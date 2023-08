Investir dans le bitcoin offre des perspectives prometteuses, mais comporte également des risques à cause de sa volatilité.

Les investissements de passion comme le whisky rare, les beaux-arts, les objets de luxe et les voitures sont relativement stables par rapport au bitcoin et offrent des rendements élevés.

Qu’est-ce que les experts du secteur pensent de ces choix d’investissement, leur valeur et les risques qui y sont associés.

Pourquoi les Lego sont devenus l’un des investissements de passion les plus rentables.

Bien que les métaux tels que l’or soient souvent considérés comme un investissement sûr, ils peuvent être volatiles et difficiles à conserver.

Vous souhaitez investir dans le bitcoin, les NFT et d’autres investissements de passion confortablement depuis votre maison ? Utilisez un VPN pour PC Windows, smartphones, tablettes ou routeurs afin de vous protéger.

Dans un paysage économique en constante évolution, deux solutions d’investissement prometteuses sont apparues : le bitcoin et les investissements de passion. Si la décentralisation du bitcoin et son offre limitée attirent beaucoup d’investisseurs, sa volatilité amène beaucoup à s’interroger sur d’autres alternatives plus sûres.

Par ailleurs, les investissements de passion, qui incluent des actifs numériques comme les NFT et des actifs tangibles comme le whisky, les œuvres d’art, et même les Lego, ont gagné en popularité, surpassant les actifs classiques tels que l’or et les actions.

Pour mieux comprendre la nature des investissements de passion et du bitcoin, nous allons explorer leurs particularités et évaluer leurs performances afin de vous donner un aperçu de leur caractère imprévisible.

Vous êtes prêts à investir dans votre passion ?

Avis de non-responsabilité : les informations présentées dans cet article sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations ou des conseils financiers. Investir dans le bitcoin ou dans des investissements de passion comporte des risques. Les investisseurs doivent mener leurs propres recherches et consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement. L’auteur et la plateforme déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations fournies ici. Les décisions d’investissement doivent être prises en fonction des circonstances personnelles et de la tolérance au risque.

Le bitcoin, la cryptomonnaie révolutionnaire créée en 2009, a connu une ascension remarquable, passant de la clandestinité à la notoriété mondiale. Son statut de monnaie cryptographique décentralisée et son succès ont suscité l’intérêt du monde entier. Néanmoins, l’instabilité du marché des cryptomonnaies se fait sentir aujourd’hui à tous les niveaux

La hausse spectaculaire puis l’effondrement de la valeur du bitcoin en 2022, communément appelé l‘hiver crypto, a rendu de nombreux investisseurs prudents. Cela a également eu un impact significatif sur les bourses de cryptomonnaie. Des acteurs majeurs tels que Core Scientific ont licencié des employés et vendu leurs actifs.

Alors que certains analystes pensent que le marché a atteint son niveau le plus bas et que le prochain cycle haussier se profile à l’horizon, d’autres estiment que l’hiver crypto n’est pas encore terminé et que le bitcoin pourrait encore chuter.

La volatilité et les difficultés inhérentes aux grands marchés boursiers soulèvent des questions quant à la stabilité et à la pérennité du bitcoin ou sa viabilité en tant qu’option d’investissement, un sentiment partagé par de nombreux investisseurs américains.

Une étude menée par CNBC: Make It, en collaboration avec Momentive, une entreprise spécialisée dans l’IA, révèle qu’environ 60 % des Américains considèrent l’investissement dans la cryptomonnaie comme très risqué, tandis que 26 % le considèrent comme relativement risqué.

Néanmoins, malgré ces risques, le bitcoin continue de rayonner grâce à plusieurs facteurs :

Le bitcoin est largement reconnu et utilisé. De grandes entreprises l’ont adopté et intégré dans leurs activités.

L’offre limitée à 21 millions de bitcoins crée une rareté qui entraîne une appréciation potentielle du prix à long terme, associée à une demande croissante.

L’intérêt des investisseurs pour le bitcoin, dont témoigne son adoption par des institutions financières renommées, lui confère une certaine légitimité et attire à la fois les particuliers et les fonds privés.

La décentralisation du bitcoin séduit ceux qui cherchent des alternatives aux systèmes financiers traditionnels. L’évolution des réglementations, bien qu’elles posent des problèmes à court terme, peut favoriser la stabilité du bitcoin dans le futur.

Le bitcoin représente sans aucun doute une bonne alternative pour beaucoup d’investisseurs, mais est-il un bon investissement pour vous ?

La stabilité douteuse de Bitcoin

D’éminents experts financiers tels que Kevin O’Leary de Shark Tank, Jim Cramer et Tony Robbins ont comparé le bitcoin à l’excitation des casinos à Las Vegas. Bien qu’ils soient conscients des risques encourus, certains investisseurs sont attirés par la fascination et les fluctuations constantes de la valeur du bitcoin.

En juin 2023, selon les données de CoinMarketCap, le bitcoin a atteint une valeur légèrement supérieure à 30 000 USD, son plus haut niveau depuis le krash de 2022. Ce rebond illustre la capacité du bitcoin à surmonter les crises. Toutefois, il met également en évidence l’instabilité de cette cryptomonnaie.

Jackie Tan, chef de produit chez Tribe, une société spécialisée dans le Web3 et la blockchain, rappelle l’importance de faire preuve de prudence lorsqu’on envisage d’investir dans le bitcoin. Il déclare à ExpressVPN : « Contrairement aux actifs classiques, la valeur des cryptomonnaies peut subir d’importantes fluctuations. Alors que les bonnes décisions et les bons paris peuvent conduire à des rendements élevés, on peut se réveiller avec un résultat complètement opposé le lendemain. »

Il souligne en outre les réglementations complexes contribuant aux risques associés à un investissement dans le bitcoin. «… Tout changement dans les réglementations gouvernementales peut avoir un impact sur la légalité et la viabilité du bitcoin. Cela rend les investissements encore plus risqués. »

Les événements internationaux, les évolutions culturelles, l’esprit de communauté, les tendances des réseaux sociaux, et même la notoriété des célébrités, ont tous une influence significative sur la valeur du bitcoin. Ces facteurs peuvent créer un engouement et une demande accrue pour certains coins. Jackie Tan souligne que l’intérêt croissant des institutions financières, des fonds spéculatifs et des entreprises pour le bitcoin a joué un rôle crucial dans la légitimation des cryptomonnaies en tant qu’actifs d’investissement et dans l’augmentation de la demande.

Les rendements attractifs des investissements de passion

Les investissements de passion, qui comprennent les actifs numériques et les actifs tangibles tels que les NFT, le whisky rare, les œuvres d’art et les objets de luxe, ont gagné en popularité grâce à leur attrait unique et à la croissance qu’ils enregistrent sur le marché. Il faut dire que ce type d’investissement alternatif surpasse les investissements classiques tels que l’or et les actions, car il offre une plus grande stabilité.

L’un des principaux avantages de la plupart des investissements de passion est la possibilité de les détenir physiquement tout en préservant leur valeur. Contrairement aux actifs virtuels, ils ont une valeur tangible qui reflète la personnalité de l’investisseur.

La popularité des investissements de passion se manifeste également dans leurs performances financières exceptionnelles. Par exemple, le Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) a relevé une hausse de 16 % dans cette catégorie d’investissement en 2022 (comme le montre le graphique ci-dessous), dépassant ainsi les actifs classiques. Cela incite à examiner plus en détail les avantages et les risques potentiels des investissements de passion, notamment par rapport à la volatilité du bitcoin.

L’investissement dans le whisky

Selon le Knight Frank Luxury Investment Index (Wealth Report 2022), le whisky rare est le leader incontesté des investissements de passion, avec un taux de croissance de 373 % sur 10 ans. Plusieurs facteurs interviennent dans la détermination de sa valeur, notamment son âge, sa rareté et sa qualité globale.

« … Par rapport aux investissements classiques, le whisky aura toujours une valeur immuable en tant que produit de consommation. Au pire, si votre investissement dans le whisky se porte mal, vous pourrez toujours le boire ! », a déclaré James Phang, fondateur du Singapore Liquid Gold Club et de Liquid Gold Auctioneer.

Il pense, en tant qu’investisseur dans le whisky depuis 2015, que ce liquide très prisé restera un investissement alternatif majeur. Il déclare : « Le whisky restera un pilier des investissements alternatifs, car chaque bouteille de whisky rare ouverte est une bouteille de moins dans le monde. Lorsque l’on s’intéresse aux bouteilles Single Cask, leurs quantités sont limitées, ce qui rend ces bouteilles plus rares. »

Des exemples notables de réussite du whisky sur le marché viennent étayer la conviction de James Phang. Il cite par exemple le cas de la distillerie Macallan. En 2022, elle a fait la une des journaux lorsqu’un tonneau oublié datant de 1988, acheté pour 5000 livres sterling, a été vendu pour plus d’un million de livres sterling lors d’une vente aux enchères.

« Au pire, si votre investissement dans le whisky se porte mal, vous pourrez toujours le boire ! »

En ce qui concerne l’impact des plateformes de vente aux enchères en ligne, James Phang déclare : « La disponibilité des plateformes de vente aux enchères en ligne, tant au Royaume-Uni qu’en Asie, a également permis aux gens d’acheter des whiskies rares sans difficulté et avec des formalités simplifiées, ce qui a fait augmenter la demande de manière significative. »

Il convient toutefois d’être prudent lorsque l’on se lance sur le marché du whisky. Au début de l’année, The Guardian a rapporté plusieurs cas d’escroquerie sur les réseaux sociaux. De jeunes investisseurs ont été victimes de vente de fûts de whisky inexistants. L’absence de réglementation dans ce secteur crée un environnement où les investisseurs inexpérimentés peuvent être manipulés facilement.

Selon les experts, il est difficile de vérifier l’authenticité et l’existence d’un investissement dans le whisky en l’absence de documents officiels, tels qu’un acte de propriété ou une documentation sur l’entreposage. Par ailleurs, il convient de tenir compte du potentiel de rentabilité de cet investissement, car il s’agit d’une niche. Il est donc possible que certaines bouteilles ne se vendent pas ou ne donnent pas les résultats d’investissement escomptés.

L’investissement dans l’art

Investir dans les beaux-arts peut également être un moyen rentable qui vous permettra de diversifier votre patrimoine et de générer des revenus élevés. Rien qu’en 2022, les œuvres d’art ont devancé les autres catégories d’investissement de passion, affichant une hausse exceptionnelle de 29 %. En 2022, la vente d’œuvres d’art a généré un montant de 10,8 milliards USD en ligne.

Une étude menée par Statista en 2022 a révélé que 74 % des acheteurs d’œuvres d’art dans le monde utilisent Instagram comme plateforme pour découvrir de nouveaux artistes. Ce résultat est corroboré par Artsy, une plateforme de vente en ligne, dans son rapport sur les tendances de l’industrie de l’art. Selon cette étude, un nombre important de galeries ont présenté Instagram comme un canal indispensable pour découvrir de nouveaux artistes, les interactions entre les artistes jouant un rôle essentiel dans cette démarche. Le rapport a également révélé que les ventes en ligne étaient des sources de revenus essentielles pour leurs galeries en 2022.

Contrairement aux actions et aux obligations, la valeur des œuvres d’art ne dépend pas directement du marché boursier. Cet investissement présente donc une protection potentielle contre l’instabilité du marché. De plus, il vous permet d’admirer des biens ou des objets artistiques tout en visant vos objectifs financiers, surtout si vous êtes un passionné d’art.

Les œuvres d’art sont généralement difficiles à vendre. Il s’agit donc d’un actif relativement non liquide. Cela peut représenter un problème si vous avez besoin d’un accès rapide à vos fonds. Artsy a souligné dans son rapport que l’inflation a incité les galeries à augmenter le prix de leurs œuvres d’art, ce qui rend le processus de vente encore plus difficile.

À l’instar du whisky, les coûts d’achat et de conservation des œuvres d’art peuvent être élevés. Leur préservation nécessite souvent des environnements climatisés. Cela peut diminuer le rendement de votre investissement et réduire vos bénéfices.

Certaines institutions, comme l’Institut de la finance internationale (IIF), prévoient une régression du marché de l’art cette année en raison de l’inflation et de la récession économique en Europe.

Qu’en est-il des NFT ?

Après avoir connu une grande popularité en 2021, alimentée par diverses célébrités et par des communautés de passionnés en ligne, le marché des NFT a traversé une période de décroissance à partir de 2022. Depuis le pic atteint en janvier 2022, le nombre de transactions sur le marché des NFT a chuté de plus de 97 %. Au plus haut de leur succès, les NFT atteignaient des prix de plusieurs millions de dollars. Par exemple, l’œuvre d’art NFT Merge de l’artiste contemporain Pak a atteint la somme stupéfiante de 91,8 millions de dollars sur la plateforme NFT Nifty Gateway, s’imposant comme l’un des NFT les plus chers jamais vendus.

Plusieurs facteurs ont contribué au déclin du marché des NFT. L’un d’entre eux est le manque d’engouement pour ce type d’investissement. Cela a conduit de nombreuses personnes à adopter une attitude plus sceptique à l’égard de cette technologie. Le graphique ci-dessous illustre la tendance ascendante des ventes de NFT entre avril 2021 et juin 2023.

Des NFT de faible qualité ont inondé le marché, ce qui a rendu la découverte d’offres de qualité supérieure difficile pour les acheteurs. Les fluctuations du marché de la cryptomonnaie ont également eu un impact négatif sur la valeur des NFT. La baisse des prix des cryptomonnaies a entraîné la chute de la valeur de ces actifs numériques exceptionnels.

En revanche, quelques indicateurs positifs persistent malgré le déclin du marché. La technologie de la blockchain et de la réalité augmentée (RA) qui appuie les NFT est encore à ses débuts, ce qui laisse une marge de manœuvre pour la croissance et le développement futurs de cette catégorie d’investissement. De plus, des projets de NFT célèbres comme Women and Weapons et des NFT de mode issus de marques comme Louis Vuitton ont connu un succès indéniable ces derniers mois, ce qui confirme l’intérêt porté à cette technologie.

L’investissement dans les voitures de luxe

À l’instar des beaux-arts, les voitures de luxe revêtent un aspect particulier pour les investisseurs. Elles se caractérisent par leur exclusivité, leur rareté, leur qualité de fabrication, ainsi que leur valeur symbolique et sociale. Elles bénéficient donc d’un certain avantage face aux aléas du marché boursier. Cette catégorie d’investissement est idéale pour se protéger de l’inflation.

Par exemple, la vente d’une Ferrari 250 GTO de 1962 en 2018 a dépassé le montant impressionnant de 60 millions de dollars, tandis qu’une Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut de 1955 (illustrée ci-dessous) a atteint 143 millions de dollars en 2022. Ces deux voitures sont réputées être les plus chères lors d’une vente aux enchères. Pour certains, les voitures sont considérées comme un bien précieux, car elles peuvent être vendues moyennant des sommes très élevées en cas de besoin.

Cependant, investir dans des voitures de luxe peut présenter des risques :

Le prix d’achat initial, très élevé, implique une mise de fonds importante.

Les voitures de luxe sont connues pour leurs coûts d’entretien et de maintenance élevés en raison de leurs composants haut de gamme uniques.

Comme la plupart des véhicules, les voitures de luxe se déprécient rapidement, perdant souvent la moitié de leur valeur au cours des cinq premières années, selon HotCars, l’un des sites automobiles les plus populaires.

Le coût de l’assurance est généralement plus élevé, ce qui augmente le coût total de possession.

Enfin, le marché des voitures haut de gamme d’occasion est une niche. Il est donc souvent difficile de vendre le véhicule à un prix avantageux.

L’investissement dans les sacs à main

Les sacs à main de luxe, longtemps considérés comme plus que de simples accessoires de mode, continuent de faire rêver les investisseurs. La demande pour ces produits convoités a atteint des records historiques après la pandémie. Des marques comme Hermès, Chanel et Louis Vuitton ont conforté leur position de leaders sur le marché, les acheteurs reconnaissant l’immense valeur et les rendements potentiels qu’elles offrent.

Le potentiel d’investissement des sacs à main de luxe s’est affirmé en 2016 lorsque Christie’s, une célèbre société de vente aux enchères, a réalisé une vente inédite. Un rare Hermès Himalaya Birkin (photo ci-dessous), largement considéré comme le Saint Graal des sacs à main, a atteint un prix record de plus de 300 000 USD.

Compte tenu de leur caractère exclusif, les sacs Birkin, en particulier, sont depuis longtemps difficiles à acquérir, même pour les acheteurs les plus enthousiastes. Les futurs propriétaires se retrouvent confrontés à un processus d’achat si exclusif que les utilisateurs de TikTok documentent souvent leur parcours pour éclairer les autres. Afin d’obtenir un Birkin, il faut d’abord nouer une relation avec un vendeur et répondre à des critères spécifiques pour finalement obtenir une place sur la liste d’attente VIP de la marque. Les heureux élus sont ensuite informés de la disponibilité des sacs.

« … Même si je suis sur la liste d’attente, je suis prêt à payer plus pour accélérer le processus. En fait, chaque fois que je rencontre un vendeur prêt à vendre un sac, quel que soit le modèle ou MES préférences personnelles, je saisis immédiatement l’occasion. Les boutiques hors taxes comme CELLES des aéroports de Francfort ou de Tokyo se sont révélées particulièrement fructueuses », a déclaré JTT Wong, un fan inconditionnel de mode et investisseur expérimenté. »

Il nous parle D’UNE récente transaction couronnée de succès concernant un mini Hermès Lindy rose avec des accessoires en palladium : « Je l’ai acheté pour environ 7000 USD et je l’ai revendu pour environ 14000 USD après une semaine. »

Les sacs Chanel ont également connu une hausse de prix significative au fil des années, la plus récente DATANT de mars de cette année. Sotheby’s rapporte que Chanel a augmenté le prix de son sac Medium Classic Flap de 16 % (il se vend désormais à plus de 10 000 USD). D’autres modèles populaires comme le Coco Handle, le Chanel 19 et le Pearl Crush ont également vu LEUR prix augmenter de 14 %.

JTT Wong évoque la rentabilité des investissements dans les sacs, en précisant : « Tant qu’Hermès et Chanel préserveront leurs modèles commerciaux, les investissements dans les sacs de luxe resteront sans doute lucratifs. De nombreux investisseurs s’appuient sur le commerce parallèle, qui consiste à acheter des sacs en Europe et à les revendre en Asie, comme stratégie clé pour maximiser leurs profits. »

Tout comme les sacs à main, les montres de luxe peuvent être à la fois un LOISIR et un investissement lucratif. Par exemple, une Rolex Daytona achetée pour 200 USD dans les années 1960 a aujourd’hui une valeur d’environ 150 000 USD. Cela illustre bien les rendements possibles de ce type d’investissement sur le marché.

La qualité, la rareté et la notoriété des montres haut de gamme de marques réputées telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet contribuent à la valorisation de ce type d’investissement au fil du temps. Comme pour les sacs Hermès, il semblerait que les personnes qui souhaitent acheter une montre Audemars Piguet doivent faire preuve d’un intérêt manifeste auprès d’un vendeur avant d’être invitées à découvrir UN modèle de luxe.

« Tant qu’Hermès et Chanel préserveront leurs modèles commerciaux, les investissements dans les sacs de luxe resteront sans doute lucratifs. »

L’investissement dans les Lego

Dans une étude réalisée en 2022, le Research in International Business and Finance Journal s’est penché sur la question des rendements financiers de plusieurs catégories d’investissement et a fait une découverte surprenante : les Lego ont non seulement surpassé les investissements dans l’or, les actions et les obligations, mais ils les ont également devancés avec une marge significative. La série de vidéos sur la niche, très appréciée par le Wall Street Journal, a révélé que les adultes fans de Lego, connus sous le nom d’AFOL, ont perçu des bénéfices plus élevés que la moyenne. Un passionné, interrogé par le Wall Street Journal, a déclaré qu’il réalisait un taux de rendement compris entre 150 % et 250 % par vente.

«… Les Lego ont gagné du terrain sur le marché ces dernières années en tant qu’objets de collection, car les personnes qui ont grandi avec les Lego arrivent maintenant à leurs meilleures années d’investissement et peuvent se permettre de payer les prix les plus élevés pour les jeux qu’ils avaient, ou qu’ils voulaient désespérément avoir, lorsqu’ils étaient enfants. Avoir une grande collection que l’on peut exposer est aussi attrayant à la quarantaine qu’à 8 ans. Sauf qu’aujourd’hui, cette collection peut être vraiment, vraiment grande. », selon David Thorn, un AFOL et directeur de contenu chez ExpressVPN.

Investir dans les jeux Lego comporte des avantages et des risques. La valeur des jeux Lego a connu une grande croissance, en particulier ceux qui sont rares ou retirés de la vente. Selon War Gamer, un site d’information sur les jeux : « parmi les jeux Lego les plus chers cette année, figurent Space Command Center, évalué à un peu plus de 10 000 USD et Lego Castle (variante de 1978), évalué à 9 900 USD. De nombreux collectionneurs et investisseurs trouvent du plaisir à assembler ces jeux. La nostalgie qui imprègne la marque rehausse encore sa valeur. Par ailleurs, la popularité mondiale de Lego offre un vaste marché pour les revendeurs. »

Mais il y a aussi des risques. Les investissements dans les Lego peuvent être instables, imprévisibles et sans garantie de rendement, comme l’explique David Thorn : « Bien sûr, le grand risque est que la bulle démographique qui alimente tout cet intérêt éclate. La génération X pourrait cesser d’investir à ce niveau lorsqu’elle prendra sa retraite. Les jeux d’une époque plus récente, lorsque Lego est devenu un mastodonte, ne bénéficieront pas de la même rareté. »

La question de la conservation pose également un problème, car les jeux Lego nécessitent un entretien méticuleux pour préserver leur valeur. De plus, il faut souvent beaucoup de temps pour que les jeux s’apprécient, et le processus de vente peut être à la fois long et complexe.

« Les personnes qui ont grandi avec les Lego arrivent maintenant à leurs meilleures années d’investissement et peuvent se permettre de payer les prix les plus élevés pour les jeux qu’ils avaient, ou qu’ils voulaient désespérément avoir, lorsqu’ils étaient enfants. »

Par conséquent, comment les passionnés de Lego doivent-ils aborder le marché ?

« … Je suis fan de Lego, mais en tant qu’investissement, cela reste un pari. Je recommande d’acheter ce que l’on veut vraiment posséder, de sorte que si la demande diminue un jour, on dispose d’un jeu que l’on voudra peut-être jouer avec ses enfants. Les Lego ont une valeur pérenne. Les blocs sont pratiquement indestructibles, sauf s’ils sont vraiment utilisés de manière abusive, exposés au soleil ou frappés avec un marteau. C’est donc amusant. C’est sûrement mieux qu’un NFT ou qu’un vin devenu trop acide ! », explique David Thorn.

L’investissement dans l’or

Si vous n’avez pas envie d’investir dans votre passion, il y a toujours l’or, réputé depuis longtemps comme une valeur refuge en cas de crise sur le marché. L’investissement dans l’or présente un avantage considérable. Il a une qualité durable et est reconnu mondialement comme un actif de grande valeur.

L’or est aussi intrinsèquement lié aux actions. Lorsque les actions chutent, l’or augmente souvent, offrant ainsi une excellente perspective pour la diversification de votre portefeuille. La pièce Double Eagle de 1933, qui a atteint la somme de 30 millions de dollars lors d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s en 2021, est un exemple notable de la valeur de ce métal.

Selon Barron’s, une revue financière, le prix de l’or a dépassé les 2 000 USD par once en avril 2023, atteignant ainsi la deuxième valeur la plus élevée de l’histoire. On note que des facteurs tels que la chute du dollar américain, la baisse des rendements obligataires et l’éventualité d’une récession économique sont à l’origine de l’intérêt accru pour l’or.

L’investissement dans l’or comporte certains risques. L’or ne génère pas de dividendes ni d’intérêts, contrairement aux actions ou aux obligations, ce qui en fait un actif non générateur de revenus. De plus, le prix de l’or peut être volatile et imprévisible, influencé par de nombreux événements mondiaux, notamment l’instabilité politique et les fortes fluctuations de la valeur des monnaies. L’investissement dans l’or pose des problèmes de conservation et de sécurité, qui peuvent être à la fois complexes et coûteux

8 façons d’investir en ligne en toute sécurité

Vous envisagez d’investir dans le bitcoin, les NFT, l’or et d’autres actifs ? Il est important de vous protéger et d’assurer la sécurité de vos investissements. Que vous soyez un professionnel ou que vous débutiez, ces conseils simples vous aideront à utiliser les plateformes d’investissement sur internet en toute sécurité :

1. Familiarisez-vous avec la technologie

Avant d’investir dans des actifs numériques ou tangibles, prenez le temps de comprendre la technologie et les plateformes que vous utilisez. Pour les actifs numériques, il s’agit notamment de savoir comment fonctionnent les transactions, quels sont les contrats numériques, comment fonctionnent les portefeuilles virtuels et quelle est la différence entre les clés publiques et les clés privées.

Certaines plateformes de vente aux enchères en ligne facturent des frais de gestion et de livraison d’objets physiques tels que les œuvres d’art, les sacs de marque et les voitures, afin que vos achats vous soient remis en toute sécurité. Il est donc essentiel que vous compreniez le fonctionnement de ces plateformes avant d’acheter un produit POUR SAVOIR combien vous devez payer réellement.

2. Faites vos recherches

Faites des recherches approfondies sur les cryptomonnaies, les NFT ou les actifs dans lesquels vous envisagez d’investir. Pour les cryptomonnaies et les NFT, il est essentiel que vous compreniez la dimension du projet, sa conception, ses applications et le soutien de la communauté.

Pour d’autres investissements de passion, vous pouvez vous renseigner sur la valeur du produit que vous achetez. Si vous envisagez d’investir dans un sac de marque, pensez à vous renseigner sur les plateformes de vente en ligne pour voir quels sont les sacs les plus prisés et combien les internautes sont prêts à payer pour les acquérir. Mieux encore, essayez de vous rapprocher d’une personne qui a réellement réalisé des bénéfices grâce à un investissement particulier, ce qui vous permettra de vous faire une idée plus précise sur la dynamique du marché.

3. N’utilisez que des plateformes sécurisées

Utilisez des bourses et des plateformes réputées pour échanger et sauvegarder vos actifs numériques et tangibles. Ces plateformes mettent en place des mesures de sécurité avancées pour protéger vos investissements. Certaines plateformes et portefeuilles de cryptomonnaies proposent des assurances couvrant les comptes ; il peut donc être intéressant de vérifier si ce type de garanties correspond à vos besoins.

4. Respectez les bonnes pratiques de cybersécurité

Utilisez des portefeuilles matériels, c’est-à-dire des supports physiques qui stockent vos clés privées hors ligne, car ils sont plus sécurisés que les portefeuilles électroniques. Conservez vos clés privées hors ligne et ne les partagez jamais avec d’autres personnes. Vous devez également mettre en place une authentification à deux facteurs (2FA) dans la mesure du possible afin d’accéder à vos comptes, car elle renforce la sécurité de vos données lorsque vous vous connectez.

Lorsque vous achetez ou échangez des objets physiques en ligne, comme les œuvres d’art, assurez-vous de le faire sur une plateforme fiable. Avant d’ouvrir un compte sur une plateforme de vente en ligne, faites des recherches ou renseignez-vous sur les mesures de sécurité et de chiffrement de données mises à votre disposition. Certains sites de vente aux enchères vous permettent de préserver votre anonymat au cours du processus d’achat ; envisagez donc cette option pour ne pas attirer l’attention sur vous.

5. Utilisez un VPN

Un VPN n’empêchera pas le piratage de vos comptes, mais il peut chiffrer votre connexion internet lorsque vous vous connectez à vos comptes sur des réseaux Wi-Fi publics. Le chiffrement d’un VPN empêchera les hackers et autres cybercriminels d’accéder à votre historique de navigation, à vos discussions avec les vendeurs, les acheteurs, etc., ainsi qu’à toutes les transactions que vous effectuez en ligne.

Que vous l’utilisiez pour effectuer des transactions via votre ordinateur ou votre smartphone, la plupart des fournisseurs VPN réputés, comme ExpressVPN, proposent des applications VPN pour PC, Mac, Android ou iPhone, et bien plus, afin de sécuriser tous vos appareils.

6. Faites attention aux escroqueries et aux scams

Si vous achetez et vendez principalement des actifs numériques ou tangibles en ligne, méfiez-vous des escroqueries et des tentatives de phishing, qui sont fréquentes sur les plateformes de trading ou sur les réseaux sociaux. Si vous recevez une demande de discussion, un e-mail ou un message direct d’une personne que vous ne connaissez pas, ne cliquez jamais sur aucun lien et ne répondez à aucune question personnelle. Méfiez-vous également des transactions ou des OPPORTUNITÉS d’investissement qui vous semblent excessives.

7. Suivez l’actualité

Le monde des actifs numériques et tangibles évolue rapidement. Il peut donc être difficile de suivre le rythme du marché. Informez-vous sur les dernières nouvelles et mises à jour en rejoignant des communautés ou des forums et en suivant des sites d’information réputés tels que CoinDesk pour les cryptomonnaies, Rebag pour les sacs à main, les montres et les bijoux, ainsi que Braeburn Whiskey pour des conseils sur l’investissement dans le Whisky.

8. Demandez l’avis d’un expert

Les cryptomonnaies et les NFT sont parfois très volatiles, comme d’autres types d’investissements. Si vous n’avez pas encore décidé d’investir dans des actifs numériques, demandez L’AVIS d’un conseiller financier compétent. Toutefois, si vous recherchez des alternatives stables, vous pouvez envisager des actifs classiques tels que LES actions et certains types d’obligations.