bitcoin’in daha da düşebileceğini düşünüyor.

Bu türde bir volatilite ve büyük borsaların yaşadığı zorluklar, Bitcoin’in uzun vadeli istikrarı ve güvenilir bir yatırım seçeneği olma kapasitesi hakkında birçok Amerikalı yatırımcının kafasında soru işareti bırakıyor.

CNBC: Make It tarafından, bir Yapay Zeka şirketi olan Momentive ile işbirliğiyle gerçekleştirilen bir araştırma, Amerikalıların yaklaşık %60’ının kripto paraya yatırım yapmayı yüksek riskli, %26’sının ise kısmen riskli olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Ancak Bitcoin, bu risk algısına rağmen, birkaç faktörden dolayı sivrilmeye devam ediyor:

Bitcoin yaygın tanınırlık ve benimsenişe erişti ve büyük şirketler onu operasyonlarına entegre ederek ana akım kabulu işaret etti.

Yalnızca 21 milyonluk sınırlı kaynağı kıtlık oluşturuyor, ve bu durum artan taleple birleştiğinde, potansiyel uzun vadeli fiyat biçmeyi teşvik ediyor.

Ünlü finans kurumlarının ilgi göstermesiyle ispat edildiği üzere, Bitcoin’e kurumsal ilgi ona meşruiyet kazandırıyor ve hem bireysel hem kurumsal yatırımcıları çekiyor.

Bitcoin’in merkezsizleşmiş doğası, geleneksel finans sistemlerine alternatifleri arayanları cezbediyor ve gitgide gelişen fiyat düzenleme ortamı, kısa vadeli zorluklar doğurmasına rağmen, uzun vadeli istikrar sağlayabilir.

Bu faktörlerin işin içinde olmasıyla birlikte, Bitcoin şüphesiz şekilde bir cezbedici yatırım fırsatı sunuyor. Ancak, çok önemli soru var: Bitcoin sizin için iyi bir yatırım mı?

Tehlikeli iş: Bitcoin’e yatırım

Shark Tank’dan Kevin O’Leary, Jim Cramer ve Tony Robbins gibi önde gelen finans fenomenleri, Bitcoin’i Las Vegas’ta kumar oynama heyecanına benzetiyor. Bazı yatırımcılar, sahip olduğu riskleri bilmelerine rağmen, Bitcoin’in sürekli dalgalanan fiyatının heyecanına ve potansiyeline kapılıyor.

Bu yılın Haziran ayında, CoinMarketCap’den edinilen verilere göre, Bitcoin 30.000 USD’nin üzerine çıktı ve bu rakam, 2022’deki çöküşten beri en yüksek nokta oldu. Bu geri zıplama, Bitcoin’in zorluk zamanlarını aşmadaki direncini gösteriyor. Ancak bu durum, kripto paraya özgü volatilitenin de altını çiziyor.

Web3 ve blockchain ekosistemi şirketi olan Tribe’da ürün daire başkanı olan Jackie Tan, Bitcoin yatırımlarına yönelirken dikkatli olmanın altını çiziyor. Tan, “Kripto paraların değeri, geleneksel hisse senetlerine göre çılgınca dalgalanabilir. İyi kararlar ve tahminler yüksek kazançlar sağlasa da bir sonraki gün bunun tam tersi bir güne uyanabilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Tan, düzenlemedeki belirsizliklerin Bitcoin yatırımlarıyla ilişkili göreceli riske katkıda bulunduğunu da belirtti. “Hükümet düzenlemelerindeki herhangi bir değişiklik, bu varlığın yasallığını ve kapasitesini etkileyebilir ve böylece riskli tabiatına daha fazla katkıda bulunabilir” ifadesini ekledi.

Global olaylar, kültürel değişimler, toplumun duyarı, sosyal medya trendleri ve hatta ünlülerin desteğinin tamamı Bitcoin’in değerine ciddi etki ediyor. Bu faktörler bazı kripto paralar için canlandırma ve artan talep yaratabilir. Tan; kurumsal yatırımcıların, koruma fonlarının ve şirketlerin artan ilgisinin kripto paraların yatırım varlıkları olarak benimsenmesinde ve talep artırmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Tutku yatırımlarının cezbedici getirisi

NFT, nadir bulunan viskiler, güzel sanatlar ve lüks eşyalar gibi dijital varlıkları ve maddi eşyaları kapsayan tutku yatırımları, özgün cazibeleri ve etkileyici büyüme süreçleri sayesinde ilgi çekti. Aslına bakılırsa, bu alternatif varlıklar; altın ve hisse senetleri gibi ana akım yatırımların performansının üstüne çıkıyor ve daha çok istikrar sunuyor.

Çoğu tutku yatırımının önemli bir avantajı, bir yandan değerlerini korurken diğer yandan onlara fiziksel olarak sahip olabilmenizdir. Sanal varlıkların aksine, yatırımcıların kişisel ilgi alanlarına hitap eden maddi bir bağ sunuyorlar.

Tutku yatırımlarının popülaritesi, sahip oldukları etkileyici performanstan da belli oluyor. Örneğin, Knight Frank Lüks Yatırım Endeksi (KFLII), 2022 yılında (aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi) bu yatırım kategorisinin %16 artış gösterdiğini ve geleneksel varlıkların önüne geçtiğini bildiriyor. Bu durum, özellikle Bitcoin’in istikrarsızlığın tam tersine bir şekilde, tutku yatırımlarının potansiyel avantajları ve riskleri için daha fazla keşif fırsatı sunuyor.

Viski hastası

Söz konusu tutku yatırımı sınıfı olduğunda, Knight Frank’in (KFLII) 2022 Zenginlik Raporuna göre, nadir bulunan viskiler açık ara lider konumunda ve 10 yılda %373’lük büyüme oranına sahip. İlginç bir şekilde, viskinin değerini belirlerken; yaşı, nadirliği ve genel kalitesi gibi birçok faktör etkiliyor.

Singapore Liquid Gold Club and LiquidGoldAuctioneer kurucusu James Phang, “geleneksel finans araçları ile karşılaştırıldığında, viskilerin bir tüketim maddesi olarak her zaman kendine özgü bir değeri olacak. Viski yatırımınızın kötü bir performans göstermesi durumunda, meydana gelebilecek en kötü durum, o viskiyi içmek olabilir” ifadelerinde bulundu.

2015 yılından beri viskiye yatırım yapan Phang, bu değerli sıvının önde gelen bir alternatif yatırım olmayan devam edeceğine inanıyor. Phang, “viski, alternatif yatırımlarda öncü olamaya devam edecek çünkü her nadir şişe açıldığında dünyada bir nadir şişe azalıyor. Ve tek bir fıçıdan şişeye indiğimizde, verim daha düşük oluyor ve şişeleri daha ender kılıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Viski pazarındaki önemli başarı hikayeleri, Phang’ın inancını destekliyor. Örneğin, The Macallan Distillery örneğinin altını çiziyor. “2022’de, 1988 yılında 5.000 GBP fiyatıyla satın alınıp ‘unutulmuş’ ve açık artırmada 1 milyon GBP fiyatına satılmış bir fıçı manşetlere taşındı.”

“Viski yatırımınızın kötü bir performans göstermesi durumunda, meydana gelebilecek en kötü durum o viskiyi içmek olabilir.”

Phang, internet üzerinden açık artırma platformlarının etkisi konusunda, “Hem Birleşik Krallık’ta hem Asya’da mevcut çevrimiçi açık artırma platformlarının varlığı, insanlara çok az bir giriş engeliyle ve uğraşsız bir kullanıcı deneyimi sunmak için basit işlemlerle nadir viskileri satın almak için kanallar oluşturdu ve böylece talebi ciddi ölçüde yükseltti” ifadesinde bulundu.

Buna rağmen, viski yatırımı pazarına girerken dikkatli olmak gerekiyor. Bu yılın başında, The Guardian gazetesi, Birleşik Krallık’taki genç viski yatırımcılarını sosyal medya üzerinden kandırarak var olmayan viski fıçılarının satıldığı dolandırıcılık örneklerinin var olduğunu bildirdi. Bu endüstrideki kontrol mekanizması eksikliği, deneyimsiz yatırımcıların kolayca kandırılabildiği bir ortam oluşturuyor.

Uzmanlar; sahiplik sertifikası, senet veya depo tarafından imzalanmış bir belge gibi uygun belgeleme olmadan bir viski yatırımının güvenilirliğini ve varlığını doğrulamanın çok zor olabileceğini belirtiyor. Dahası, bir niş pazar olması nedeniyle, bazı şişelerin beklendiği gibi satılamayacağından veya iyi bir performans gösteremeyeceğinden, yatırım için potansiyel getiriyi değerlendirmek önemlidir.

Mükemmel kârlar

Güzel sanatlara yatırım yapmak da portföyünüzü genişletmek ve yüksek kazançlar sağlamak için kâr edilebilir bir yöntem olabilir. Yalnızca 2022 yılında, güzel sanatlar diğer tüm tutku yatırımı sınıflarını geçti ve etkileyici bir %29’luk artış gösterdi. Güzel sanatların satışı da çevrimiçi satışlar üzerinden 10.8 milyar USD’lik bir değer kazandı.

2022’de Statista tarafından gerçekleştirilen bir ankette, global sanat satın alanların %74’ünün yeni sanatsal yetenekleri keşfetmek için platform olarak Instagram’ı kullandığı ortaya çıktı. Bu bulgu, bir çevrimiçi pazar yeri olan Artsy tarafından hazırlanan sanat endüstrisi trendleri hakkındaki raporda da teyit edildi. Artsy‘nin raporuna göre, kayda değer sayıdaki galeri, yeni sanatçılar keşfetmek ve sanatçılar arasında iletişim kurmak için Instagram’ı seçiyor. Bu rapor ayrıca internet üzerinden satışların 2022 yılında galeriler için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu da ortaya koydu.

Hisse senetleri ve bonoların aksine, güzel sanatların değeri borsayla doğrudan ilişkili değil. Bu da onu pazar istikrarsızlığına karşı potansiyel tedbir olarak öne çıkarıyor. Ek olarak, güzel sanatlara yatırım yapmak, özellikle sanat için bir tutkunuz varsa, bir yandan estetik zevkleri elde ederken, diğer yandan finansal hedeflerinizi kovalamanızı sağlıyor.

Ancak, güzel sanatları satmak genellikle daha zordur ve bu da onu göreceli olarak likit olmayan bir varlığa dönüştürüyor. Bu durum, nakit paraya acil erişim gerektiği durumlarda bir sorun teşkil edebilir. Artsy, raporunda ayrıca enflasyonun galerin sanat eserlerinin fiyatlarını artırmalarına neden olduğunun ve böylece satış işlemlerinin daha da zorlaştığının altını çiziyor.

Dahası, viski ile benzer şekilde, sanat eserlerini satın almanın, depolamanın ve sigortalamanın maliyeti çok yüksek olabilir. Genellikle iklim kontrollü ortamlara ihtiyaç duyan sanat eseri depolama tesisleri, kazancınızı azaltabilir ve yatırımınızdan kâr sağlamanızı engelleyebilir.

Buna ek olarak, Uluslararası Finans Enstitüsü gibi bazı uzmanlar, Avrupa’daki enflasyon ve ekonomik gerileme nedeniyle bu yıl sanat pazarında bir daralma olmasını bekliyor.

Peki ya NFT’ler?

NFT pazarı, 2021 yılı boyunca ünlülerin desteği ve tutkulu internet toplulukları tarafından kamçılanan bir popülarite yaşadıktan sonra, 2022 yılında ciddi bir soğuma dönemi yaşadı. Ocak 2022’de yaşadığı zirvede, NFT’ler milyon dolarlık fiyatlara ulaştı. Örneğin, dijital sanatçı Pak tarafından oluşturulan “Merge” adlı NFT sanat eseri, bir NFT platformu olan Nifty Gateway’de 91.8 milyon USD’ye satıldı ve satılan en pahalı NFT’lerden biri olma unvanına sahip oldu.

NFT pazarının düşüşüne birçok faktör katkıda bulundu. Önemli bir faktör, NFT’lere karşı azalan heves oldu ve birçok kişinin bu teknolojiye şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Aşağıdaki grafik, Nisan 2021 ile Haziran 2023 arasında NFT satışlarının aşağı yönlü eğrisini gösteriyor.

Ayrıca bu pazar, düşük kaliteli NFT’ler ile doldu ve bu da alıcıların yüksek kaliteli teklifleri bulmasını zorlaştırdı. İstikrarsız seyreden kripto para pazarı da NFT’lerin değerini büyük ölçüde etkiledi. Kripto paralar değer kaybettikçe bu türünün tek örneği olan dijital varlıklar da değer kaybetti.

Ancak, pazardaki düşüşe rağmen, birkaç pozitif gösterge var olmaya devam ediyor. NFT’lerin temelini oluşturan blockchain ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri daha çok genç, bu nedenle de gelecekte büyüme ve gelişme için fırsat sunuyor. Bunun yanı sıra, Women and Weapons gibi NFT projeleri ve Louis Vuitton gibi markaların moda NFT’leri son aylarda başarı sağladı ve bu teknolojiye olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Zenginliği sürmek: Otomobilden kazanç sağlama

Lüks araçlar, güzel sanatlara benzer bir şekilde ayrıcalıklı olmaları, enderlikleri, işçilikleri ve statü sembolü olmaları ile karakterize edilen belirgin bir cazibeye sahiptir. Bu nitelikler, onlara borsanın belirsiz dalgalanmaları karşısında benzersiz bir avantaj sunuyor ve bu da onları enflasyona karşı önemli bir korunma varlığı yapıyor.

Örneğin, 2018 yılında 1962 model Ferrari 250 GTO’nun satışı 60 milyon USD’yi geçerken, 2022 yılında 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe (aşağıdaki resimde görülebilir) 143 milyon USD’ye satıldı. Her iki araç da bir açık artırmada satılan en pahalı otomobiller arasında yer alıyor. Bazıları için, otomobiller vazgeçilmez bir varlıktır çünkü ihtiyaç olduğu zaman büyük fiyatlara satılabiliyorlar.

Ancak, lüks araçlara yatırım yapmak bazı potansiyel dezavantajlara sahip olabilir:

Yüksek fiyatlara satın almak, sermayeden büyük bir pay ayırmayı gerektirebilir.

Lüks araçlar, kendine özgü ve üst uç parçalara sahip olmaları nedeniyle yüksek bakım ve tamirat masraflarına sahip olmalarıyla tanınmaktadır.

Birçok araç gibi, lüks araçlar da hızlı bir şekilde değer kaybedebilir ve HotCars adlı bir popüler araç sitesine göre, genellikle ilk 5 yıl içinde değerlerinin yarısını kaybediyorlar.

Sigorta masrafı da genellikle daha yüksektir ve bu da toplam masrafa eklenir.

Son olarak, ikinci el lüks araç pazarı oldukça niştir ve bu da aracınızı istediğiniz zaman iyi bir fiyata satmayı zorlaştırır.

Kazançları omuzda taşıma

Lüks el çantaları, uzun zamandır yalnızca bir moda aksesuarı olmaktan daha fazlası sayıldı ve sonsuz cazibeleri ile yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. Buna karşın, pandemi sonrasında, gıpta ile bakılan bu eşyalara talep daha önce görülmemiş ölçülere ulaştı. Hermès, Chanel ve Louis Vuitton gibi markalar, müşterilerin bu eşyaların sunduğu muazzam değeri ve potansiyel kazançları görmesiyle birlikte pazar lideri olma pozisyonlarını pekiştirdiler.

Lüks el çantalarına yatırımın potansiyeli için önemli bir kanıt ise, 2016 yılında tanınmış bir müzayede evi olan Christie’s çığır açan bir satış gerçekleştirmesidir. El çantaları arasında en çok istenen, nadir bir Hermès Himalaya Birkin (aşağıdaki resimde görülebilir) 300.000 USD’nin üzerinde rekor bir fiyata satıldı.

Birkin çantaların ayrıcalığı, tutkulu müşteriler için bile bu çantaları edinmeyi zorlaştırdı. Talip olan alıcılar kendilerini öylesine seçkin bir satın alma işlemi yaparken buluyorlar ki TikTok kullanıcıları, diğer kişileri bilgilendirmek amacıyla serüvenlerini belgeliyor. Bir Birkin satın almak için, öncelikle bir satış asistanı ile bağlantı kurmanız ve belirli harcama kriterlerine uymanız gerekiyor ve nihayetinde bu markanın VIP bekleme listesinde bir yer ediniyorsunuz. Sonrasında, şanslı kişiler bir çanta hazır olduğunda bilgilendiriliyor.

Düşkün bir lüks moda hayranı ve deneyimli bir Hermès çantaları yatırımcısı olan JTT Wong, iç yüzünü bilen bir kişi olarak deneyimlerini ExpressVPN ile paylaştı ve şu ifadelerde bulundu: “Bekleme listesindeyken bile, işlemi hızlandırmak için bir prim ödemeye razıyım. Aslında, bir satış asistanı bir çantayı herhangi bir yerde satmak istediğinde, bu fırsatı anında kullanıyorum. Frankfurt ve Tokyo havalimanları gibi gümrüksüz noktalar oldukça kazançlı oldu.”

Wong, yakın zamanda paladyum ile yapılmış donanıma sahip bir pembe mini Hermès Lindy’i içeren bir başarılı satın alma işlemi için, “çantayı yaklaşık 7.000 USD’ye satın aldım ve sonrasında bir hafta içinde yaklaşık 14.000 USD’ye sattım” ifadesinde bulundu.

Chanel çantaların fiyatları da son yıllarda önemli bir yükseliş yaşadı ve bunlardan biri de bu yılın Mart ayında yaşandı. Sotheby’s, Chanel’in Medium Klasik Kapaklı çantasının fiyatını %16 (şu anda 10.000 USD’nin üzerinde bir etikete sahip) artırdığını bildirdi. Coco Handle, Chanel 19 ve Pearl Crush gibi diğer popüler tasarımlar da fiyatlarında %14 oranında bir artış gördü.

Wong, çanta yatırımının kâr edilebilir geleceği hakkında görüşler sundu ve “Hermès ve Chanel, iş modellerini devam ettirdikleri sürece lüks çantalara yatırım yapmak kârlı olmaya devam edecek. Birçok tacir, çantaları Avrupa’da satın alıp Asya’da tekrar satarak paralel alım satım yapıyor ve bu da kârı en yüksek seviyeye çıkarmak için önemli bir strateji” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Lüks çantalar gibi, lüks saatlere yatırım yapmak da hem güzel bir hobi hem de potansiyel olarak kâr edilebilir bir girişim olabilir. Örneğin, 1960’larda 200 USD’ye satın alınan bir Rolex Daytona, şu anda yaklaşık 150.000 USD’lik bir değere sahip ve bu da bu pazarda mümkün olan kazançları gözler önüne seriyor.

Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi saygı duyulan markaların yüksek kaliteli saatlerinin işçiliği, enderliği ve marka itibarı, değerlerini korumalarına ve hatta zamanla değer kazanmalarına katkıda bulunuyor. Audemars Piguet saat satın almayı isteyen kişilerin de bu markadan bir saati görmeden ve satın almadan önce, Hermès çantalarda olduğu gibi, servetlerini ve ilgilerini bir satış asistanına kanıtlamaları gerektiği konuşuluyor.

“Hermès ve Chanel iş modellerini devam ettirdikleri sürece, lüks çantalara yatırım yapmak kârlı olmaya devam edecek.”

İnşaat ekonomisi: Lego’ya yatırım yapmak

2022’deki bir çalışmada, Research in International Business and Finance Dergisi, finansal kazanımlar dünyasını inceledi ve şok edici bir keşifte bulundu—Lego büyük hisse senetlerini, altını ve bonoları geride bırakmakla kalmayıp büyük bir marjla geçti. The Wall Street Journal tarafından hazırlanan saygın Niche Market video serisi, AFOL olarak da bilinen Lego’nun yetişkin hayranlarının ortalamayı geçen bir yatırım kazancı sağladığını ortaya koydu. The Wall Street Journal‘ın röportaj yaptığı bir hayran, satış başına %150 ile %250 arasında bir kazanç oranı elde ettiğini belirtti.

ExpressVPN’de içerik yöneticisi ve aynı zamanda bir AFOL olan David Thorn’a göre, “Lego bir koleksiyon eşyası olarak pazar performansını geride bıraktı çünkü Lego ile büyüyen insanlar şimdi en verimli yatırım yıllarına giriyor ve daha önce sahip oldukları veya çocukken çok istedikleri setler için büyük paralar ödeyebiliyor. Hava atabileceğiniz büyük bir koleksiyona sahip olmak, 8 yaşındayken olduğu kadar 40’lı yaşlarda da cazibeli bir şey. Tek farkı, bu koleksiyon çok ama çok büyük olabilir.”

Lego setlerine yatırım yapmak, kendine has getirilerle ve zorluklarla birlikte geliyor. Olumlu yanı, özellikle nadir bulunan veya üretimi durdurulan Lego setlerinin değeri yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde büyüdü. Bir oyun haberleri sitesi olan War Gamer‘a göre bu yıl en pahalı Lego setlerinden bazıları arasında 10.000 USD’nin biraz üzerindeki değeriyle Uzay Komuta Merkezi ve 9.900 USD’lik değeriyle Lego Kalesi (1978 versiyonu) yer alıyor. Birçok koleksiyoncu ve yatırımcı, bu setleri birleştirmekten keyif alıyor ve bu marka ile ilişkili nostalji, değerine değer katıyor. Bunun ötesinde, Lego’nun global popülaritesi, tekrar satış için geniş bir pazar sunuyor.

Ancak bazı olumsuz tarafları da bulunuyor. Lego yatırım pazarı istikrarsız ve öngörülemez olabilir ve kazanç garanti etmiyor. Thorn’un paylaştığı gibi, “Elbette en büyük risk, bu ilgiyi besleyen demografik balonun patlayacak olması. X Kuşağı, emeklilik dönemlerinde bu ölçüde bir yatırım yapmaya devam etmeyebilir. Ve Lego’nun bir devasa bir markaya dönüştüğü daha yeni dönemlerdeki setler, benzer nostaljik nadirliğe sahip olmayacak.”

Lego setlerinin değerlerini korumaları için titiz bir bakım gerektiğinden, depolama sorunu da bir zorluk çıkarabilir. Ayrıca, setlerin beğeni kazanması genellikle oldukça uzun zaman alır ve onları satma işlemi hem zaman alıcı hem de karmaşık olabilir.

“Lego ile büyüyen insanlar şimdi en verimli yatırım yıllarına giriyor ve daha önce sahip oldukları veya çocukken çok istedikleri setler için büyük paralar ödeyebiliyorlar.”

Bu faktörleri göz önüne aldığımızda, Lego meraklıları yatırım yapmaya nasıl yaklaşmalı?

Thorn, “ben bir Lego hayranıyım ancak bir yatırım olma açısından, bir tür kumar olmaya devam ediyor” ifadesinde bulundu. “Sahip olmayı istediğiniz bir seti satın almanızı öneririm, böylece bir gün bu talep yok olursa çocuklarınızla inşa edebileceğiniz bir sete sahip olursunuz. Legolar ömür boyu dayanıyor. Lego blokları hor kullanılmadıkça, güneşte bırakılmadıkça veya bir çekiçle vurulmadıkça neredeyse yok edilemez. Bu yüzden çok eğlenceli. Bir NFT’den veya şişesinde ekşiyen bir şaraptan daha iyi, o kesin.”

Altına yönelmek

Tutku yatırımlarını tercih etmiyorsanız, pazar çalkantıları sırasında sığınılacak liman olan altın var. Altın yatırımı çok önemli bir avantaj sunuyor: dayanıklı yapısal değere sahip ve bir değerli varlık olarak global takdir taşıyor.

Bunun ötesinde, altın, hisse senetleri ile ters bir ilişkiye sahip. Yani, hisse senetleri düştüğünde altın genellikle yükselir ve bu da kişilerin portföyünü çeşitlendirmesi için etkili bir strateji sunar. Yüksek fiyatlı altının dikkat çekici örnekleri arasında, 2021 yılında Sotheby’s açık artırmasında 30 milyon USD’ye satılan 1933 Çift Kartal Sikkesi yer alıyor.

Bir finans dergisi olan Barron’s raporuna göre, altının ons fiyatı bu yılın Nisan ayında 2.000 USD’yi aştı ve bu fiyatıyla, tarihteki en yüksek ikinci değerine ulaştı. Finans dergisi; daha zayıf Amerikan doları, düşen bono getirileri ve ekonomik durgunluk olasılığı gibi faktörlerin altına olan ilgiyi teşvik ettiğini belirtti.

Ancak, altına yapılan yatırımın beraberinde bazı dezavantajları getirdiğini bilmek önemlidir. Altın, hisse senetlerinin ve bonoların aksine, temettü veya faiz getirmiyor ve bu da onu gelir elde ettirmeyen varlık yapıyor. Ek olarak, altının fiyatı istikrarsız olabilir ve öngörülemeyebilir, politik istikrarsızlık ve döviz değerlerindeki dalgalanmalar gibi birçok global faktörlerden etkilenebilir. Bunun yanı sıra, fiziksel altına yatırım yapmak, sorunlu ve masraflı olabilen depolama ve sigorta konularında zorluklar doğurur.

İnternet üzerinden varlık satın alırken güvende olmanın 8 yolu

İnternet üzerinden satın alabileceğiniz Bitcoin, NFT, altın ve diğer tutku varlıklarına yatırım yapmayı mı düşünüyorsunuz? Çevrimiçi ortamda çok heyecan verici bir dünya var ancak güvende kalmak ve yatırımlarınızı korumak önemlidir. İster uzman ister acemi olun, bu basit ipuçları çevrimiçi yatırım dünyasında emniyetli bir şekilde gezmenize yardımcı olacak:

1. Teknolojiyi anlayın

Dijital veya fiziksel varlıklara yatırım yapmadan önce, onları yaratmak ve ticaretini yapmak için kullanılan teknolojiyi ve platformları anlamak için zaman ayırın. Dijital varlıklar için buna işlemlerin nasıl çalıştığı, akıllı sözleşmelerin ne olduğu, cüzdanların nasıl çalıştığı ve genel ve özel anahtarlar arasındaki fark dahildir.

Bazı çevrimiçi müzayede evleri bir platform, paketleme veya satın aldığınız sanat eseri, marka çantalar ve otomobiller gibi fiziksel eşyaların size güvenli bir şekilde teslimatı için ücret alabilir. Sonuç olarak, bir şey için aslında ne kadar masraf yaptığınızı bilmek için bir teklif yapmadan veya eşya satın almadan önce platformların nasıl çalıştığını anlamak elzemdir.

2. Ev ödevinizi yapın

Yatırım yapmayı planladığınız herhangi bir kripto parayı, NFT’yi veya varlığı detaylı bir şekilde araştırın. Kripto paralar ve NFT’ler için, projenin vizyonunu, arkasındaki ekibi, pratik uygulama alanlarını ve topluluk desteğini anlamanız çok önemlidir.

Diğer tutku yatırımları için, satın aldığınız eşyanın değeri hakkında yazılar okuyabilirsiniz. Bir marka çantaya yatırım yapmayı planlıyorsanız; hangi çantaya talep olduğunu ve insanların bu çantalar için ne kadar ödemeye razı olduklarını öğrenmek için pazar yerlerine göz atın. Daha da iyisi, size bir şeyin durumu hakkında daha iyi bir fikir sağlaması için belirli bir yatırım üzerinden kazanç sağlamış birisi ile konuşmaya çalışın.

3. Yalnızca güvenilir platformları kullanın

Dijital ve fiziksel varlıklarınızın ticaretini yapmak ve onları depolamak için saygın borsaları ve platformları kullanın. Bu platformlar, yatırımlarınızı korumak için sağlam güvenlik önlemlerine sahiptir. Bazı kripto para cüzdanları ve platformlar, hesaplar için sigorta poliçeleri sunuyor, bu yüzden bu poliçelere göz atarak ihtiyacınıza yanıt verip vermediklerini öğrenin.

4. Siber güvenlik önlemlerini sağlam tutun

Çevrimiçi cüzdanlardan daha güvenli olduklarından dolayı, özel anahtarlarınızı çevrimdışı şekilde saklayan fiziksel cihazlar olan donanımsal cüzdanlar kullanın. Özel anahtarlarınızı çevrimdışı tutun ve asla hiç kimseyle paylaşmayın. Ayrıca, giriş yaptığınızda ek bir güvenlik katmanı eklediğinden dolayı, mümkünse hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.

İnternet üzerinden sanat eseri gibi fiziksel eşyalar satın alırken, bunu güvenilir bir platform üzerinden yaptığınızdan emin olun. Bir çevrimiçi pazar yerinde bir hesap açmadan önce, veri koruma önlemleri ve şifreleme konularını araştırın veya sorun. Bazı müzayede evleri, satın alım sırasında anonim kalmanızı sağlıyor. Dikkatleri üzerinize çekmemek için bu seçeneği kullanmayı göz önünde bulundurun.

5. VPN kullanın

VPN, hesabınızın çalınmasını engelleyemez ancak herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken hesaplarınıza giriş yaptığınızda internet bağlantınızı şifreleyebilir. VPN şifrelemesi, korsanların ve diğer siber suçluların tarama geçmişinizi; satıcılarla, alıcılarla ve teklif sunanlarla konuşmalarınızın yanı sıra internet üzerinden gerçekleştirdiğiniz banka işlemlerini görmelerini engelleyecektir.

Ticaret yapmak için masaüstü veya akıllı telefondan hangisini kullanıyor olursanız olun, ExpressVPN gibi birçok saygın VPN sağlayıcı, tüm cihazlarınızı korumak için PC, Mac, Android, iPhone ve daha fazlası için VPN’e sahiptir.

6. Sahtekarlıklara ve dolandırıcılıklara dikkat edin

Genellikle internet üzerinden dijital veya fiziksel varlıklar alıyor ve satıyorsanız; sıklıkla ticaret platformlarında veya sosyal medyada gerçekleştiklerinden dolayı, dolandırıcıklara ve oltalama girişimlerine karşı dikkatli olun. Tanımadığınız bir kişiden bir sohbet talebi, e-posta veya doğrudan mesaj aldıysanız hiçbir bağlantıya tıklamayın veya kişisel soruları yanıtlamayın. Ayrıca, gerçek olmayacak kadar iyi olan yatırım fırsatlarına da dikkat edin.

7. Haberdar olun

Dijital ve fiziksel varlıklar dünyası hızlı bir şekilde evriliyor ve bunu takip etmek zor olabilir. Topluluklara ve forumlara katılarak ve kripto para haberleri için CoinDesk; çanta, saat ve mücevher için Rebag; ve fıçı yatırımcıları üzerine kılavuz için Braeburn Whiskey gibi saygın haber kaynaklarını takip ederek en yeni haberler ve gelişmeler hakkında güncel kalın.

8. Profesyonel yardım alın

Kripto paralar ve NFT’ler, her türdeki yatırımlarda olduğu gibi, son derece istikrarsız olabilir. Hâlâ dijital varlıklara yatırım yapıp yapmamayı düşünüyorsanız uzman bir finans danışmanından yardım almaya çalışın. Ancak, istikrarlı bir seçenek arıyorsanız hisse senedi veya belirli türdeki bonolar gibi geleneksel varlıklara yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.