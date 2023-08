Investir em Bitcoin oferece potencial de lucros substanciais, mas também envolve riscos significativos devido à sua volatilidade inerente.

Investimentos de itens colecionáveis, como uísques raros, arte, itens de luxo e carros são relativamente estáveis em comparação com o Bitcoin, com potencial para altos retornos.



Especialistas do setor e entusiastas de investimentos em itens colecionáveis valiosos comentam essas opções alternativas de investimento, seu valor e riscos associados.



Descubra por que a Lego se tornou um dos ativos de investimento em itens colecionáveis com melhor desempenho.



Mais: embora commodities como ouro sejam frequentemente elogiadas como um refúgio seguro para investimentos, elas podem ser voláteis e caras para armazenar.



Interessado em investir em Bitcoin, NFTs e outros investimentos em itens colecionáveis, do sofá da sua casa? Faça isso com segurança usando uma VPN para PC, Mac, smartphones, tablets ou roteadores.

No cenário acelerado e em constante evolução dos investimentos, duas opções intrigantes surgiram como alternativas interessantes: Bitcoin e investimentos em itens colecionáveis. Embora a natureza descentralizada e a oferta limitada do Bitcoin tenham atraído uma atenção significativa, sua jornada volátil fez os investidores duvidarem de sua estabilidade.

Ao mesmo tempo, investimentos em itens colecionáveis, abrangendo ativos digitais como NFTs e itens tangíveis como uísques raros, arte e até mesmo Lego, aumentaram em popularidade, superando ativos tradicionais como ouro e ações. Para entender melhor a complexidade do Bitcoin e dos investimentos em itens colecionáveis, exploramos suas características únicas, avaliamos seu potencial de investimento e fornecemos informações sobre como lidar com sua natureza imprevisível.

Prepare-se para colocar seu dinheiro onde está sua paixão!

Isenção de responsabilidade: as informações apresentadas neste artigo são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro. Investir em Bitcoin ou em itens colecionáveis envolve riscos, e as pessoas devem realizar suas próprias pesquisas e consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento. O autor e a plataforma não assumem qualquer responsabilidade ou responsabilidade pela precisão, integridade ou atualidade das informações aqui fornecidas. As decisões de investimento devem ser baseadas em circunstâncias individuais e tolerância ao risco.

Ir para…

A turbulenta jornada do Bitcoin

Negócio arriscado: Investir em Bitcoin

Os retornos atraentes dos investimentos em itens colecionáveis

Louco por uísque

Lucros dignos de quadro

A estrada à riqueza: lucrando com carros

Embolsando os lucros

Construindo a econmia: Investindo em Lego

Investimento dourado

8 maneiras de se manter seguro ao comprar ativos online

A turbulenta jornada do Bitcoin

Bitcoin, a criptomoeda inovadora que surgiu em 2009, passou por uma notável ascensão da obscuridade ao reconhecimento global. Sua natureza descentralizada e aceitação crescente alimentaram intrigas em todo o mundo. No entanto, a montanha-russa do mercado de criptomoedas não foi nada tranquila.

O aumento dramático e a queda subsequente do valor do Bitcoin em 2022, comumente chamado de “inverno cripto”, deixou muitos investidores cautelosos. O inverno cripto também afetou significativamente as trocas de criptomoedas, com grandes players como a Core Scientific demitindo funcionários e vendendo ativos.

Enquanto alguns analistas acreditam que o mercado chegou ao fundo do poço e que a próxima alta do mercado está próxima, outros creem que o inverno cripto ainda não acabou e que o Bitcoin pode cair ainda mais.

Esse tipo de volatilidade e as dificuldades das principais bolsas geram dúvidas sobre a estabilidade de longo prazo do Bitcoin e sua viabilidade como uma opção de investimento confiável, um sentimento compartilhado por muitos investidores americanos.

Uma pesquisa realizada pela CNBC: Make It, em colaboração com a Momentive, uma empresa de IA, revelou que cerca de 60% dos americanos consideram o investimento em criptomoedas altamente arriscado, com um adicional de 26% considerando-o como moderadamente arriscado.

No entanto, apesar dessa percepção de risco, o Bitcoin continua brilhando devido a vários fatores:

O Bitcoin alcançou amplo reconhecimento e adoção, com grandes empresas integrando-o em suas operações, sinalizando aceitação geral.

Seu suprimento limitado de apenas 21 milhões de moedas cria escassez, o que, juntamente com o aumento da demanda, leva a uma valorização potencial dos preços a longo prazo.

O interesse institucional no Bitcoin, evidenciado pelo envolvimento de renomadas instituições financeiras, agrega legitimidade e atrai investidores de varejo e institucionais.

A natureza descentralizada do Bitcoin atrai aqueles que buscam alternativas aos sistemas financeiros tradicionais, e o cenário regulatório em evolução, embora apresente desafios de curto prazo, pode promover a estabilidade de longo prazo.

Com esses fatores em jogo, o Bitcoin, sem dúvida, apresenta uma oportunidade de investimento atraente. No entanto, a questão importante permanece: o Bitcoin é um bom investimento para você?

Negócio arriscado: Investir em Bitcoin

Influenciadores financeiros famosos, como Kevin O’Leary, do Shark Tank, Jim Cramer e Tony Robbins, compararam o Bitcoin à emoção do jogo em Las Vegas. Apesar de reconhecer os riscos envolvidos, alguns investidores são atraídos pela empolgação e potencial das constantes flutuações de preço do Bitcoin.

Em junho deste ano, de acordo com dados do CoinMarketCap, o Bitcoin atingiu um valor pouco acima de US$ 30.000, o ponto mais alto desde o crash de 2022. Essa recuperação mostra a resiliência do Bitcoin na superação de períodos desafiadores. No entanto, também destaca a volatilidade inerente da criptomoeda.

Jackie Tan, chefe de produto da Tribe, uma empresa de ecossistema Web3 e blockchain, enfatiza a importância da cautela quando falamos de investimentos em Bitcoin. Ele disse à ExpressVPN: “O valor das criptomoedas pode flutuar muito, ao contrário das ações tradicionais. Embora boas decisões e apostas possam levar a altos retornos, você pode acordar na situação oposta no dia seguinte”.

Tan observa ainda que as incertezas regulatórias contribuem para o risco relativo associado aos investimentos em Bitcoin. “Qualquer mudança nas regulamentações governamentais pode afetar a legalidade e a viabilidade desse ativo, contribuindo ainda mais para sua natureza arriscada”, diz ele.

Eventos globais, mudanças culturais, sentimento da comunidade, tendências de mídia social e até endossos de celebridades têm uma influência significativa no valor do Bitcoin. Esses fatores podem criar hype e aumentar a demanda por moedas específicas. Tan aponta que o crescente interesse de investidores institucionais, fundos de hedge e empresas desempenhou um papel crucial na legitimação das criptomoedas como ativos de investimento e no aumento da demanda.

Os retornos atraentes dos investimentos em itens colecionáveis

Os investimentos em itens colecionáveis, abrangendo ativos digitais e tesouros tangíveis como NFTs, uísques raros, obras de arte e itens de luxo, ganharam força por seu apelo único e crescimento impressionante. Na verdade, esses ativos alternativos superam os investimentos convencionais, como ouro e ações, oferecendo mais estabilidade.

Uma vantagem significativa da maioria dos investimentos em itens colecionáveis é a capacidade de possuí-los fisicamente e desfrutá-los, mantendo seu valor. Ao contrário dos ativos virtuais, eles fornecem uma conexão tangível que ressoa com os interesses pessoais dos investidores.

A popularidade dos investimentos em itens colecionáveis também é evidente em seu desempenho impressionante. Por exemplo, o Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) relatou um aumento de 16% nessa categoria de investimento em 2022 (conforme detalhado no gráfico abaixo), superando os ativos tradicionais. Isso atrai uma maior exploração dos potenciais benefícios e riscos dos investimentos em itens colecionáveis, especialmente em contraste com a volatilidade do Bitcoin.

Louco por uísque

Quando se trata de classes de investimento em itens colecionáveis, de acordo com o Relatório de riqueza de 2022 (KFLII)da Knight Frank, o uísque raro é o líder incontestável, apresentando uma taxa de crescimento de 373% em 10 anos. Curiosamente, vários fatores entram em jogo ao determinar o valor do uísque, incluindo sua idade, raridade e qualidade geral.

James Phang, fundador do Singapore Liquid Gold Club e LiquidGoldAuctioneer, explica: “Em comparação com os instrumentos financeiros tradicionais, os uísques sempre terão um valor inerente como consumível. O pior que pode acontecer é que, se o seu investimento em uísque tiver um desempenho ruim, você sempre poderá bebê-lo”.

Phang, que investe em uísque desde 2015, acredita que o valioso líquido continuará sendo uma alternativa importante de investimento. Ele explica: “O uísque continuará a ser um dos pilares dos investimentos alternativos, porque cada garrafa rara aberta é uma garrafa a menos no mundo. E quando abrimos garrafas provenientes de um único barril, a quantidade produzida é muito menor, o que torna essas garrafas mais escassas”.

Notáveis histórias de sucesso no mercado de uísque confirmam a crença de Phang. Por exemplo, ele destaca o caso da Destilaria Macallan. “Em 2022, ela ganhou as manchetes quando um barril ‘esquecido’ de 1988, comprado por 5.000 libras esterlinas, foi vendido por mais de 1 milhão de libras esterlinas em um leilão”.

“O PIOR QUE PODE ACONTECER É QUE SE O RETORNO DO SEU INVESTIMENTO EM UÍSQUE tiver um desempenho ruim, VOCÊ SEMPRE PODE BEBÊ-LO.”

Com relação ao impacto das plataformas de leilão online, Phang afirma: “A disponibilidade de plataformas de leilão online, tanto no Reino Unido quanto na Ásia, também forneceu às pessoas canais para comprar uísques raros com poucas barreiras de entrada, com processos simples para garantir uma experiência de usuário sem complicações, aumentando significativamente a demanda”.

No entanto, é necessário ter cautela ao entrar no mercado de investimentos em uísque. No início deste ano, o The Guardian relatou casos de golpistas enganando jovens investidores em uísque no Reino Unido por meio da mídia social, vendendo barris de uísque inexistentes; a falta de regulamentação no setor cria um ambiente em que investidores inexperientes podem ser facilmente enganados.

Os especialistas afirmam que verificar a autenticidade e que o uísque realmente existe pode ser um desafio sem a documentação adequada, como um certificado de propriedade, título de propriedade ou um documento assinado reconhecido por um depósito. Além disso, vale a pena considerar o potencial retorno do investimento, pois é um nicho de mercado e algumas garrafas podem ser de venda difícil ou não ter o desempenho esperado.

Lucros elevados

Investir em arte também pode ser uma forma lucrativa de diversificar um portfólio e gerar altos retornos. Somente em 2022, as obras de arte superaram outras classes de ativos de investimento em itens colecionáveis, apresentando um aumento impressionante de 29%. A venda de obras de arte também gerou um valor impressionante de US$ 10,8 bilhões por meio de vendas online.

Em uma pesquisa de 2022 conduzida pela Statista, foi revelado que 74% dos compradores globais de arte utilizaram o Instagram como uma plataforma para descobrir novos talentos relacionados à arte. Esta descoberta é corroborada pela Artsy, um mercado online, em seu relatório sobre as tendências do setor de arte. De acordo com a pesquisa da Artsy, um número significativo de galerias identificou o Instagram como um canal crucial para descobrir novos artistas, com interações entre artistas desempenhando um papel fundamental. O relatório também revelou que as vendas online foram as principais fontes de receita para suas galerias em 2022.

Ao contrário de ações e títulos, o valor das artes não se correlaciona diretamente com o mercado de ações, tornando-se uma proteção potencial contra a volatilidade do mercado. Além disso, investir em arte permite que você obtenha prazer estético enquanto persegue seus objetivos financeiros, especialmente se você tem paixão por arte.

No entanto, é importante observar que obras de arte geralmente são mais difíceis de vender, tornando-as um ativo relativamente ilíquido. Isso pode representar um problema se você precisar de acesso rápido ao dinheiro. A Artsy também destacou em seu relatório que a inflação levou as galerias a aumentar os preços de suas obras de arte, complicando ainda mais o processo de venda.

Além disso, como no caso do uísque, os custos de compra, armazenamento e seguro de obras de arte podem ser substanciais. As instalações de armazenamento de arte, que muitas vezes exigem ambientes climatizados, podem diminuir seus retornos e prejudicar a geração de lucro de seu investimento.

Ademais, alguns especialistas, como o Institute of International Finance, antecipam uma contração no mercado de arte este ano devido à inflação e à desaceleração econômica na Europa.

E os NFTs?

Depois de experimentar um aumento meteórico de popularidade ao longo de 2021, alimentado por endossos de celebridades e comunidades online fervorosas, o mercado de NFTs passou por um período de queda substancial após 2022. Desde seu pico em janeiro de 2022, o volume das negociações de NFTs despencou mais de 97%. No auge de seu sucesso, os NFTs eram comercializados a preços na casa dos milhões de dólares. Por exemplo, a obra de arte NFT “Merge” do artista digital Pak foi negociada por impressionantes US$ 91,8 milhões na plataforma NFT Nifty Gateway, tornando-se um dos NFTs mais caros já vendidos.

Vários motivos contribuíram para o declínio do mercado de NFTs. Um fator significativo é o declínio da euforia inicial em torno dos NFTs, levando muitos indivíduos a adotar uma postura mais cética em relação à tecnologia. O gráfico abaixo ilustra a trajetória de queda das vendas de NFT de abril de 2021 a junho de 2023.

NFTs de baixa qualidade também inundaram o mercado, o que tornou difícil para os compradores descobrir ofertas de alta qualidade. O mercado flutuante de criptomoedas também afetou negativamente o valor dos NFTs. À medida que os preços das criptomoedas diminuíram, o valor desses ativos digitais únicos também diminuiu.

No entanto, apesar do declínio no mercado, alguns indicadores positivos persistem. A tecnologia de blockchain e realidade aumentada (RA) utilizada pelos NFTs permanece incipiente, deixando espaço para crescimento e desenvolvimento futuros. Além disso, projetos notáveis de NFT como Women and Weapons e NFTs de moda de marcas como Louis Vuitton alcançaram sucesso nos últimos meses, indicando que o interesse pela tecnologia perdura.

A estrada do dinheiro: Lucrando com carros

Semelhante à arte, os carros de luxo possuem um fascínio distinto, caracterizado por sua exclusividade, raridade, artesanato e status como um símbolo de… bem, status. Essas qualidades conferem a eles uma vantagem única sobre as flutuações imprevisíveis do mercado de ações, tornando-os um ativo importante para se proteger contra a inflação.

Por exemplo, a venda de uma Ferrari 250 GTO 1962 em 2018 ultrapassou impressionantes US$ 60 milhões, enquanto um Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 (foto abaixo) alcançou US$ 143 milhões em 2022. Ambos os carros são considerados alguns dos mais caros. automóveis vendidos em leilão. Para alguns, o carro é considerado um bem essencial porque pode ser vendido por grandes quantias, principalmente quando necessário.

No entanto, investir em carros de luxo pode trazer desvantagens potenciais:

O alto preço de compra inicial pode representar um desembolso significativo de capital.

Os carros de luxo também são conhecidos por seus altos custos de manutenção e reparo devido a seus componentes exclusivos e sofisticados.

Como a maioria dos veículos, os carros de luxo depreciam rapidamente, muitas vezes perdendo metade de seu valor nos primeiros cinco anos, de acordo com um site especializado em carros, o HotCars.

O valor do seguro também costuma ser mais alto, aumentando o custo total de propriedade.

Por fim, o mercado de carros usados de luxo é bastante restrito, o que dificulta a venda do veículo por um bom preço quando você decidir negociá-lo.

Embolsando os lucros

As bolsas de luxo, há muito reverenciadas como mais do que meros acessórios de moda, continuam a cativar os investidores com seu apelo duradouro. No entanto, após a pandemia, a demanda por esses itens cobiçados atingiu níveis sem precedentes. Marcas como Hermès, Chanel e Louis Vuitton solidificaram suas posições como líderes de mercado, pois os compradores reconhecem o imenso valor e o retorno potencial que oferecem.

Uma prova notável do potencial de investimento em bolsas de luxo ocorreu em 2016, quando a Christie’s, uma renomada casa de leilões, realizou uma venda a um valor inédito. Uma rara Hermès Himalaya Birkin (foto abaixo), considerada o Santo Graal das bolsas, atingiu um preço recorde de mais de US$ 300.000.

Devido à sua exclusividade, é muito difícil adquirir uma bolsa Birkin, mesmo para quem deseja ardentemente possuir uma. Futuros proprietários precisam participar de um processo de compra tão exclusivo que os usuários do TikTok costumam documentar sua jornada para auxiliar outras pessoas. Para garantir uma Birkin, é preciso primeiro estabelecer um relacionamento com um associado de vendas e atender a critérios de gastos específicos, ganhando um lugar cobiçado na lista de espera VIP da marca. Posteriormente, os sortudos são notificados quando uma bolsa fica disponível.

JTT Wong, um entusiasta de moda de luxo e investidor experiente em bolsas Hermès, conta para a ExpressVPN como funciona esse mercado: “Mesmo estando na lista de espera, estou disposto a pagar um prêmio para agilizar o processo. Na verdade, sempre que encontro um representante de vendas disposto a vender uma bolsa em qualquer local, independentemente do modelo ou da minha preferência pessoal, aproveito a oportunidade imediatamente. Locais isentos de impostos, como os aeroportos de Frankfurt ou Tóquio, provaram ser especialmente frutíferos”.

Wong comenta uma recente transação envolvendo uma minibolsa Hermès Lindy rosa com ferragem de paládio: “Comprei por aproximadamente US$ 7.000 e depois vendi por cerca de US$ 14.000 em uma semana”.

As bolsas da Chanel também testemunharam um aumento significativo no preço ao longo dos anos, sendo o mais recente em março deste ano. A Sotheby’s relata que a Chanel aumentou o preço de sua bolsa Medium Classic Flap em 16% (agora é vendida por mais de US$ 10.000). Outros modelos populares, como Coco Handle, Chanel 19 e Pearl Crush, também tiveram um aumento de preço de 14%.

Wong oferece insights sobre a lucratividade futura dos investimentos em bolsas, explicando: “Enquanto a Hermès e a Chanel mantiverem seus modelos de negócios, o investimento em bolsas de luxo provavelmente permanecerá lucrativo. Muitos comerciantes confiam no comércio paralelo, comprando sacolas na Europa e revendendo-as na Ásia, como uma estratégia fundamental para maximizar os lucros”.

Como bolsas de luxo, investir em relógios de luxo pode ser um hobby envolvente e um empreendimento potencialmente lucrativo. Por exemplo, um Rolex Daytona que foi comprado por US$ 200 na década de 1960 agora vale cerca de US$ 150.000, destacando os possíveis retornos neste mercado.

O artesanato, a raridade e a reputação da marca de relógios sofisticados de nomes consagrados como Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet contribuem para sua capacidade de reter ou mesmo aumentar seu valor ao longo do tempo. Tal como acontece com as bolsas Hermès, há rumores de que os interessados em um relógio Audemars Piguet precisarão provar que o merecem e demonstrar um interesse genuíno a um representante de vendas antes de serem convidados a ver e comprar um relógio da marca.

“ENQUANTO Hermès E CHANEL MANTIVEREM SEUS MODELOS DE NEGÓCIOS, INVESTIR EM BOLSAS DE LUXO PROVAVELMENTE SERÁ LUCRATIVO.”

A economia da construção: Investindo em Lego

Em um estudo de 2022, o Research in International Business and Finance Journal mergulhou no reino dos retornos financeiros e fez uma descoberta impressionante: a Lego não apenas superou grandes ações, ouro e títulos, mas os superou por uma margem significativa. A altamente conceituada série de vídeos Niche Market do The Wall Street Journal relatou que os fãs adultos de Lego, conhecidos como AFOLs, têm desfrutado de retornos de investimento que superam a média. Um entusiasta, que o The Wall Street Journal entrevistou, disse que ele obtém uma taxa de retorno de 150% a 250% por venda.

De acordo com David Thorn, AFOL e diretor de conteúdo da ExpressVPN, “o Lego tem superado o mercado nos últimos anos como um item colecionável porque as pessoas que cresceram com Lego agora estão entrando em seus primeiros anos de investimento e podem pagar caro por conjuntos que eles tinham, ou queriam desesperadamente ter, quando crianças. Ter uma grande coleção que você pode exibir é tão atraente aos 40 anos quanto aos 8. Exceto que agora essa coleção pode ser muito, muito grande”.

Investir em produtos da Lego vem tem suas recompensas e desafios. Do lado positivo, eles demonstraram crescimento consistente em valor ao longo dos anos, especialmente aqueles que são raros ou descontinuados. De acordo com o War Gamer, um site de notícias de jogos, alguns dos conjuntos de Lego mais caros deste ano incluem o Space Command Center, avaliado em pouco mais de US$ 10.000, e o Lego Castle (variante de 1978), avaliado em US$ 9.900. Muitos colecionadores e investidores sentem uma alegria inigualável ao montar esses conjuntos, e a nostalgia associada à marca aumenta ainda mais seu valor. Além disso, a popularidade global da Lego oferece um amplo mercado para revenda.

No entanto, também existem pontos negativos. O mercado de investimento em kits da Lego pode ser volátil e imprevisível, sem retornos garantidos. Como Thorn afirma: “Claro, o grande risco é que a bolha demográfica que alimenta todo esse interesse estoure. A Geração X pode não continuar investindo nessa escala quando se aposentar. E os conjuntos de épocas mais recentes, quando o Lego se tornou um gigante, não terão a mesma escassez dos objetos vintage”.

A questão do armazenamento também representa um desafio, pois os conjuntos de Lego exigem uma manutenção meticulosa para preservar seu valor. Também costuma levar um tempo considerável para que os conjuntos sejam valorizados, e o processo de vendê-los pode ser demorado e complexo.

“AS PESSOAS QUE CRESCERAM COM KITS DA LEGO ESTÃO AGORA ENTRANDO EM SEU PRIMEIRO ANO DE INVESTIMENTO E PODEM PAGAR MUITO BEM PELOS CONJUNTOS QUE TINHAM OU QUERIAM DESESPERADAMENTE TER QUANDO CRIANÇAS.”

À luz desses fatores, como os entusiastas de produtos Lego devem abordar o investimento?

“Sou fã da Lego, mas como investimento, continua sendo uma espécie de aposta”, explica Thorn. “Eu recomendo comprar o que você deseja possuir para que, se a demanda um dia evaporar, você tenha um conjunto que queira montar com seus filhos. Lego dura para sempre. Os blocos são quase indestrutíveis, a menos que sejam realmente maltratados, deixados ao sol ou batidos com um martelo. Então é divertido. Supera um NFT ou algum vinho que azedou na garrafa, com certeza”.

Aplicando em ouro

Se você não gosta de um investimento em objetos colecionáveis, sempre há o ouro como opção, há muito conhecido como um porto seguro durante a turbulência do mercado. O investimento em ouro oferece uma vantagem significativa: possui valor intrínseco duradouro e possui reconhecimento global como um ativo valioso.

Além disso, o ouro exibe uma correlação negativa com as ações, ou seja, quando as ações caem, o ouro geralmente sobe, oferecendo uma estratégia atraente para diversificar o portfólio. Um exemplo notável de ouro de alto preço é a Double Eagle Coin de 1933, que foi vendida por US$ 30 milhões em um leilão da Sotheby’s em 2021.

Conforme relatado pela Barron’s, uma publicação financeira, o preço do ouro ultrapassou US$ 2.000 por onça em abril deste ano, marcando o segundo valor mais alto da história. A publicação financeira observou que fatores como um dólar americano mais fraco, rendimentos de títulos em declínio e o potencial de uma desaceleração econômica estimularam o aumento do interesse pelo ouro.

No entanto, é importante reconhecer que o investimento em ouro acarreta certas desvantagens. O ouro não gera dividendos ou juros, ao contrário de ações ou títulos, tornando-o um ativo não gerador de renda. Além disso, o preço do ouro pode ser bastante volátil e imprevisível, influenciado por vários fatores globais, incluindo instabilidade política e flutuações nos valores das moedas. Além disso, investir em ouro físico apresenta desafios em relação ao armazenamento e seguro, que podem ser problemáticos e caros.

8 maneiras de se manter seguro ao comprar ativos online

Está pensando em investir em Bitcoin, NFTs, ouro e outros ativos itens colecionáveis que você pode comprar online? É um mundo emocionante, mas é importante manter-se seguro e proteger seus investimentos. Seja você um profissional ou esteja apenas começando, essas dicas simples irão ajudá-lo a navegar no cenário de investimentos online com confiança:

1. Entenda a tecnologia

Antes de investir em ativos digitais ou físicos, reserve um tempo para entender a tecnologia e as plataformas usadas para criá-los e negociá-los. Para ativos digitais, isso inclui como as transações funcionam, o que são contratos inteligentes, como funcionam as carteiras e a diferença entre chaves públicas e privadas.

Algumas casas de leilão online cobram uma taxa de uso de plataforma, manuseio e entrega de itens físicos, como arte, bolsas de marca e carros, para que suas compras sejam entregues a você com segurança. Como resultado, é essencial que você entenda como suas plataformas funcionam antes de licitar ou comprar um item para saber quanto está realmente pagando por algo.

2. Faça sua lição de casa

Pesquise diligentemente qualquer criptomoeda, NFT ou ativo em que planeja investir. Para criptomoedas e NFTs, é vital que você entenda a visão do projeto, a equipe por trás dele, suas aplicações práticas e o suporte da comunidade.

Para outros investimentos em itens colecionáveis, você deve investigar a fundo o item que deseja comprar. Se você planeja investir em uma bolsa de marca, consulte os mercados online para ver quais bolsas estão em demanda e quanto as pessoas estão dispostas a pagar por elas. Melhor ainda, descubra se você pode falar com alguém que realmente obteve retornos positivos em um investimento específico, o que permitirá que você tenha uma melhor ideia do mercado.

3. Use apenas plataformas confiáveis

Use bolsas e plataformas confiáveis para negociar e armazenar seus ativos digitais e físicos. Essas plataformas possuem medidas de segurança robustas para proteger seus investimentos. Algumas carteiras e plataformas de criptomoedas oferecem apólices de seguro para contas, então pode valer a pena dar uma olhada nessas apólices para ver se elas atendem às suas necessidades.

4. Mantenha as práticas de cibersegurança robustas

Use carteiras de hardware, que são dispositivos físicos que armazenam suas chaves privadas offline, pois são mais seguras do que as carteiras online. Mantenha suas chaves privadas offline e nunca as compartilhe com outras pessoas. Você também deve implementar a autenticação de dois fatores (2FA) em suas contas sempre que possível, pois adiciona uma camada de segurança ao fazer login.

Ao comprar ou trocar online itens físicos como objetos de artes, sempre faça isso em uma plataforma confiável. Antes de abrir uma conta em um mercado online, faça uma pesquisa ou pergunte sobre suas medidas de proteção de dados e criptografia. Algumas casas de leilões permitem que você permaneça anônimo durante o processo de compra, então considere esta opção para não chamar a atenção para si.

5. Use uma VPN

Uma VPN não impedirá que suas contas sejam invadidas, mas permite criptografar sua conexão com a Internet se você fizer login em suas contas enquanto estiver em redes Wi-Fi públicas. Uma criptografia via VPN impedirá que hackers e outros cibercriminosos vejam seu histórico de navegação, conversas com vendedores, compradores e licitantes, bem como qualquer transação que você fizer online.

Esteja você usando-a para realizar negociações por meio de seu computador ou smartphone, os provedores de VPN mais respeitáveis, como a ExpressVPN, têm uma VPN para PC, Mac, Android ou iPhone e muito mais para proteger todos os seus dispositivos.

6. Cuidado com golpes e fraudes

Se você compra e vende online ativos digitais ou físicos, tenha cuidado com golpes e tentativas de phishing, pois eles geralmente ocorrem online por meio de plataformas de negociação ou mídias sociais. Se você recebeu uma solicitação de bate-papo, email ou mensagem direta de alguém que não conhece, nunca clique em nenhum link ou responda a perguntas pessoais. Além disso, tenha cuidado com quaisquer oportunidades de investimento ou negócios que possam parecer bons demais para ser verdade.

7. Mantenha-se informado

O mundo dos ativos digitais e físicos está evoluindo rapidamente e pode ser difícil acompanhar todas as mudanças. Mantenha-se atualizado sobre as últimas notícias e atualizações participando de comunidades e fóruns e seguindo fontes de notícias respeitáveis, como CoinDesk para notícias sobre criptomoedas, Rebag para bolsas, relógios e joias e Braeburn Whiskey para orientação sobre investimentos em barris.

8. Procure aconselhamento profissional

Criptomoedas e NFTs podem ser altamente voláteis, como todos os tipos de investimentos. Se você ainda está decidindo se deve investir em ativos digitais, busque aconselhamento de um consultor financeiro experiente. No entanto, se você estiver procurando algumas opções estáveis, considere ativos tradicionais, como ações e certos tipos de títulos.