In der schnelllebigen und sich ständig weiterentwickelnden Investment-Landschaft haben sich zwei faszinierende Optionen als interessante Alternativen herauskristallisiert: Bitcoin und Passion Investments. Während der dezentrale Charakter und das begrenzte Angebot von Bitcoin beträchtliche Aufmerksamkeit erregt haben, hat die unbeständige Entwicklung des Krypto-Coins die Anleger an seiner Stabilität zweifeln lassen.

Gleichzeitig erfreuen sich Passion Investments, die digitale Vermögenswerte wie NFTs (Non-Fungible, also nicht greifbare Token, Anm. d. Red.) sowie handfeste Gegenstände, die seltenen Whiskey, Kunst und sogar Lego umfassen, zunehmender Beliebtheit und übertreffen traditionelle Vermögenswerte wie Gold und Wertpapiere.

Um die Komplexität von Bitcoin und Passion Investments besser zu verstehen, untersuchen wir ihre einzigartigen Eigenschaften, bewerten ihr Investmentpotenzial und geben Einblicke in den Umgang mit ihrer unberechenbaren Natur.

Machen Sie sich bereit, Ihr Geld dort anzulegen, wo Ihre Leidenschaft liegt!

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel dargestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Finanzberatung zu verstehen. Investitionen in Bitcoin oder Passion Investments sind mit Risiken verbunden, und bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren.

Die turbulente Reise des Bitcoin

Bitcoin, die innovative Kryptowährung, die 2009 zum Vorschein gekommen ist, hat einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt – aus dem unbekannten Niemandsland in die weltweite Anerkennung. Der dezentrale Charakter und die zunehmende Akzeptanz der Kryptowährung haben weltweit für Faszination gesorgt. Doch die Achterbahnfahrt des Kryptowährungsmarkts verlief alles andere als reibungslos.

Der dramatische Anstieg und darauffolgende Absturz des Bitcoin-Werts im Jahr 2022, der gemeinhin als „Kryptowinter“ bezeichnet wird, hat viele Anleger vorsichtig werden lassen. Der Kryptowinter hat sich auch erheblich auf die Kryptowährungsbörsen ausgewirkt, und große Player wie Core Scientific haben Mitarbeiter entlassen und Vermögenswerte verkauft.

Während einige Analysten glauben, dass der Markt die Talsohle erreicht habe und sich am Horizont bereits steigende Kurstendenzen abzeichnen, glauben andere, der Kryptowinter sei noch nicht vorbei und Bitcoin könne noch weiter fallen.

Diese Art von Volatilität und die Schwierigkeiten der großen Börsen werfen Fragen über die langfristige Stabilität von Bitcoin und seine Brauchbarkeit als zuverlässige Investitionsmöglichkeit auf – eine Stimmung, die von vielen amerikanischen Investoren geteilt wird.

Laut einer Umfrage von CNBC: Make It in Zusammenarbeit mit Momentive, einem KI-Unternehmen, sehen etwa 60 % der Amerikaner Investitionen in Kryptowährungen als sehr riskant an, weitere 26 % stufen ihr Risiko als moderat ein.

Trotz dieser Risikowahrnehmung glänzt Bitcoin jedoch aufgrund mehrerer Faktoren auch weiterhin:

Bitcoin hat eine weit verbreitete Anerkennung und Akzeptanz erlangt. Große Unternehmen haben ihn in ihre Geschäftsabläufe integriert, was ein Zeichen für die Akzeptanz im Mainstream ist.

Das begrenzte Angebot von nur 21 Millionen Coins führt zu einer Verknappung, die in Verbindung mit der steigenden Nachfrage langfristig zu einem potenziellen Preisanstieg führt.

Das institutionelle Interesse an Bitcoin, das sich in der Beteiligung renommierter Finanzinstitute zeigt, verleiht ihm Legitimität und zieht sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren an.

Der dezentrale Charakter von Bitcoin spricht diejenigen an, die nach Alternativen zu traditionellen Finanzsystemen suchen, und die sich entwickelnde regulatorische Landschaft, die zwar kurzfristige Herausforderungen mit sich bringt, kann die langfristige Stabilität fördern.

Angesichts dieser Faktoren stellt Bitcoin zweifellos eine verlockende Investitionsmöglichkeit dar. Die wichtige Frage bleibt jedoch: Ist Bitcoin ein gutes Investment für Sie?

Prominente Influencer in Sachen Finanzen wie Kevin O’Leary von Shark Tank, Jim Cramer und Tony Robbins haben Bitcoin mit dem Nervenkitzel des Glücksspiels in Las Vegas verglichen. Trotz der damit verbundenen Risiken fühlen sich einige Investoren von der Aufregung und dem Potenzial der ständigen Kursschwankungen des Bitcoin angezogen.

Im Juni dieses Jahres erreichte Bitcoin laut Daten von CoinMarketCap einen Wert von knapp über 30.000 USD – und damit den höchsten Stand seit dem Absturz im Jahr 2022. Diese Erholung zeigt die Widerstandsfähigkeit des Bitcoin bei der Überwindung herausfordernder Zeiten. Sie verdeutlicht jedoch auch die inhärente Volatilität der Kryptowährung.

Jackie Tan, Produktleiter bei Tribe, einem Unternehmen für Web3- und Blockchain-Ökosysteme, betont, wie wichtig es ist, bei Bitcoin-Investitionen vorsichtig zu sein. Gegenüber ExpressVPN sagt er: „Der Wert von Kryptowährungen kann im Gegensatz zu traditionellen Aktien stark schwanken. Während gute Entscheidungen und Einsätze zu hohen Renditen führen können, kann es Ihnen passieren, dass Sie am nächsten Tag aufwachen und alles hat sich ins komplette Gegenteil verkehrt.“

Tan merkt außerdem an, dass regulatorische Unsicherheiten zum relativen Risiko von Bitcoin-Investitionen beitragen. „Jegliche Änderungen der staatlichen Vorschriften können sich auf die Legalität und Brauchbarkeit dieses Vermögenswerts auswirken, was seinen riskanten Charakter noch verstärkt“, sagt er.

Globale Ereignisse, kulturelle Veränderungen, die Stimmung in der Gemeinschaft, Trends in den sozialen Medien und sogar die Befürwortung durch Prominente haben alle einen erheblichen Einfluss auf den Wert des Bitcoin. Diese Faktoren können einen Hype und eine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Coins erzeugen. Tan weist darauf hin, dass das wachsende Interesse von institutionellen Anlegern, Hedge-Fonds und Unternehmen eine entscheidende Rolle spielt, wenn es um die Legitimierung von Kryptowährungen als Anlagevermögen und die Steigerung der Nachfrage geht.

Für diejenigen, die etwas weniger Volatiles und Stabileres als Bitcoin suchen, können Passion Investments eine überzeugende Alternative darstellen.

Die attraktiven Renditen von Passion Investments

Passion Investments, zu denen digitale Vermögenswerte und materielle Schätze wie NFTs, seltener Whiskey, Kunst und Luxusartikel gehören, haben aufgrund ihrer einzigartigen Attraktivität und ihres beeindruckenden Wachstums an Boden gewonnen. Tatsächlich übertreffen diese alternativen Anlagen Mainstream-Investitionen wie Gold und Aktien und bieten mehr Stabilität.

Ein wesentlicher Vorteil der meisten Passion Investments ist die Möglichkeit, sie physisch zu besitzen und zu genießen, während ihr Wert erhalten bleibt. Im Gegensatz zu virtuellen Vermögenswerten bieten sie eine greifbare Verbindung, die mit den persönlichen Interessen der Anleger im Einklang steht.

Die Beliebtheit von Passion Investments zeigt sich auch in ihrer beeindruckenden Performance. So verzeichnete der Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) im Jahr 2022 einen Anstieg dieser Anlagekategorie um 16 % (wie in der nachstehenden Grafik dargestellt) und übertrumpfte damit die traditionellen Anlagen. Dies regt dazu an, die potenziellen Vorteile und Risiken von Passion Investments weiter zu erforschen – insbesondere im Kontrast zu den Schwankungen des Bitcoin.

Verrückt nach Whiskey

Wenn man sich die Passion-Investment-Klassen betrachtet, ist seltener Whiskey laut dem Wealth Report 2022 von Knight Frank (KFLII) mit einer Wachstumsrate von sage und schreibe 373 % über 10 Jahre der klare Spitzenreiter. Interessanterweise spielen bei der Bestimmung des Werts von Whiskey mehrere Faktoren eine Rolle, darunter sein Alter, seine Seltenheit und seine Qualität.

James Phang, der Gründer des Singapore Liquid Gold Club und von LiquidGoldAuctioneer, erklärt: „Im Vergleich zu traditionellen Finanzinstrumenten wird Whiskey immer einen inhärenten Wert als Konsumgut haben. Wenn Ihr Investment schlecht läuft, ist das Schlimmste, was Ihnen bei Whiskey passieren kann, dass sie ihn jederzeit trinken können.“

Phang, der seit 2015 in Whiskey investiert, glaubt, dass die kostbare Flüssigkeit eine wichtige alternative Anlage bleiben wird. Er erläutert: „Whiskey wird weiterhin ein wichtiges Standbein bei alternativen Investments sein, denn jede seltene Flasche, die geöffnet wird, ist eine Flasche weniger auf der Welt. Und wenn wir uns auf Flaschen aus Single Casks, also Einzelfässern, konzentrieren, ist das Vorkommen viel geringer, was diese Flaschen noch seltener macht“.

Bemerkenswerte Erfolgsgeschichten auf dem Whiskey-Markt unterstützen Phangs Überzeugung. So hebt er beispielsweise den Fall der Whiskybrennerei The Macallan hervor. „Im Jahr 2022 machte sie Schlagzeilen, als ein ‚vergessenes‘ Fass aus dem Jahr 1988, das für 5.000 GBP gekauft wurde, bei einer Auktion mehr als 1 Million GBP einbrachte.“

“Wenn Ihr Investment schlecht läuft, ist das Schlimmste, was Ihnen bei Whiskey passieren kann, dass sie ihn jederzeit trinken können.”

Zum Einfluss von Online-Auktionsplattformen meint Phang: „Die Verfügbarkeit von Online-Auktionsplattformen, sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Asien, hat den Menschen auch die Möglichkeit gegeben, seltene Whiskeys mit geringen Einstiegshürden und einfachen Prozessen zu erwerben, um ein problemloses Nutzererlebnis zu gewährleisten, was die Nachfrage erheblich gesteigert hat.“

Beim Einstieg in den Markt der Whiskey-Investitionen ist jedoch Vorsicht geboten. Anfang dieses Jahres berichtete The Guardian über Fälle von Betrügern, die junge Whiskey-Investoren im Vereinigten Königreich über soziale Medien betrogen und nicht existierende Whiskey-Fässer verkauften – die fehlende Regulierung in der Branche schafft ein Umfeld, in dem unerfahrene Investoren leicht getäuscht werden können.

Experten informieren, dass es schwierig sein kann, die Echtheit und Existenz einer Whiskey-Investition zu überprüfen, wenn keine ordnungsgemäße Dokumentation vorliegt, wie z. B. eine Eigentumsbescheinigung, eine Eigentumsurkunde oder ein unterzeichnetes Dokument mit einer Bestätigung von einem Lagerhaus. Außerdem sollte man die potenzielle Investitionsrendite bedenken, da es sich um einen Nischenmarkt handelt und einige Flaschen sich möglicherweise nicht wie erwartet verkaufen oder entwickeln.

Bilderbuchgewinne

Eine Investition in die schönen Künste kann sich ebenfalls als eine profitable Möglichkeit erweisen, Ihr Portfolio zu diversifizieren und hohe Erträge zu erzielen. Allein im Jahr 2022 ließ Kunst andere Passion-Investment-Klassen mit einem beeindruckenden Anstieg von 29 % hinter sich. Der Verkauf von Kunstwerken über das Internet generierte einen Wert von überwältigenden 10,8 Milliarden USD.

In einer im Jahr 2022 von Statista durchgeführten Umfrage wurde deutlich, dass 74 % der Kunstkäufer weltweit Instagram als Plattform nutzen, um neue Talente im Kunstbereich zu entdecken. Dieses Ergebnis wird auch von Artsy, einem Online-Marktplatz, in seinem Bericht über Trends in der Kunstbranche untermauert. Der Umfrage von Artsy zufolge bezeichnete eine erhebliche Anzahl von Galerien Instagram als entscheidenden Kanal für die Entdeckung neuer Künstler, wobei die Interaktion zwischen den Künstlern eine zentrale Rolle spielte. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass Online-Verkäufe im Jahr 2022 die wichtigste Einnahmequelle für die Galerien waren.

Im Gegensatz zu Aktien und Anleihen steht der Wert von Kunstwerken nicht in einer direkten Wechselwirkung mit dem Aktienmarkt, was sie zu einer potenziellen Absicherung gegen Marktschwankungen macht. Darüber hinaus können Sie mit Investitionen in Kunstwerke einen ästhetischen Genuss erlangen und gleichzeitig Ihre finanziellen Ziele verfolgen, insbesondere wenn Sie eine Leidenschaft für Kunst haben.

Es ist jedoch zu beachten, dass Kunst in der Regel schwieriger zu verkaufen ist, was sie zu einem relativ illiquiden Vermögenswert macht. Dies könnte ein Problem darstellen, wenn Sie schnellen Zugang zu Bargeld benötigen. Artsy hob in seinem Bericht auch hervor, dass die Inflation die Galerien dazu veranlasst hat, die Preise für ihre Kunstwerke zu erhöhen, was den Verkaufsprozess zusätzlich erschwert.

Außerdem können die Kosten für den Erwerb, die Lagerung und die Versicherung von Kunstwerken, ähnlich wie bei Whiskey, beachtlich sein. Die Lagerung von Kunstwerken, für die oft eine klimatisierte Umgebung erforderlich ist, kann Ihre Rendite schmälern und der Gewinnerzielung aus Ihrer Investition im Wege stehen.

Darüber hinaus erwarten einige Experten, wie das Institute of International Finance, einen Rückgang des Kunstmarkts in diesem Jahr aufgrund der Inflation und des wirtschaftlichen Abschwungs in Europa.

Wie steht es mit NFTs?

Nach einem kometenhaften Anstieg der Popularität im Jahr 2021, der durch prominente Befürworter und glühende Online-Communitys angeheizt wurde, hat sich der NFT-Markt seit 2022 deutlich abgekühlt. Seit seinem Höhepunkt im Januar 2022 ist das NFT-Handelsvolumen um mehr als 97 % nach unten gestürzt. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges erzielten NFTs Preise in Höhe von mehreren Millionen Dollar. So brachte beispielsweise das NFT-Kunstwerk „Merge“ des digitalen Künstlers Pak auf der NFT-Plattform Nifty Gateway die unglaubliche Summe von 91,8 Mio. USD ein und gilt damit als eines der teuersten jemals verkauften NFTs.

Mehrere Faktoren haben zum Rückgang des NFT-Markts beigetragen. Ein wichtiger Faktor ist das Abflauen des anfänglichen Hypes um NFTs, was viele Menschen dazu veranlasst hat, eine skeptischere Haltung gegenüber dieser Technologie einzunehmen. Die nachstehende Grafik zeigt den Abwärtstrend der NFT-Verkäufe von April 2021 bis Juni 2023.

Auch haben minderwertige NFTs den Markt überschwemmt, wodurch es für Käufer schwieriger wurde, hochwertige Angebote zu entdecken. Der schwankende Markt für Kryptowährungen hat sich ebenfalls negativ auf den Wert von NFTs ausgewirkt. Mit den sinkenden Kryptowährungskursen ist auch der Wert dieser einzigartigen digitalen Vermögenswerte gesunken.

Doch trotz des Rückgangs auf dem Markt bleiben einige positive Indikatoren. Die Blockchain- und Augmented-Reality-Technologien (AR), die die NFTs untermauern, befinden sich noch im Anfangsstadium und lassen Raum für zukünftiges Wachstum und Entwicklung. Darüber hinaus haben bemerkenswerte NFT-Projekte wie Women and Weapons sowie Mode-NFTs von Marken wie Louis Vuitton in den letzten Monaten Erfolge erzielt, was darauf hindeutet, dass das Interesse an der Technologie geblieben ist.

Fahrt in den Wohlstand: Reich werden mit Autos

Ähnlich wie Kunst besitzen auch Luxusautos einen besonderen Reiz, der sich durch ihre Exklusivität, Seltenheit, Handwerkskunst und ihren Status als, nun ja, Statussymbol auszeichnet. Diese Eigenschaften verschaffen ihnen einen einzigartigen Vorteil gegenüber den unvorhersehbaren Schwankungen des Aktienmarkts und machen sie zu einem wichtigen Vermögenswert zur Absicherung gegen die Inflation.

So erzielte beispielsweise 2018 der Verkauf eines Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962 die schwindelerregende Summe von 60 Millionen USD, während ein 1955er Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé (siehe Bild unten) im Jahr 2022 143 Millionen USD einbrachte. Beide Autos gehören zu den teuersten Autos, die bei einer Auktion je unter den Hammer gekommen sind. Für manche Menschen sind Autos ein wichtiger Vermögenswert, da sie für hohe Summen verkauft werden können – und zwar dann, wenn das Geld benötigt wird.

Doch die Investition in Luxusautos bringt auch mögliche Nachteile mit sich:

Der saftige Anschaffungspreis kann einen beträchtlichen Kapitalaufwand darstellen.

Luxusautos sind auch für ihre hohen Wartungs- und Reparaturkosten bekannt, die auf ihre einzigartigen, hochwertigen Komponenten zurückzuführen sind.

Wie die meisten Fahrzeuge verlieren auch Luxusautos schnell an Wert. Laut HotCars, einer der beliebtesten Websites für Autos, schlägt die Wertminderung innerhalb der ersten fünf Jahre bereits mit der Hälfte zubuche.

Auch die Versicherungskosten sind in der Regel höher, was die Gesamtbetriebskosten weiter in die Höhe treibt.

Und schließlich ist der Markt für gebrauchte Luxusautos eine ziemliche Nische, was es schwierig macht, das Fahrzeug zu einem guten Preis zu verkaufen, wenn man sich dafür entscheidet.

Gewinne einsacken

Luxushandtaschen, die seit Langem als mehr als bloße Modeaccessoires verehrt werden, faszinieren Investoren nach wie vor mit ihrer anhaltenden Attraktivität. Nach der Pandemie hat die Nachfrage nach diesen begehrten Artikeln jedoch ungeahnte Höhen erreicht. Marken wie Hermès, Chanel und Louis Vuitton haben ihre Position als Marktführer gefestigt, da die Käufer den immensen Wert und die potenziellen Renditen erkennen, die diese Luxusaccessoires bieten.

Ein bemerkenswerter Beleg für das Investitionspotenzial von Luxushandtaschen fand 2016 statt, als das renommierte Auktionshaus Christie’s einen bahnbrechenden Verkauf erzielte. Eine seltene Hermès Himalaya Birkin (unten abgebildet), die weithin als der Heilige Gral der Handtaschen gilt, erzielte einen Rekordpreis von über 300.000 USD.

Vor allem aufgrund der Exklusivität der Birkin-Taschen war es lange Zeit bekanntermaßen schwierig, sie zu erwerben, selbst für begeisterte Käufer. Angehende Besitzer finden sich in einem Kaufprozess wieder, der so exklusiv ist, dass TikTok-Nutzer ihre Reise oft dokumentieren, um andere aufzuklären. Wer sich eine Birkin sichern will, muss zunächst eine Beziehung zu einem Verkäufer aufbauen und bestimmte Ausgabekriterien erfüllen, um schließlich einen begehrten Platz auf der VIP-Warteliste der Marke zu erhalten. Anschließend werden die Glücklichen benachrichtigt, sobald eine Tasche verfügbar ist.

JTT Wong, ein ergebener Fan von Luxusmode und erfahrener Investor in Hermès-Taschen, offenbart ExpressVPN gegenüber die Perspektive eines Insiders: „Selbst wenn ich auf der Warteliste stehe, bin ich bereit, einen Aufpreis zu zahlen, um den Prozess zu beschleunigen. Wann immer ich einem Verkäufer begegne, der bereit ist, eine Tasche zu verkaufen, an welchem Ort auch immer, ergreife ich die Gelegenheit sofort, unabhängig vom Modell oder meiner persönlichen Vorliebe. Duty-Free-Standorte wie die Flughäfen in Frankfurt oder Tokio haben sich als besonders fruchtbar erwiesen.“

Wong erzählt uns von einer kürzlich stattgefundenen erfolgreichen Transaktion mit einer rosafarbenen Hermès Lindy Mini mit Palladiumbeschlägen: „Ich habe sie für etwa 7.000 USD gekauft und innerhalb einer Woche für etwa 14.000 USD verkauft.“

Auch Chanel-Taschen bestätigen einen erheblichen Preisanstieg im Lauf der Jahre, zuletzt im März dieses Jahres. Sotheby’s berichtet, dass Chanel den Preis seiner klassischen Überschlagtasche, der Classic Flap Bag in der Größe Medium, um 16 % erhöht hat (auf ihrem Preisschild prangt nun ein Verkaufspreis von über 10.000 USD). Bei anderen beliebten Modellen wie der Coco Handle, der Chanel 19 und der Pearl Crush wurde der Preis ebenfalls angehoben, hier um 14 %.

Wong gibt Einblicke in die zukünftige Rentabilität von Investitionen in Taschen und erklärt: „Solange Hermès und Chanel ihre Geschäftsmodelle beibehalten, werden Investitionen in Luxustaschen wahrscheinlich lukrativ bleiben. Viele Händler setzen als Schlüsselstrategie zur Gewinnmaximierung auf den Parallelhandel, also den Kauf von Taschen in Europa und den Weiterverkauf in Asien.“

Wie bei Luxustaschen kann auch die Investition in Luxusuhren sowohl ein spannendes Hobby als auch ein potenziell rentables Unterfangen sein. Eine Rolex Daytona beispielsweise, die in den 1960er Jahren für 200 USD gekauft wurde, hat heute einen Wert von etwa 150.000 USD, was die möglichen Renditen in diesem Markt verdeutlicht.

Die handwerkliche Qualität, die Seltenheit und der Ruf etablierter Marken wie Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet tragen dazu bei, dass der Wert ihrer High-End-Uhren über den Lauf der Zeit erhalten bleibt oder sogar steigt. Wie bei den Hermès-Taschen wird gemunkelt, dass diejenigen, die sich für eine Audemars-Piguet-Uhr interessieren, ihren Wert und ihr echtes Interesse gegenüber einem Verkäufer unter Beweis stellen müssen, bevor sie eingeladen werden, ein Zeitmessgerät der Marke zu besichtigen und zu kaufen.

“Solange Hermès und Chanel ihre Geschäftsmodelle beibehalten, werden Investitionen in Luxustaschen wahrscheinlich lukrativ bleiben.”

Bauwirtschaft: Investieren in Lego*

In einer Studie aus dem Jahr 2022 befasste sich das Research in International Business and Finance Journal mit dem Bereich der Finanzrenditen und machte eine erstaunliche Entdeckung: Nicht nur übertrafen die Bauklötze große Aktien, Gold und Anleihen, sondern Lego ließ sie sogar mit großem Vorsprung hinter sich. In der hoch angesehenen Videoreihe Niche Market des Wall Street Journal wird berichtet, dass erwachsene Lego-Fans, sogenannte AFOLs (Abkürzung von Adult Fans of Lego), überdurchschnittliche Investmentrenditen erzielen. Ein Liebhaber, den das Wall Street Journal interviewte, sagte, dass er eine Rendite von 150 % bis 250 % pro Verkauf erzielt.

David Thorn, ein AFOL und Content Director bei ExpressVPN, meint: „Lego hat sich in den letzten Jahren als Sammlerstück besser entwickelt als der Markt, weil die Menschen, die mit Lego aufgewachsen sind, jetzt in ihre besten Jahre als Investoren kommen und es sich leisten können, für die Sets, die sie als Kind hatten oder unbedingt haben wollten, Höchstpreise zu bezahlen. Eine große Sammlung zu haben, mit der man angeben kann, ist in den 40ern genauso reizvoll wie damals mit acht Jahren. Nur dass diese Sammlung jetzt sehr, sehr groß sein kann.“

Die Investition in Lego-Sets bringt ihre ganz eigenen Belohnungen und Herausforderungen mit sich. Positiv ist, dass die Lego-Sets im Laufe der Jahre beständig an Wert gewonnen haben, vor allem die seltenen oder nicht mehr erhältlichen. Laut War Gamer, einer Nachrichtenseite für Spiele, gehören zu den teuersten Lego-Sets in diesem Jahr das Space Command Center mit einem Wert von knapp über 10.000 USD und das Lego Castle (in der Variante von 1978), dessen Wert mit 9.900 USD beziffert wird. Viele Sammler und Investoren haben Freude daran, diese Sets zusammenzubauen – und die Nostalgie, die mit der Marke verbunden ist, steigert ihren Wert zusätzlich. Außerdem bietet die weltweite Beliebtheit von Lego einen breiten Markt für den Wiederverkauf.

Allerdings gibt es auch negative Aspekte. Der Lego-Investmentmarkt kann volatil und unvorhersehbar sein, und es gibt keine garantierten Erträge. Thorn meint: “Das große Risiko besteht natürlich darin, dass die demografische Blase, die all dieses Interesse nährt, platzt. Die Generation X wird vielleicht nicht mehr in diesem Umfang investieren, wenn sie in Rente geht. Und Sets aus neueren Zeiten, als Lego zu einem Giganten wurde, werden nicht mehr den gleichen Seltenheitsgrad haben wie die Sets von früher.“

Auch die Lagerung stellt eine Herausforderung dar, denn Lego-Sets müssen akribisch gepflegt werden, damit sie ihren Wert erhalten. Außerdem dauert es oft sehr lange, bis die Sets ihren Wert erreichen, und der Verkaufsprozess kann nicht nur zeitaufwändig, sondern noch dazu auch komplex sein.

„Die Menschen, die mit Lego aufgewachsen sind, kommen jetzt in ihre besten Jahre als Investoren und können es sich leisten, für die Sets, die sie als Kind hatten oder unbedingt haben wollten, Höchstpreise zu bezahlen.“

Wie sollten Lego-Liebhaber in Anbetracht dieser Faktoren an eine Investition herangehen?

„Ich bin ein Fan von Lego, aber als Investition bleibt es eine Art Glücksspiel“, erklärt Thorn. „Ich empfehle, das zu kaufen, was Sie besitzen möchten, damit Sie, falls sich die Nachfrage eines Tages verflüchtigt, ein Set haben, das Sie vielleicht mit Ihren Kindern bauen möchten. Lego hält ewig. Die Klötze sind nahezu unzerstörbar, es sei denn, sie werden wirklich misshandelt, in der Sonne liegen gelassen oder mit einem Hammer malträtiert. Es macht Spaß. Besser als ein NFT oder ein Wein, der in der Flasche sauer geworden ist, so viel steht fest.“

Goldgräberstimmung

Wenn Sie nicht bereit sind für ein Passion Investment, gibt es immer noch Gold, das seit Langem als sicherer Hafen bei Turbulenzen am Markt gilt. Die Investition in Gold bietet einen entscheidenden Vorteil: Dem Edelmetall wohnt ein bleibender Wert inne und es besitzt weltweite Anerkennung als kostbarer Vermögenswert.

Darüber hinaus steht Gold in einer negativen Korrelation mit Aktien, was so viel heißt, dass Gold häufig steigt, wenn Aktien fallen. Dies bietet eine überzeugende Strategie zur Diversifizierung des eigenen Portfolios. Ein bemerkenswertes Beispiel für hochpreisiges Gold ist die Doppeladlermünze von 1933 (eine alte amerikanische Goldmünze mit einem Wert von 20 USD, Anm. d. Red.), die bei einer Auktion von Sotheby’s im Jahr 2021 für stolze 30 Millionen USD verkauft wurde.

Wie die Finanzzeitschrift Barron’s berichtet, überstieg der Goldpreis im April dieses Jahres die Marke von 2.000 USD pro Unze und erreichte damit den zweithöchsten Wert in der Geschichte. Die Zeitschrift stellte fest, dass Faktoren wie ein schwächerer US-Dollar, sinkende Anleiherenditen und die Möglichkeit einer Konjunkturabschwächung das gestiegene Interesse an Gold beflügelt haben.

Es ist jedoch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Investition in Gold auch ihre Kehrseiten hat. Im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen wirft Gold keine Dividenden oder Zinsen ab, was es zu einem Vermögenswert macht, der keine Erträge erwirtschaftet. Darüber hinaus kann der Goldpreis recht volatil und unvorhersehbar sein, da er von zahlreichen globalen Faktoren beeinflusst wird. Darunter fallen politische Instabilität und Währungsschwankungen. Darüber hinaus wirft eine Investition in physisches Gold auch die Frage nach der Lagerung und Versicherung auf – beide können sowohl problematisch als auch kostspielig sein.

8 Expertentipps, wie Sie beim Online-Kauf von Vermögenswerten geschützt bleiben

Denken Sie darüber nach, in Bitcoin, NFTs, Gold und andere Passion Assets zu investieren, die Sie online kaufen können? Die Welt dort draußen ist aufregend, aber es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer Investments oberste Priorität haben. Vollkommen egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst die ersten Schritte wagen, mit diesen einfachen Tipps bewegen Sie sich sicher in der Landschaft der Online-Investments.

1. Verstehen Sie die Technologie

Bevor Sie in digitale oder physische Vermögenswerte investieren, sollten Sie sich die Zeit nehmen, die zugrundeliegende Technologie und die Plattformen zu verstehen, auf denen die Assets erstellt und gehandelt werden. Bei digitalen Vermögenswerten gehört dazu, wie Transaktionen funktionieren, was intelligente Verträge sind, wie Wallets funktionieren und worin der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Schlüsseln besteht.

Einige Online-Auktionshäuser erheben für physische Gegenstände wie Kunst, Markentaschen und Autos eine Plattform-, Bearbeitungs- und Liefergebühr, damit Ihre Einkäufe sicher bei Ihnen ankommen. Daher ist es wichtig, dass Sie die Funktionsweise der Plattformen verstehen, bevor Sie ein Gebot abgeben oder einen Artikel kaufen, damit Sie wissen, wie viel Sie tatsächlich für einen Artikel bezahlen.

2. Machen Sie Ihre Hausaufgaben

Recherchieren Sie sorgfältig alle Kryptowährungen, NFTs und Vermögenswerte, in die Sie investieren möchten. Bei Kryptowährungen und NFTs ist es ganz besonders wichtig, dass Sie die Vision des Projekts, das dahinterstehende Team, die praktischen Anwendungen und die Unterstützung der Community verstehen.

Bei anderen Passion Investments könnten Sie sich beispielsweise über den Wert des Gegenstands informieren, den Sie kaufen möchten. Wenn Sie in eine Markentasche investieren wollen, sollten Sie auf Online-Marktplätzen nachsehen, welche Taschen gefragt sind und wie viel die Leute dafür zu zahlen bereit sind. Noch besser ist es, wenn Sie mit jemandem sprechen können, der mit einer bestimmten Investition tatsächlich eine positive Rendite erzielt hat, damit Sie einen besseren Überblick über die Lage bekommen.

3. Nutzen Sie nur vertrauenswürdige Plattformen

Nutzen Sie seriöse Börsen und Plattformen für den Handel und die Lagerung Ihrer digitalen und physischen Assets. Diese Plattformen verfügen über solide Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Investitionen zu schützen. Einige Kryptowährungs-Wallets und -Plattformen bieten Versicherungspolicen für Konten an. Es könnte sich also lohnen, diese Policen zu prüfen, um zu sehen, ob sie Ihren Bedürfnissen entsprechen.

4. Sorgen Sie für robuste Cybersicherheitsverfahren

Verwenden Sie Hardware-Wallets, das heißt physische Geräte, die Ihre privaten Schlüssel offline speichern, da diese sicherer sind als Online-Wallets. Bewahren Sie Ihre privaten Schlüssel offline auf und geben Sie sie niemals an andere weiter. Zusätzlich sollten Sie wo immer möglich in Ihren Konten 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) implementieren; dies ist eine zusätzliche Sicherheitsebene bei der Anmeldung in Ihren Konten.

Wenn Sie physische Gegenstände wie Kunst online kaufen oder handeln, sollten Sie darauf achten, dass Sie dies auf einer vertrauenswürdigen Plattform tun. Bevor Sie ein Konto auf einem Online-Marktplatz eröffnen, informieren Sie sich über die Datenschutzmaßnahmen und die Verschlüsselung. Einige Auktionshäuser bieten die Möglichkeit, während des Kaufvorgangs anonym zu bleiben – nutzen Sie diese Option, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

5. Nutzen Sie ein VPN

Ein VPN kann nicht verhindern, dass Ihre Konten gehackt werden, aber es kann Ihre Internetverbindung verschlüsseln, wenn Sie sich von einem öffentlichen WLAN in Ihre Konten einloggen. Eine VPN-Verschlüsselung verhindert, dass Hacker und andere Cyberkriminelle Ihren Browserverlauf, Chats mit Verkäufern, Käufern und Bietern sowie alle Transaktionen, die Sie online durchführen, einsehen können.

Die meisten seriösen VPN-Anbieter, wie zum Beispiel ExpressVPN, bieten ein VPN für PC, Mac, Android oder iPhone und weitere Geräte, um all Ihre Geräte zu schützen, ganz gleich, ob Sie Ihre Trades über Ihren Desktop oder Ihr Smartphone ausführen.

6. Hüten Sie sich vor Gaunereien und Betrug

Wenn Sie vorwiegend digitale oder physische Vermögenswerte online kaufen und verkaufen, dann nehmen Sie sich vor Betrügereien und Phishing-Versuchen in Acht, da diese häufig online auf Handelsplattformen oder Social Media vorkommen. Wenn Sie eine Chat-Anfrage, eine E-Mail oder eine Direktnachricht von jemandem erhalten, den Sie nicht kennen, klicken Sie niemals auf Links und beantworten Sie keine persönlichen Fragen. Seien Sie außerdem vorsichtig bei Angeboten oder Investitionsmöglichkeiten, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein (denn in der Regel sind sie das auch).

7. Bleiben Sie auf dem Laufenden

Die Welt der digitalen und physischen Assets entwickelt sich in rasantem Tempo weiter, und es kann eine Herausforderung darstellen, mit all den Entwicklungen Schritt zu halten. Bleiben Sie in Bezug auf die neuesten Nachrichten und Updates auf dem Laufenden, indem Sie sich Communitys und Foren anschließen und seriösen Nachrichtenquellen folgen. Dies können CoinDesk für Neues zu Kryptowährungen, Rebag für Taschen, Uhren und Schmuck sowie Braeburn Whiskey für Unterstützung zu im Fass gereiften Investments sein.

8. Holen Sie sich professionellen Rat

Kryptowährungen und NFTs können, wie alle Arten von Investments, eine hohe Volatilität aufweisen. Wenn Sie sich noch in der Entscheidungsfindung befinden, ob Sie in digitale Vermögenswerte investieren sollen, dann holen Sie sich am besten Rat bei einem sachkundigen Finanzberater. Sind Sie allerdings auf der Suche nach stabilen Alternativen, sollten Sie sich vielleicht eher an traditionelle Vermögenswerte wie Wertpapiere und bestimmte Arten von Anleihen halten.

* LEGO ist ein urheberrechtlich geschütztes Markenzeichen der LEGO Gruppe.