Invertir en Bitcoin ofrece unas recompensas que pueden ser muy jugosas, pero también conlleva unos riesgos significativos debido a su gran volatilidad.

Las inversiones en objetos de colección tales como whisky, bellas artes, artículos de lujo y coches son relativamente estables en comparación con el Bitcoin, con la posibilidad de obtener elevados retornos.

Los expertos en el sector y los aficionados a la inversión en artículos de colección opinan sobre estas opciones de inversión, su valor y riesgos asociados.

Descubra por qué el Lego se ha vuelto uno de los activos de inversión en coleccionables de mayor rendimiento.

Además: Si bien las materias primas como el oro se consideran refugios de inversión, pueden ser volátiles y conllevan un almacenaje costoso.

¿Le parece interesante invertir en Bitcoin, NFT y otros artículos desde la comodidad de su hogar? Hágalo de manera segura usando una VPN.

En el cambiante entorno de las inversiones, han emergido dos opciones muy interesantes como alternativas de inversión: el Bitcoin y los coleccionables. Si bien la naturaleza descentralizada del Bitcoin y la oferta limitada han suscitado interés y atracción, su trayectoria cambiante ha hecho que los inversores se pregunten si será tan estable como se dice.

Al mismo tiempo, las inversiones en obras de colección, que abarcan activos digitales como los NFT y artículos tangibles como whiskys raros, obras de arte e incluso Legos, han aumentado su popularidad, superando con creces al rendimiento de los activos tradicionales como oro y acciones.

Para entender mejor la complejidad del Bitcoin y las inversiones en coleccionables, exploramos sus características particulares, evaluamos su potencial de inversión y ofrecemos algunas conclusiones sobre cómo manejar su naturaleza impredecible.

¡Prepárese para unir pasión y dinero!

Descargo de responsabilidad: La información indicada en este artículo es solo para propósitos informativos y no se debe considerar consejo financiero. Invertir en Bitcoin u objetos de arte y lujo conlleva una serie de riesgos, y cada uno debe realizar sus propias investigaciones y consultar a consejeros financieros especializados antes de tomar decisiones de inversión. El autor y la plataforma no asumen responsabilidad alguna por la exactitud, completitud o pertinencia temporal de la información aquí contenida. Las decisiones de inversión deben basarse en las circunstancias individuales y la tolerancia al riesgo.

Bitcoin, la criptomoneda pionera que emergió en 2009, ha vivido un notable crecimiento desde el desconocimiento total hasta su reconocimiento a nivel global. Tanto su naturaleza descentralizada como su creciente aceptación han suscitado curiosidad a nivel internacional. Sin embargo, las subidas y bajadas de la cotización de esta criptomoneda en el mercado no han sido pocas.

El dramático auge y caída del valor del Bitcoin en 2022, que se conoce como “el invierno de las criptomonedas”, ha vuelto cautos a muchos inversores. El invierno de las criptomonedas también afectó significativamente a los exchanges de criptomonedas y los mayores participantes, como Core Scientific, tuvieron que despedir empleados y vender activos.

Aunque algunos analistas opinan que el mercado ya ha llegado al límite inferior y que la tendencia previsible es al alza, otros opinan que el invierno de las criptomonedas no ha terminado y que el Bitcoin podría caer todavía más.

Este tipo de volatilidad y los problemas de las principales bolsas de valores presentan dudas acerca de la estabilidad a largo plazo del Bitcoin como una opción de inversión fiable ─sentimiento que comparten muchos inversores estadounidenses─.

Una encuesta realizada por CNBC: Make it (en español: “Lógralo”) en colaboración con Momentive, una empresa de IA, reveló que alrededor del 60 % de los estadounidenses consideran que invertir en criptomonedas es altamente arriesgado, y un 26 % lo consideran moderadamente arriesgado.

Sin embargo, a pesar de esta percepción de riesgo, el Bitcoin continúa “brillando” debido a diversos factores:

El Bitcoin ha logrado unos altos niveles de reconocimiento y adopción. Además, las grandes empresas lo han integrado en sus operaciones, lo que indica una aceptación en términos generales.

Su oferta limitada, que tiene un tope de 21 millones de monedas, crea escasez. Cuando esta se combina con una creciente demanda, impulsa los grandes aumentos de precio.

El interés institucional en el Bitcoin, evidenciada en la participación por parte de conocidas instituciones financieras, le aporta legitimidad y atrae a inversores tanto minoristas como institucionales.

La naturaleza descentralizada del Bitcoin atrae a aquellos que buscan alternativas a los sistemas financieros tradicionales. Asimismo, el cambiante entorno regulatorio presenta dificultades a corto plazo, pero también puede fomentar su estabilidad a largo plazo.

Con estos factores en juego, el Bitcoin presenta una interesante oportunidad de inversión. Sin embargo, la pregunta clave sigue en el aire: ¿Es el Bitcoin una buena inversión para usted?

Algunos influencers financieros destacados, como Kevin O’Leary de Shark Tank, Jim Cramer y Tony Robbins, han expresado que el efecto del Bitcoin es similar a la emoción de apostar en Las Vegas. A pesar de reconocer los riesgos que implica, hay inversores que se sienten muy atraídos por la emoción y el potencial de las constantes fluctuaciones de precio del Bitcoin.

En junio de este año, según datos de CoinMarketCap, el Bitcoin llegó a un valor justo por encima de los 30.000 USD, el punto más alto desde la caída de 2022. Este “rebote” demuestra la resiliencia del Bitcoin ante periodos difíciles. Sin embargo, también es una demostración de la volatilidad inherente de la criptomoneda.

Jackie Tan, director de producto de Tribe, una empresa de ecosistemas de Web3 y blockchain, resalta la importancia de ser precavidos ante las inversiones en Bitcoin. En declaraciones a ExpressVPN, afirmó: “El valor de las criptomonedas puede fluctuar enormemente, a diferencia de lo que ocurre con las acciones tradicionales. Si bien las buenas decisiones y “apuestas” pueden generar jugosos retornos, también es posible despertarse al día siguiente con un saldo de cero”.

Tan resalta también que la incertidumbre regulatoria aporta el riesgo relativo asociado con las inversiones en Bitcoin. “Cualquier cambio en las normativas gubernamentales puede afectar a la legalidad y viabilidad de este activo, contribuyendo todavía más a lo arriesgado de su naturaleza.

Los eventos globales, cambios culturales, el sentir de la comunidad, las tendencias de redes sociales y hasta el respaldo por parte de famosos son factores que pueden influir significativamente en el valor del Bitcoin. Estos factores pueden crear emoción y más demanda para monedas específicas. Tan resalta que el creciente interés por parte de inversores institucionales, fondos de cobertura y empresas ha desempeñado un papel vital en legitimar las criptomonedas como activos de inversiones y han incrementado su demanda.

Para quienes busquen una alternativa de inversión al Bitcoin, puede que invertir en su pasión sea un opción interesante.

Los atractivos retornos de las inversiones en coleccionables

Las inversiones en coleccionables, que abarcan activos digitales como NFT y artículos tangibles como whiskys raros, bellas artes y hasta Legos, han vivido un gran incremento de popularidad y crecimiento en su volumen de negocios. De hecho, estos activos alternativos superan a inversiones más tradicionales, como el oro y las divisas, ofreciendo una mayor estabilidad.

Una ventaja significativa de la mayoría de las inversiones en coleccionables es la capacidad de poseer y disfrutar físicamente del activo, en tanto que este conserva su valor. A diferencia de los activos virtuales, estos brindan una conexión tangible que sintoniza con los intereses personales del inversionista.

La popularidad de las inversiones en coleccionables también se evidencia en su excelente rendimiento. Por ejemplo, el Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) reportó un aumento del 16 % en esta categoría de inversiones en 2022 (como se muestra en el gráfico a continuación), sobrepasando a los activos tradicionales. Esto atrae todavía más exploración de los potenciales beneficios y riesgos de las inversiones en coleccionables, especialmente en comparación con la volatilidad del Bitcoin.

Locos por el whisky

A la hora de evaluar las clases de inversiones en coleccionables, según el Knight Frank’s (KFLII) 2022 Wealth Report (en español, “Informe de riquezas de Knight Frank”), el whisky exótico es un líder claro, con una tasa de crecimiento del 373 % a 10 años. Cabe destacar que hay diversos factores que influyen en determinar el valor del whisky, incluyendo su edad, nivel de excepcionalidad y calidad en general.

James Phang, fundador del Singapore Liquid Gold Club y de LiquidGoldAuctioneer, lo explica: “en comparación con los instrumentos financieros tradicionales, los whiskys siempre tendrán un valor inherente como consumibles. En el peor escenario, si el rendimiento financiero de tu whisky no es muy bueno, siempre puedes bebértelo”.

Phang, que lleva desde 2015 invirtiendo en whisky, opina que el preciado líquido seguirá siendo una notable alternativa de inversión: “El whisky seguirá siendo un elemento clave en las inversiones alternativas, porque cada botella de colección que se abre es una botella menos que se puede comprar. Y cuando hablamos de botellas que vienen de una única barrica, la cantidad es incluso menor, lo que hace que estas botellas sean aún más escasas”.

Existe una gran cantidad de casps de éxito en el mercado del whisky que coinciden con la opinión de Phang. Por ejemplo, el caso de The Macallan Distillery. “En 2022, llenó titulares con una barrica “olvidada” de 1988, que compraron por 5000 GBP y que se vendió por más de un millón de GBP en una subasta”.

En relación al impacto de las plataformas de subastas online, Phang afirma: “La disponibilidad de plataformas de subastas online, tanto en el Reino Unido como en Asia, ha ofrecido canales a la población a través de los que pueden comprar whiskys de colección con pocas barreras de entrada y con unos procesos simples. Esto garantiza una experiencia de usuario fluida, lo que contribuye en gran medida al aumento la demanda”.

Sin embargo, es necesario ser precavidos al entrar al mercado de inversiones del whisky. A comienzos de este año, The Guardian denunció casos de estafadores que engañaban a jóvenes inversores del whisky en el Reino Unido en las redes sociales, vendiéndoles barricas de whisky que no existían ─la falta de regulación en el sector crea un entorno en donde los inversores noveles son fáciles engañar─.

Los expertos resaltan que verificar la autenticidad y existencia de una inversión en whisky puede ser complicado sin la documentación adecuada, como un certificado o escritura de propiedad, o un documento firmado y certificado por una bodega. Además, vale la pena considerar el potencial retorno sobre la inversión porque es un mercado muy exclusivo, así que algunas botellas podrían no venderse o no tener el rendimiento esperado.

Unas ganancias que son obras de arte

Invertir en obras de arte también puede ser una manera rentable de diversificar la cartera y generar buenos retornos. Tan solo en 2022, las obras de arte superaron a otras inversiones en coleccionables, con un aumento enorme del 29 %. La venta de obras de arte también generó nada menos que 10.800 millones de dólares en ventas online.

Una encuesta de 2022 realizada por Statista, reveló que el 74 % de los compradores de arte a nivel mundial usaron Instagram como plataforma para descubrir nuevas obras y artistas. Este hallazgo queda confirmado por Artsy, un mercado online de arte, en sus informes de tendencias en la industria del arte. Según la encuesta de Artsy, una cantidad significativa de galerías de arte identificaron Instagram como un canal clave para descubrir nuevos artistas, y las interacciones entre artistas jugaron un papel clave. El informe también reveló que las ventas online fueron fuentes de ingreso claves para sus galerías en 2022.

A diferencia de las acciones y los bonos, el valor de las obras de arte no se correlaciona necesariamente con el mercado de valores, lo que las convierte en un posible refugio contra la volatilidad del mercado. Además, invertir en obras de arte permite obtener disfrute estético y a la vez cumplir con las metas financieras, especialmente para los aficionados al arte.

Sin embargo, es importante considerar que las obras de arte típicamente son más difíciles de vender, lo que las convierte en un activo ilíquido. Esto podría ser problemático si se necesita acceder rápidamente a dinero en efectivo. En su reporte, Artsy también resalta que la inflación ha causado que las galerías incrementen los precios de sus obras, lo que complica el proceso de venta.

Además, al igual que ocurre con el whisky, los costos de compra, almacenamiento y seguros de las obras de arte pueden ser muy altos. Los locales de almacenamiento de obras de arte, que suelen precisar de entornos con un control fino de las condiciones ambientales, pueden hacer disminuir los retornos y echar a perder la generación de ingresos de su inversión.

Además, algunos expertos, como el Instituto de Finanzas Internacionales, están pronosticando una contracción en el mercado del arte este año debido a la inflación y a los reveses económicos en Europa.

¿Y qué hay de los NFT?

Después del meteórico ascenso en su popularidad en el 2021, basado en parte al respaldo que recibieron por parte de algunos famosos y de devotas comunidades online, el mercado de los NFT ha estado en un notable periodo de “enfriamiento” desde el 2022. Desde su máximo en enero de 2022, el volumen de trading de los NFT se ha desplomado en más de un 97 %. En su auge, los NFT llegaron a cotizarse en millones de dólares. Por ejemplo, el NFT “Merge” del artista digital Pak se vendió por nada menos que 91,8 millones de dólares en la plataforma de NFT Nifty Gateway, lo que le valió el título de uno de los NFT más caros jamás vendidos.

Diversos factores han influido en la caída del mercado de los NFT. Uno de los factores más importantes fue la “evaporación” de todo el revuelo que se había generado con los NFT, lo que llevó a muchos individuos a adoptar una postura más escéptica ante la tecnología. El gráfico que compartimos a continuación ilustra la trayectoria descendente en las ventas de NFT desde abril de 2021 hasta junio de 2023.

Los NFT de baja calidad también han inundado el mercado, cosa que ha dificultado a los compradores descubrir ofertas de alta calidad. Las fluctuaciones en el mercado de las criptomonedas también han afectado negativamente al valor de los NFT. Los precios de las criptomonedas han decaído, y lo mismo les ha pasado a los de estos activos digitales únicos.

Sin embargo, a pesar del declive del mercado, todavía existen algunos indicadores positivos. La tecnología de blockchain y de realidad aumentada (AR) en que se basan los NFT sigue estando en pañales, lo que deja espacio para crecimiento y desarrollos a futuro. Además, algunos proyectos notables con NFT, como Women and Weapons y los NFT de moda, con marcas como Louis Vuitton, han cosechado éxitos recientemente, indicando que todavía existe interés en la tecnología.

Acelerón a la riqueza: comprar coches

Al igual que las bellas artes, los coches de lujo poseen un encanto especial, caracterizado por su exclusividad, escasez, calidad y estatus como símbolo de, bueno, estatus. Estas calidades les otorgan una ventaja única sobre las impredecibles fluctuaciones del mercado de valores, lo que los convierte en un importante activo para protegerse contra la inflación.

Por ejemplo, la venta de un Ferrari 250 GTO de 1962 en 2018 se cerró en más de 60 millones de USD, mientras que un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe de 1955 (que mostramos en la foto de abajo) se vendió en nada menos que 143 millones de USD en 2022. Ambos coches se cuentan entre los automóviles más caros jamás vendidos en una subasta. Para algunos, los coches se consideran un activo fundamental porque se pueden vender a elevados precios, especialmente cuando hace falta.

Sin embargo, invertir en coches de lujo puede implicar ciertas desventajas:

El alto precio inicial puede representar un desembolso de capital significativo.

Los coches de lujo también son conocidos por su alto nivel de mantenimiento y costos de reparación, debido a sus componentes únicos y lujosos.

Al igual que la mayoría de los vehículos, los coches de lujo se deprecian rápido, perdiendo con frecuencia la mitad de su valor en los primeros cinco años, según la página web HotCars.

El costo de asegurarlos típicamente es mayor, lo que se agrega al costo total de propiedad.

Por último, el mercado para los coches de lujo de segunda mano es bastante exclusivo, lo que hace difícil vender el vehículo por un buen precio cuando así lo quiera.

Las ganancias, al “bolso”

Los bolsos de lujo, que tradicionalmente se han apreciado como mucho más que accesorios de moda, han seguido cautivando a los inversores con su gran encanto. Sin embargo, después de la pandemia, la demanda de estos artículos tan codiciados se ha disparado a cifras sin precedentes. Marcas como Hermès, Chanel y Louis Vuitton han solidificado sus posiciones como líderes del mercado, porque los compradores reconocen el inmenso valor y potenciales retornos que ofrecen.

Un testimonio notable ante el potencial financiero de las inversiones en bolsos de lujo ocurrió en 2016, cuando la famosa casa de subastas Christie’s logró una venta sin precedentes. Un excepcional Hermès Himalaya Birkin (cuya foto indicamos abajo), que se considera el “santo grial” de los bolsos de mano, se vendió por un precio récord de 300.000 USD.

Lo exclusivo de los bolsos Birkin en particular los ha vuelto notablemente difíciles de adquirir, incluso para compradores entusiastas. Los aspirantes a compradores se enfrentan a un proceso de compra tan exclusivo que los usuarios de TikTok suelen documentar su trayectoria para ilustrar a los demás. Para conseguir un Birkin, primero es necesario establecer una relación con un asociado de ventas y cumplir con ciertos criterios específicos para poder obtener el codiciado puesto en la lista de espera VIP de la marca. Por consiguiente, el afortunado individuo recibirá una notificación cuando uno de los bolsos esté disponible.

JTT Wong, una gran aficionada a los artículos de lujo e inversora experta en bolsos Hermès, comparte su perspectiva con ExpressVPN: “Incluso si quedo en lista de espera, estoy dispuesta a pagar un extra para acelerar el proceso. De hecho, siempre que me topo con un asociado de ventas dispuesto a vender un bolso en cualquier ubicación, sin importar el modelo o mis preferencias personales, aprovecho la oportunidad de inmediato. Las ubicaciones libres de impuestos, como los aeropuertos de Frankfurt o Tokio han resultado particularmente fructíferas”.

Wong nos cuenta acerca de una transacción reciente con un minibolso rosa Hermès Lindy con accesorios de paladio, afirmando: “Lo compré por unos 7.000 USD, y después lo vendí por unos 14.000 USD una semana después”.

Los bolsos Chanel también han experimentado un notable incremento en sus precios con el tiempo, los más recientes en marzo de este año. Sotheby reporta que Chanel subió el precio de su bolso Medium Classic Flap en un 16 % (hoy en día cuesta más de 10.000 USD). Otros diseños populares, como el Coco Handle, el Chanel 19 y el Pearl Crush también han visto aumentos de precio en el orden del 14 %.

Wong ofrece algunas perspectivas sobre la futura rentabilidad de las inversiones en bolsos, explicando: “Mientras Hermès y Chanel persistan en sus modelos de negocios, invertir en bolsos de lujo seguramente seguirá siendo lucrativo. Muchos comerciantes se basan en operar en paralelo, comprando bolsos en Europa y revendiéndolos en Asia como estrategia clave para maximizar sus beneficios”.

Al igual que los bolsos de lujo, invertir en relojes de lujo puede ser un pasatiempo interesante y un negocio rentable. Por ejemplo, un Rolex Daytona que valía 200 USD en la década de 1960 puede valer hoy en día alrededor de 150.000 USD, lo que demuestra los potenciales retornos sobre la inversión en este mercado.

La calidad, exclusividad y reputación de la marca de los relojes de lujo de nombres conocidos como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet contribuyen con su capacidad de mantener o incrementar su valor con el tiempo. Al igual que sucede con los bolsos Hermès, se rumorea que los interesados en relojes Audemars Piguet deben primero demostrar su valor e interés genuino a un asociado de ventas antes de que se les invite a ver y comprar una pieza de la marca.

Economía de construcción: Invertir en Lego

En un estudio de 2022, el Research in International Business and Finance Journal profundizó más en el terreno de los retornos financieros e hicieron un descubrimiento impresionante: los Legos no solo tuvieron un rendimiento superior al de las mejores acciones, bonos y al del oro, sino que los sobrepasaron por mucho. En la reconocida serie de videos Niche Market, del The Wall Street Journal, se afirma que los aficionados adultos a los Legos, conocidos como AFOL (del inglés “Adult Fan Of Lego”), han disfrutado de retornos sobre su inversión que sobrepasan a la media. Un entusiasta que fue entrevistado por The Wall Street Journal afirmó que sus retornos sobre la inversión estaban por el orden de entre el 150 % y el 250 % por venta.

Según David Thorn, director de contenidos en ExpressVPN y aficionado a Lego: “Los Legos han tenido un rendimiento superior al del mercado en años recientes como elemento coleccionable, porque la gente que creció jugando con Lego está entrando en sus mejores años en términos de capacidad adquisitiva y puede permitirse pagar precios exclusivos por los mismos “sets” que tenían cuando eran niños, o que deseaban con desesperación pero no podían conseguir. Tener una gran colección para mostrar a todos es tan genial a los 40 como a los 8 años. La diferencia es que ahora, la colección puede volverse muy, muy grande”.

Invertir en Legos tiene sus propias ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de las ventajas, los Legos han demostrado un crecimiento consistente en su valor con el tiempo, especialmente los que son poco comunes o están descontinuados. Según War Gamer, una página web de noticias de gaming, algunos de los sets de Lego más valiosos este año incluyeron el Space Command Center, valorado en casi 10.000 USD, y el Lego Castle (versión de 1978), valorado 9.900 USD. Muchos coleccionistas e inversores están encantados de armar sus Legos, y la nostalgia asociada con la marca le añade todavía más valor. Además, la popularidad global de los Legos genera un mercado más grande para su compraventa.

Sin embargo, también tiene elementos negativos. El mercado de inversiones en lego puede ser volátil e impredecible, sin garantía de retornos. Como expresa Thorn: “Por supuesto, el gran riesgo está en que se “pinche” la burbuja demográfica que alimenta todo este interés. Es posible que los miembros de la generación X no sigan invirtiendo a esta escala hasta su jubilación. Y con los sets de nuevas épocas, de cuando Lego se convirtió en un gigante, no habrá la misma escasez que con los más antiguos”.

El problema del almacenamiento también es complicado, porque los sets de Lego necsitan un alto nivel de mantenimiento para preservar su valor. También suele hacer falta que transcurra mucho tiempo para que los sets adquieran nuevo valor, y el proceso de venderlos puede ser a la vez engorroso y complejo.

En vista de estos factores, ¿qué perspectiva deben adoptar los entusiastas de los Legos?

“Yo mismo soy un enamorado de los Legos, pero como inversión, la verdad es que es una apuesta”, explica Thorn. “Yo recomendaría comprar los que se quieran tener, de modo que, si la demanda desaparece un día, la persona tiene un set que quiera armar con sus hijos. Los Legos son eternos. Los bloques son prácticamente indestructibles a menos que se maltraten a propósito, se dejen al sol o se les aplaste con un martillo. Y es divertido. No hay duda de que son mucho mejores que un NFT o un vino que se ha agriado en la botella”.

Buscando oro

Si invertir en coleccionables no es lo suyo, siempre hay la opción de invertir en oro, que tiene una larga trayectoria como “refugio” financiero durante épocas de turbulencia en el mercado. Invertir en oro tiene una ventaja significativa: posee valor intrínseco y es reconocido mundialmente como un activo valioso.

Además, el oro presenta una correlación inversa con las acciones: cuando el precio de esta baja, el del oro sube. Esto genera una estrategia muy interesante para diversificar la cartera de inversiones. Un ejemplo notable de oro a altos precios es el de la moneda Double Eagle Coin de 1933, que se vendió por nada menos que 30 millones de dólares en la casa de subastas Sotheby’s.

Según informes de Barron’s, una publicación financiera, el precio del oro sobrepasó los 2.000 USD por onza en abril de este año, lo que representan la segunda mayor avaluación de su historia. La publicación financiera resaltó que algunos factores, como el debilitamiento del dólar americano, el declive del rendimiento de los bonos y el potencial de ralentización económica han creado un nuevo foco de interés en el oro.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que invertir en oro tiene ciertas desventajas. El oro no genera dividendos ni intereses, a diferencia de las acciones o los bonos, lo que lo convierte en un activo que no genera ingresos. Además, el precio del oro puede presentar mucha volatilidad, en la que influyen numerosos factores mundiales, como la inestabilidad política y las fluctuaciones en los valores de las divisas. Además, invertir físicamente en oro presenta problemas relacionados con el almacenamiento y los seguros, que pueden resultar problemáticos y engorrosos.

8 maneras de protegerse al comprar activos online

¿Está considerando invertir en Bitcoin, NFT, oro u otros activos coleccionables que puede comprar online? Es un mundo muy emocionante, sin duda, pero la seguridad y la protección de sus inversiones es importante. Tanto si usted es un profesional como si acaba de comenzar, estos consejos sencillos le ayudarán a orientarse en el entorno de las inversiones online con toda confianza:

Comprenda la tecnología

Antes de invertir en activos físicos o digitales, tómese un tiempo para comprender la tecnología y plataformas subyacentes para crearlos o comerciar con ellos. Para activos digitales, esto incluye conocer cómo funcionan las transacciones, qué son los contratos inteligentes, cómo funcionan las wallets y la diferencia entre claves públicas y privadas.

Algunas casas de subastas online cobran tarifas de uso de plataforma, gestión y envío para productos físicos como obras de arte, bolsos de marca y coches, garantizando así que las compras lleguen a sus manos de manera segura. Como resultado, es fundamental que comprenda cómo funcionan sus plataformas antes de pujar o cerrar una compra, para saber cuánto dinero estará pagando realmente por el artículo.

Haga “la tarea”

Investigue diligentemente cualquier criptomoneda, NFT o activo en el que planee invertir. Para las criptomonedas y NFT, es clave que comprenda la visión del proyecto, el equipo que lo respalda, sus aplicaciones prácticas y el apoyo suministrado por la comunidad.

Para otras inversiones en coleccionables, es posible investigar acerca del valor del artículo que se compra. Si planea invertir en un bolso de marca, considere la opción de buscar en los mercados online para ver qué bolsos tienen demanda y cuánta gente está dispuesta a pagar por ellos. Mejor todavía, vea si puede hablar en persona con alguien que haya recibido realmente retornos positivos sobre una inversión específica, porque esto le brindará datos fidedignos.

Use exclusivamente plataformas confiables

Use exchanges y plataformas confiables para sus operaciones de compraventa y almacenamiento de activos tanto físicos como digitales. Estas plataformas cuentan con sólidas medidas de seguridad para proteger sus inversiones. Algunas wallets y plataformas de criptomonedas ofrecen pólizas de seguro a las cuentas, así que podría merecer la pena echarles un vistazo para ver si se ajustan a sus necesidades.

Use buenas prácticas de ciberseguridad

Use wallets de hardware, que son dispositivos físicos que almacenan sus claves privadas sin conexión a internet, y por tanto son más seguros que las wallets online. Guarde sus claves privadas en entornos sin conexión a internet y nunca los comparta con nadie. También es posible que quiera implementar la autenticación de dos factores (2FA) en sus cuentas siempre que sea posible, porque esto añade una capa de seguridad al iniciar sesión.

Al comprar o intercambiar online artículos físicos como obras de arte, hay que asegurarse de hacerlo en una plataforma confiable. Antes de abrir una cuenta en un mercado online, investigue todo lo necesario y obtenga información acerca de las medidas de protección de datos y cifrado. Algunas casas de subastas le permiten proteger su anonimato durante el proceso de compra, así que vale la pena tener esto en cuenta para no atraer excesivamente la atención.

Use una VPN

Una VPN no evitará que le hackeen las cuentas, pero sí puede encriptar su conexión a internet, en caso de iniciar sesión en sus cuentas mientras está en redes Wi-Fi públicas. La encriptación de la VPN evita que los hackers y otros cibercriminales vean su historial de navegación, chats con vendedores, compradores y participantes en las subastas, y también cualquier transacción que haga online.

Tanto si la usa para operaciones de compraventa en su computadora como si prefiere hacerlo en su smartphone, la mayoría de los proveedores confiables de VPN, como ExpressVPN, ofrecen VPN para Mac, Android iPhone y más, para proteger todos sus dispositivos.

Cuidado con las estafas y el fraude

Si internet es su principal método de compraventa de artículos, tenga mucho cuidado con las estafas y los ataques de phishing, porque son muy comunes en las plataformas de comercio electrónico o redes sociales. Si ha recibido una solicitud de chat, correo electrónico o mensaje directo de una persona desconocida, nunca haga clic en enlaces ni tampoco responda preguntas personales. Además, tenga cuidado con ofertas y oportunidades que suenen demasiado buenas como para ser verdad.

Manténgase informado

El mundo de los activos tanto físicos como digitales está evolucionando rápidamente, y puede resultar complicado estar al día. Esté actualizado con las últimas noticias y actualizaciones uniéndose a comunidades y foros, y también siguiendo a fuentes de buena reputación como CoinDesk para noticias de criptomonedas, Rebag para bolsos, relojes y joyas, y Braeburn Whiskey para orientación en inversiones en whisky.

Busque consejo profesional

Las criptomonedas y los NFT pueden ser muy volátiles, como todas las inversiones. Si todavía está indeciso acerca de si es buena idea invertir en activos digitales, considere la opción de pedir consejo a un asesor financiero profesional. Sin embargo, si busca opciones estables, tal vez quiera considerar los activos más tradicionales, como acciones y ciertos tipos de bonos.