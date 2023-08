Inwestowanie w Bitcoina może przynieść spory zysk, ale wiąże się również ze znacznym ryzykiem ze względu na jego nieodłączną zmienność.

Inwestycje w pasje, takie jak rzadka whiskey, dzieła sztuki, przedmioty luksusowe i samochody, są stosunkowo stabilne w porównaniu do Bitcoina, plus odznaczają się potencjalnie wysokimi zyskami.

Eksperci branżowi i entuzjaści inwestowania z pasją komentują owe alternatywne opcje inwestycyjne, ich wartość oraz związane z nimi ryzyko.

Dowiedz się, dlaczego Lego stało się jednym z najlepiej prosperujących aktywów emocjonalnych.

Plus: podczas gdy towary typu złoto są często uznawane za bezpieczną przystań, tak naprawdę mogą być niestabilne i kosztowne w przechowywaniu.

Chcesz zacząć inwestować w Bitcoina, NFT i inne alternatywne towary w zaciszu własnego domu? Zrób to bezpiecznie, korzystając z VPN na PC, Maca, smartfona, tablet i router.

W szybko zmieniającym się i stale ewoluującym krajobrazie inwestycji pojawiły się dwie intrygujące alternatywy: Bitcoin i inwestycje w pasje. Podczas gdy zdecentralizowana natura Bitcoina i ograniczona podaż przyciągnęły uwagę inwestorów, jego brak stabilności budził sporo wątpliwości.

W tym samym czasie inwestycje w pasje obejmujące aktywa cyfrowe typu NFT i przedmioty materialne (np. rzadka whiskey, dzieła sztuki, a nawet Lego) zyskały na popularności, wyprzedzając tradycyjne towary, takie jak złoto i akcje.

Aby lepiej zrozumieć zawiłości Bitcoina i aktywów emocjonalnych, zbadaliśmy ich unikalne cechy, oceniliśmy ich potencjał inwestycyjny oraz przyjrzeliśmy się ich nieprzewidywalnej naturze.

Nie wstydź się postawić na swoją pasję!

Uwaga: informacje przedstawione w poniższym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady finansowe. Inwestowanie w Bitcoina lub inwestowanie w pasje wiąże się z ryzykiem, a osoby fizyczne powinny przeprowadzić własne badania i skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Autor i platforma nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność informacji zawartych w niniejszym tekście. Decyzje inwestycyjne powinny opierać się na indywidualnych okolicznościach i tolerancji ryzyka.

Przejdź do…

Burzliwa historia Bitcoina

Ryzykowny biznes: inwestowanie w Bitcoina

Atrakcyjne zyski z inwestycji w pasje

Szaleństwo o smaku whiskey

Zarobki jak z obrazka

Motobogactwo: kupowanie samochodów

Torba na kasę

Gospodarka oparta na klockach: inwestowanie w Lego

Gorączka złota

8 Ways to stay safe when buying assets online

Burzliwa historia Bitcoina

Bitcoin, czyli przełomowa kryptowaluta, która pojawiła się w 2009 r., przeszła niezwykłą drogę od zapomnienia do globalnego uznania. Jego zdecentralizowany charakter i rosnąca akceptacja podsyciły zainteresowanie na całym świecie, choć droga ta była bardzo wyboista.

Dramatyczny wzrost i późniejszy krach wartości Bitcoina w 2022 r. (powszechnie nazywany „krypto zimą”) sprawił, że wielu inwestorów zaczęło zachowywać szczególną ostrożność. Krypto zima miała również znaczący wpływ na giełdy kryptowalut, a główni gracze, tacy jak Core Scientific, zwalniali pracowników i wyprzedawali aktywa.

Podczas gdy niektórzy analitycy uważają, że rynek osiągnął już dno, a na horyzoncie czeka kolejna hossa, inni twierdzą, że krypto zima jeszcze się nie skończyła i Bitcoin może spaść jeszcze bardziej.

Tego typu zmienności i zmagania głównych giełd rodzą pytania o długoterminową stabilność Bitcoina i jego rentowność jako wiarygodnej opcji inwestycyjnej – sentyment ten jest widoczny wśród wielu amerykańskich inwestorów.

Ankieta przeprowadzona przez CNBC: Make It, we współpracy z Momentive, firmą zajmującą się sztuczną inteligencją, ujawniło, że około 60% Amerykanów uważa inwestowanie w kryptowaluty za wysoce ryzykowne, a dodatkowe 26% uważa je za umiarkowanie ryzykowne.

Jednak pomimo potencjalnego ryzyka Bitcoin nadal błyszczy z powodu kilku czynników:

Bitcoin osiągnął powszechne uznanie, a główne firmy integrują go ze swoimi operacjami, co jest równoznaczne z akceptacją głównego nurtu.

Jego ograniczona podaż, wynosząca zaledwie 21 milionów monet, powoduje niedobór, który w połączeniu z rosnącym popytem napędza potencjalną długoterminową aprecjację cen.

Instytucjonalne zainteresowanie Bitcoinem, o czym świadczy zaangażowanie renomowanych instytucji finansowych, dodaje wiarygodności i przyciąga zarówno inwestorów detalicznych, jak i tych instytucjonalnych.

Zdecentralizowany charakter Bitcoina przemawia do tych, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnych systemów finansowych, a ewoluujący krajobraz regulacyjny, choć stwarza krótkoterminowe wyzwania, może sprzyjać długoterminowej stabilności.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, Bitcoin niewątpliwie stanowi kuszącą okazję inwestycyjną. Musisz jednak zadać sobie ważne pytanie: czy Bitcoin jest dobrą inwestycją dla mnie?

Ryzykowny biznes: inwestowanie w Bitcoina

Wybitni influencerzy finansowi, tacy jak Kevin O’Leary z Shark Tank, Jim Cramer i Tony Robbins, porównali Bitcoina do emocji związanych z hazardem w Las Vegas. Pomimo świadomości związanego z tym ryzyka, niektórych inwestorów przyciągają emocje i potencjał związany z ciągłymi wahaniami cen Bitcoina.

W czerwcu tego roku, według danych CoinMarketCap, Bitcoin osiągnął wartość nieco powyżej 30 000 USD – to najwyższy punkt od czasu krachu w 2022 r. Tego typu odbicie pokazuje odporność Bitcoina na trudne okresy, a z drugiej strony podkreśla zmienny charakter kryptowaluty.

Jackie Tan, dyrektor ds. produktu w Tribe, firmie zajmującej się ekosystemem Web3 i blockchain, mówi o zachowaniu ostrożności przy inwestowaniu w Bitcoina. Oto, co Tan powiedział ExpressVPN: „W przeciwieństwie do tradycyjnych akcji, wartość kryptowalut jest narażona na gwałtowne wahania. Podczas gdy dobre decyzje mogą prowadzić do wysokich zwrotów, istnieje spora szansa, że następnego dnia obudzimy się stratni”.

Tan zauważa też, że do względnego ryzyka związanego z inwestowaniem w Bitcoina przyczynia się niepewność regulacyjna. Wszelkie zmiany w przepisach rządowych mogą mieć wpływ na wiarygodność i rentowność tego aktywa, co dodatkowo podkreśla jego ryzykowną naturę” – mówi.

Globalne wydarzenia, zmiany kulturowe, nastroje społeczności, trendy w socmediach, a nawet poparcie celebrytów mają znaczący wpływ na wartość Bitcoina. Czynniki te mogą wywołać hype i zwiększony popyt na określone monety. Tan twierdzi, że rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych, funduszy hedgingowych i firm odegrało kluczową rolę w legitymizacji kryptowalut jako aktywów inwestycyjnych i zwiększeniu popytu.

Atrakcyjne zyski z inwestycji w pasje

Inwestycje w pasje, obejmujące aktywa cyfrowe typu NFT i namacalne towary, takie jak rzadka whiskey, dzieła sztuki oraz przedmioty luksusowe, zyskały na popularności dzięki swojej wyjątkowej atrakcyjności i imponującemu wzrostowi. W rzeczywistości te alternatywne aktywa prześcigają tradycyjne inwestycje, takie jak złoto i akcje, oferując większą stabilność.

Istotną zaletą większości inwestycji pasywnych jest możliwość ich fizycznego posiadania i cieszenia się nimi przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości. W przeciwieństwie do aktywów wirtualnych, zapewniają one namacalne połączenie, które rezonuje z osobistymi zainteresowaniami inwestorów.

Inwestycje w pasje cieszą się ogromną popularnością. Na przykład Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) odnotował 16% wzrost w tej kategorii inwestycji w 2022 r. (jak wyszczególniono na poniższym wykresie), co przewyższa tradycyjne aktywa. Owy trend zachęca do dalszego badania potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z inwestycjami w pasje – zwłaszcza przy zmienności Bitcoina.

Szaleństwo o smaku whiskey

Jeśli chodzi o typy inwestycji w pasje, według raportu Knight Frank (KFLII) 2022 Wealth Report, rzadka whiskey jest zdecydowanym liderem, który może pochwalić się stopą wzrostu wynoszącą 373% w ciągu ostatnich 10 lat. Co ciekawe, przy określaniu wartości whiskey bierze się pod uwagę kilka czynników, w tym jej wiek, rzadkość i ogólną jakość.

James Phang, założyciel Singapore Liquid Gold Club i LiquidGoldAuctioneer, wyjaśnia: „W porównaniu z tradycyjnymi instrumentami finansowymi, whiskey zawsze będzie miała nieodłączną wartość jako produkt konsumpcyjny. Najgorsze, co może się wydarzyć? Jeśli inwestycja w whiskey okaże się nietrafiona, zawsze można ją wypić”.

Phang, który inwestuje w whiskey od 2015 r., uważa, że ten cenny płyn pozostanie ważną inwestycją alternatywną. Wyjaśnia: „Whiskey nadal będzie podstawą inwestycji alternatywnych, ponieważ każda otwarta rzadka butelka to jedna butelka mniej na świecie. A gdy przyjrzymy się butelkom typu single cask, okaże się, że ich wydajność jest znacznie niższa, co sprawia, że są one rzadsze”.

Godne uwagi historie sukcesu na rynku whiskey potwierdzają przekonanie Phanga. Weźmy na przykład destylarnię The Macallan: „W 2022 r. trafiła na pierwsze strony gazet, gdy »zapomniana« beczka z 1988 r., kupiona za 5000 GBP, została sprzedana na aukcji za ponad 1 mln GBP”.

„Najgorsze, co może się wydarzyć? Jeśli inwestycja w whiskey okaże się nietrafiona, zawsze można ją wypić”.

Jeśli chodzi o wpływ internetowych platform aukcyjnych, Phang stwierdza: „Dostępność internetowych platform aukcyjnych, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Azji, zapewniła ludziom kanały zakupu rzadkich whiskey z niewielkimi barierami wejścia i prostymi procesami zapewniającymi bezproblemową obsługę, co znacznie zwiększyło popyt”.

Należy jednak zachować ostrożność przy wchodzeniu na rynek inwestycyjny whiskey. Na początku tego roku The Guardian donosił o przypadkach scammerów oszukujących młodych inwestorów whiskey w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oszuści sprzedawali nieistniejące beczki whisky – brak regulacji w branży tworzy środowisko, w którym niedoświadczeni inwestorzy mogą łatwo zostać wprowadzeni w błąd.

Eksperci doradzają, że weryfikacja autentyczności może być trudna bez odpowiedniej dokumentacji, takiej jak certyfikat własności, akt własności lub podpisany dokument potwierdzony przez magazyn. Ponadto warto rozważyć potencjalny zwrot z inwestycji, ponieważ jest to rynek niszowy i niektóre butelki mogą się nie sprzedać lub nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Zarobki jak z obrazka

Inwestowanie w dzieła sztuki również może być opłacalnym sposobem na dywersyfikację portfela i generowanie wysokich zwrotów. W samym 2022 r. dzieła sztuki osiągnęły lepsze wyniki niż inne typy aktywów inwestycyjnych, odnotowując imponujący wzrost o 29%. Sprzedaż dzieł sztuki wygenerowała również oszałamiającą wartość 10,8 mld USD dzięki transakjcom online.

W badaniu przeprowadzonym w 2022 r. przez Statista ujawniono, że 74% globalnych nabywców dzieł sztuki wykorzystało Instagram jako platformę do odkrywania nowych talentów związanych ze sztuką. Odkrycie to zostało dodatkowo potwierdzone przez Artsy (internetowy marketplace) w raporcie na temat trendów w branży artystycznej. Według ankiety przeprowadzonej przez Artsy, znaczna liczba galerii zidentyfikowała Instagram jako kluczowy kanał odkrywania nowych artystów, gdzie interakcje między artystami odgrywają kluczową rolę. Raport ujawnił również, że sprzedaż online była kluczowym źródłem przychodów dla ich galerii w 2022 r.

W przeciwieństwie do akcji i obligacji, wartość dzieł sztuki nie jest bezpośrednio skorelowana z rynkiem akcji, co czyni je potencjalnym zabezpieczeniem przed zmiennością rynku. Ponadto inwestowanie w dzieła sztuki pozwala czerpać przyjemność estetyczną podczas realizacji celów finansowych, zwłaszcza jeśli pasjonujesz się sztuką.

Należy jednak pamiętać, że dzieła sztuki są zazwyczaj trudniejsze do sprzedania, co czyni je stosunkowo niepłynnymi aktywami. Może to stanowić problem, jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki. Artsy podkreśliło również w swoim raporcie, że inflacja skłoniła galerie do podniesienia cen swoich dzieł sztuki, co dodatkowo komplikuje proces sprzedaży.

Co więcej, podobnie jak w przypadku whiskey, koszty zakupu, przechowywania i ubezpieczenia dzieł sztuki mogą być całkiem spore. Obiekty do przechowywania dzieł sztuki, które często wymagają środowisk o kontrolowanym klimacie, mogą zmniejszyć zyski i utrudnić generowanie zwrotów z inwestycji.

Co więcej, niektórzy eksperci, tacy jak Institute of International Finance, w tym roku przewidują spadek na rynku dzieł sztuki ze względu na inflację i spowolnienie gospodarcze w Europie.

A co z NFT?

Po gwałtownym wzroście popularności w 2021 r. (napędzanym rekomendacjami celebrytów i żarliwymi społecznościami internetowymi) rynek NFT znacznie spowolnił. Będąc u szczytu popularności w styczniu 2022 r., wolumen obrotu NFT spadł o ponad 97%. W kulminacyjnym momencie NFT osiągały ceny liczone w milionach dolarów. Na przykład grafika NFT „Merge” autorstwa cyfrowego artysty Pak osiągnęła oszałamiającą kwotę 91,8 mln USD na platformie NFT Nifty Gateway, tym samym stając się jednym z najdroższych NFT, jakie kiedykolwiek sprzedano.

Do spadku rynku NFT przyczyniło się kilka czynników. Jednym z tych istotniejszych jest osłabienie początkowego szumu wokół NFT, co doprowadziło wiele osób do przyjęcia bardziej sceptycznego stanowiska wobec tej technologii. Poniższy wykres ilustruje spadkową trajektorię sprzedaży NFT od kwietnia 2021 r. do czerwca 2023 r.

Rynek zalały również NFT niskiej jakości, co utrudniło kupującym znalezienie wartościowych ofert. Wahania na rynku kryptowalut również negatywnie wpłynęły na wartość NFT. Wraz ze spadkiem cen kryptowalut spadła również wartość tych jedynych w swoim rodzaju aktywów cyfrowych.

Jednak pomimo spadku na rynku utrzymuje się kilka pozytywnych wskaźników. Technologia blockchain i rozszerzonej rzeczywistości (AR) leżąca u podstaw NFT pozostaje w powijakach, otwierając możliwości dla przyszłego wzrostu i rozwoju. Co więcej, godne uwagi projekty NFT, takie jak Women and Weapons i modowe NFT takich marek jak Louis Vuitton, odniosły sukces w ostatnich miesiącach, jednocześnie udowadniając, że zainteresowanie tą technologią nadal się utrzymuje.

Motobogactwo: kupowanie samochodów

Podobnie jak dzieła sztuki, luksusowe samochody cechuje szczególny urok, który wynika z ich ekskluzywności, rzadkości, kunsztu i statusu jako symbolu… no cóż – statusu. Te właściwości zapewniają im wyjątkową przewagę nad nieprzewidywalnymi wahaniami na giełdzie, czyniąc je ważnym aktywem zabezpieczającym przed inflacją.

Na przykład sprzedaż Ferrari 250 GTO z 1962 r. w 2018 r. przekroczyła oszałamiającą kwotę 60 mln USD, podczas gdy Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe z 1955 r. (na zdjęciu poniżej) w 2022 r. osiągnął cenę 143 mln USD. Oba samochody są uważane za jedne z najdroższych aut sprzedanych na aukcji. Dla niektórych pojazdy są uważane za istotne aktywa, ponieważ – w razie potrzeby – można je sprzedać za naprawdę duże kwoty.

Inwestowanie w luksusowe samochody może jednak nieść ze sobą potencjalne wady:

Wysoka początkowa cena zakupu może stanowić znaczący wydatek kapitałowy.

Samochody luksusowe są również znane z wysokich kosztów utrzymania i napraw ze względu na ich unikalne, wysokiej klasy komponenty.

Podobnie jak większość pojazdów, samochody luksusowe szybko tracą na wartości – według jednego z serwisów motoryzacyjnych, HotCars, często ich wartość spada o połowę w ciągu pierwszych pięciu lat.

Koszt ubezpieczenia jest na ogół wyższy, co dodatkowo zwiększa całkowity koszt posiadania.

Wreszcie, rynek używanych samochodów luksusowych jest dość niszowy, co utrudnia ewentualną sprzedaż pojazdu za dobrą cenę.

Torba na kasę

Luksusowe torebki, od dawna postrzegane jako coś więcej niż tylko modne akcesoria, nadal urzekają inwestorów swoim trwałym urokiem. W następstwie pandemii popyt na tego typu przedmioty wzrósł do niespotykanych dotąd rozmiarów. Marki takie jak Hermès, Chanel i Louis Vuitton umocniły swoją pozycję liderów na rynku, ponieważ kupujący dostrzegają w ich ofercie ogromną wartość i potencjalne zyski.

Jednym z godnych uwagi świadectw potencjału inwestycyjnego luksusowych torebek był rok 2016, kiedy to renomowany dom aukcyjny Christie’s dokonał przełomowej sprzedaży. Rzadka Hermès Himalaya Birkin (na zdjęciu poniżej), powszechnie uważana za Świętego Graala torebek, osiągnęła rekordową cenę ponad 300 000 USD.

Ekskluzywność torebek Birkin od dawna sprawia, że są one bardzo trudne do zdobycia, nawet dla entuzjastycznych nabywców. Aspirujący właściciele przechodzą przez proces zakupu tak elitarny, że użytkownicy TikToka często dokumentują swoją podróż, żeby edukować innych. Aby zdobyć Birkin, należy najpierw nawiązać relację ze sprzedawcą i spełnić określone kryteria dotyczące wydatków, ostatecznie zaklepując upragnione miejsce na liście oczekujących VIP. Następnie szczęśliwcy są powiadamiani, gdy torebka staje się dostępna.

JTT Wong, miłośnik luksusowej mody i doświadczony inwestor w torebki Hermès, podzielił się z ExpressVPN swoją perspektywą, stwierdzając: „Nawet będąc na liście oczekujących, jestem skłonny dopłacić, żeby przyspieszyć ten proces. W rzeczywistości za każdym razem, gdy w obojętnie jakim miejscu natknę się na sprzedawcę chcącego sprzedać torbę – niezależnie od modelu lub moich osobistych preferencji – natychmiast korzystam z tej okazji. Punkty wolnocłowe, takie jak lotniska we Frankfurcie czy Tokio, okazały się szczególnie owocne”.

Wong opowiada nam o niedawnej udanej transakcji dotyczącej różowej mini Hermès Lindy z palladowymi okuciami. Mówi: „Kupiłem ją za około 7 000 USD, a następnie w ciągu tygodnia sprzedałem za około 14 000 USD”.

Torebki Chanel również były świadkami znacznego wzrostu cen na przestrzeni lat, a ostatni miał miejsce w marcu tego roku. Sotheby’s donosi, że Chanel podniósł cenę swojej średniej klasycznej torebki z klapką o 16% (obecnie kosztuje ponad 10 000 USD). Inne popularne projekty, takie jak Coco Handle, Chanel 19 i Pearl Crush, również odnotowały wzrost cen o 14%.

Wong oferuje wgląd w przyszłą rentowność inwestycji w torebki, wyjaśniając: „Dopóki Hermès i Chanel utrzymają swoje modele biznesowe, inwestowanie w luksusowe torebki prawdopodobnie pozostanie lukratywne. Wielu traderów polega na handlu równoległym, kupując torby w Europie i odsprzedając je w Azji w ramach kluczowej strategii maksymalizacji zysków”.

Podobnie jak w przypadku luksusowych torebek, inwestowanie w luksusowe zegarki może być zarówno wciągającym hobby, jak i potencjalnie dochodowym przedsięwzięciem. Na przykład Rolex Daytona, który został zakupiony za 200 USD w latach 60-tych, ma obecnie wartość około 150 tys. USD, co potwierdza możliwe zyski na tym rynku.

Rzemiosło, rzadkość i reputacja wysokiej klasy zegarków uznanych marek, takich jak Rolex, Patek Philippe i Audemars Piguet, przyczyniają się do ich możliwości utrzymania, a nawet wzrostu wartości w czasie. Podobnie jak w przypadku torebek Hermès, ponoć osoby zainteresowane zegarkiem Audemars Piguet będą musiały udowodnić swoją wartość i zainteresowanie sprzedawcy, zanim zostaną zaproszone do obejrzenia i zakupu czasomierza tejże marki.

„Dopóki Hermès i Chanel utrzymają swoje modele biznesowe, inwestowanie w luksusowe torebki prawdopodobnie pozostanie lukratywne”.

Gospodarka oparta na klockach: inwestowanie w Lego

W badaniu z 2022 r. Research in International Business and Finance Journal zagłębił się w sferę zwrotów finansowych i dokonał uderzającego odkrycia – Lego nie tylko przewyższyło duże akcje, złoto i obligacje, ale to ze znacznym marginesem. W wysoko cenionej serii filmów The Wall Street Journal poświęconej niszowym rynkom (Niche Market), dorośli fani Lego, znani jako AFOL, cieszą się zwrotami z inwestycji, które są zdecydowanie ponadprzeciętne. Jeden z entuzjastów, z którym rozmawiał The Wall Street Journal, powiedział, że odnotowuje stopę zwrotu od 150% do 250% z każdej sprzedaży.

Według Davida Thorna, AFOL i dyrektora ds. treści w ExpressVPN, „Lego osiągało w ostatnich latach lepsze wyniki jako przedmiot kolekcjonerski, ponieważ ludzie, którzy dorastali z Lego, wchodzą teraz w najlepsze lata inwestycyjne i mogą sobie pozwolić na płacenie najwyższych cen za zestawy, które mieli lub desperacko chcieli mieć jako dzieci. Posiadanie dużej kolekcji, którą można się pochwalić, jest tak samo atrakcyjne w wieku 40 lat, jak w wieku 8. Z tą różnicą, że teraz ta kolekcja może być naprawdę, naprawdę duża”.

Inwestowanie w Lego wiąże się z własnym zestawem nagród i wyzwań. Z drugiej strony, zestawy Lego wykazały stały wzrost wartości na przestrzeni lat, szczególnie te rzadkie lub wycofane z produkcji. Według War Gamer, serwisu informacyjnego poświęconego grom, niektóre z najdroższych zestawów Lego w tym roku to kosmiczne centrum dowodzenia, wycenione na nieco ponad 10 000 USD, oraz zamek Lego (wariant z 1978 r.), wyceniony na 9 900 USD. Wielu kolekcjonerów i inwestorów znajduje radość w składaniu tych zestawów, a nostalgia związana z marką dodatkowo zwiększa jej wartość. Co więcej, globalna popularność Lego zapewnia szeroki rynek odsprzedaży.

Istnieją jednak również negatywne aspekty. Rynek inwestycyjny Lego może być zmienny i nieprzewidywalny, bez gwarantowanych zysków. Jak mówi Thorn: „Oczywiście dużym ryzykiem jest to, że bańka demograficzna napędzająca całe to zainteresowanie pęknie. Osoby z pokolenia X mogą nie inwestować na taką skalę po przejściu na emeryturę, a zestawy z nowszych epok, kiedy Lego ma potwierdzony status giganta, nie będą już tak rzadkie”.

Kwestia przechowywania również stanowi wyzwanie, ponieważ zestawy Lego wymagają skrupulatnej konserwacji. Często potrzeba również sporo czasu, aby zestawy zyskały na wartości, a proces ich sprzedaży może być zarówno czasochłonny, jak i skomplikowany.

„ludzie, którzy dorastali z Lego, wchodzą teraz w najlepsze lata inwestycyjne i mogą sobie pozwolić na płacenie najwyższych cen za zestawy, które mieli lub desperacko chcieli mieć jako dzieci”.

Jak w świetle wyżej wymienionych czynników entuzjaści Lego powinni podchodzić do inwestowania?

„Jestem fanem klocków Lego, ale jako inwestycja pozostają one czymś w rodzaju hazardu” – wyjaśnia Thorn. „Zalecam kupowanie tego, co chcesz posiadać, tak aby w przypadku, gdy popyt pewnego dnia wyparuje, będziesz mieć zestaw, który zbudujesz ze swoimi dziećmi. Lego trwa wiecznie. Klocki są prawie niezniszczalne, chyba że są naprawdę nadużywane, pozostawione na słońcu lub uderzane młotkiem. To świetna zabawa i jest na pewno lepsze niż NFT albo zepsute wino”.

Gorączka złota

Jeśli nie kręcą Cię inwestycje w pasje, zawsze pozostaje złoto – od dawna znane jako bezpieczna przystań podczas zawirowań na rynku. Inwestycja w złoto oferuje znaczącą przewagę: posiada trwałą wartość wewnętrzną i cieszy się globalnym uznaniem jako cenny składnik aktywów.

Co więcej, złoto wykazuje ujemną korelację z akcjami, co oznacza, że gdy akcje spadają, złoto często rośnie, tym samym oferując atrakcyjną strategię dywersyfikacji portfela. Godnym uwagi przykładem złota o wysokiej cenie jest moneta Double Eagle z 1933 r., która została sprzedana za 30 mln USD na aukcji Sotheby’s w 2021 r.

Jak donosi sprawozdanie finansowe Barron’s (magazyn finansowy), cena złota przekroczyła 2000 USD za uncję w kwietniu tego roku, wyznaczając drugą najwyższą wartość w historii. W publikacji zauważono, że czynniki takie jak słabszy dolar amerykański, spadająca rentowność obligacji i potencjalne spowolnienie gospodarcze spowodowały wzrost zainteresowania złotem.

Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w złoto wiąże się z pewnymi wadami. W przeciwieństwie do akcji czy obligacji, złoto nie generuje dywidend ani odsetek, przez co nie jest aktywem generującym dochód. Ponadto cena złota może być dość zmienna i nieprzewidywalna, na co wpływ mają liczne czynniki globalne – w tym niestabilność polityczna i wahania wartości walut. Dodatkowo, inwestowanie w fizyczne złoto wiąże się z wyzwaniami dotyczącymi przechowywania i ubezpieczenia, co może być zarówno problematyczne, jak i kosztowne.

8 sposobów na bezpieczne kupowanie aktywów online

Myślisz o inwestowaniu w Bitcoina, NFT, złoto i inne aktywa pasywne, które można kupić online? To ekscytujący obszar, ale ważne jest, aby zachować bezpieczeństwo i chronić swoje inwestycje. Niezależnie od tego, czy masz duże doświadczenie, czy dopiero zaczynasz, poniższe wskazówki pomogą Ci pewnie poruszać się w świecie inwestycji online:

1. Zrozum technologię

Przed zainwestowaniem w aktywa cyfrowe lub fizyczne należy poświęcić trochę czasu na zrozumienie podstawowej technologii i platform służących do ich tworzenia oraz handlu. W przypadku aktywów cyfrowych obejmuje to sposób działania transakcji, zrozumienie istoty inteligentnych kontraktów, działania portfeli oraz poznanie różnicy między kluczami publicznymi i prywatnymi.

Niektóre internetowe domy aukcyjne pobierają opłatę za platformę, obsługę i dostawę przedmiotów fizycznych, takich jak dzieła sztuki, markowe torebki i samochody, dzięki czemu zakupy są bezpiecznie przekazywane. W rezultacie ważne jest, aby zrozumieć, jak działają ich platformy przed zalicytowaniem lub zakupem danego przedmiotu. Po prostu musisz wiedzieć, ile faktycznie za coś płacisz.

2. Odrób lekcje

Dokładnie zbadaj każdą kryptowalutę, NFT lub aktywa, w które planujesz zainwestować. W przypadku kryptowalut i NFT ważne jest, aby zrozumieć wizję projektu, stojący za nim zespół, jego praktyczne zastosowania i wsparcie społeczności.

W przypadku innych inwestycji w pasje, możesz zapoznać się z wartością kupowanego przedmiotu. Jeśli planujesz zainwestować w markową torebkę, przejrzyj internetowe platformy marketplace, aby sprawdzić, na które torby jest popyt i ile ludzie są skłonni za nie zapłacić. Co więcej, dowiedz się, czy możesz porozmawiać z kimś, kto faktycznie osiągnął dodatni zwrot z danej inwestycji – to pozwoli Ci lepiej rozeznać się w sytuacji.

3. Korzystaj tylko z zaufanych platform

Korzystaj z renomowanych giełd i platform do handlu i przechowywania cyfrowych oraz fizycznych aktywów. Platformy te stosują solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony inwestycji użytkowników. Niektóre portfele i platformy kryptowalutowe oferują polisy ubezpieczeniowe – warto się im przyjrzeć i sprawdzić, czy odpowiadają one Twoim potrzebom.

4. Stosuj dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa

Korzystaj z takich portfeli, które są fizycznymi urządzeniami przechowującymi Twoje klucze prywatne w trybie offline, ponieważ są one znacznie bezpieczniejsze niż portfele online. Przechowuj swoje klucze prywatne offline i nigdy nie udostępniaj ich innym osobom. W miarę możliwości warto również wdrożyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), ponieważ zapewnia ono dodatkową warstwę bezpieczeństwa podczas logowania.

Handlując w Internecie przedmiotami fizycznymi typu dzieła sztuki, upewnij się, że korzystasz z zaufanej platformy. Przed założeniem konta na platformie aukcyjnej należy przeprowadzić rozeznanie lub zapytać o środki ochrony danych i szyfrowanie. Niektóre domy aukcyjne umożliwiają zachowanie anonimowości podczas procesu zakupu – warto rozważyć skorzystanie z tej opcji, aby nie zwracać na siebie uwagi.

5. Używaj VPN

VPN nie powstrzyma hakerów przed włamaniem się na Twoje konta, ale może zaszyfrować Twoje połączenie internetowe, jeśli logując się korzystasz z publicznych sieci Wi-Fi. Szyfrowanie VPN uniemożliwi hakerom i innym cyberprzestępcom wgląd w Twoją historię przeglądania, czaty ze sprzedawcami, kupującymi i oferentami, a także wszelkie transakcje online.

Niezależnie od tego, czy używasz go do przeprowadzania transakcji za pośrednictwem komputera czy smartfona, większość renomowanych dostawców VPN, takich jak ExpressVPN, oferuje VPN na PC, Maca, Androida, iPhone’a i nie tylko. Jesteś w stanie zabezpieczyć wszystkie swoje urządzenia.

6. Uważaj na oszustwa i wyłudzenia

Jeśli głównie kupujesz i sprzedajesz cyfrowe lub fizyczne aktywa online, uważaj na oszustwa i próby phishingu, ponieważ platformy handlowe lub media społecznościowe są ich częstym źródłem. Jeśli ktoś, kogo nie znasz, chce porozmawiać z Tobą na czacie, wysłać maila lub bezpośrednią wiadomość, nigdy nie klikaj w żadne linki ani nie odpowiadaj na żadne osobiste pytania. Uważaj również na wszelkie transakcje lub inwestycje, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.

7. Bądź na bieżąco

Świat aktywów cyfrowych i fizycznych szybko ewoluuje, a nadążanie za nim może być nie lada wyzwaniem. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami, dołączając do społeczności i forów oraz śledząc renomowane źródła, takie jak CoinDesk (kryptowaluty), Rebag (torebki, zegarki i biżuteria) oraz Braeburn Whiskey (inwestycje w beczki).

8. Zasięgnij profesjonalnej porady

Kryptowaluty i NFT mogą być bardzo zmienne, podobnie jak wszystkie rodzaje inwestycji. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy zainwestować w aktywa cyfrowe, rozważ zasięgnięcie porady doświadczonego doradcy finansowego. Jeśli jednak szukasz stabilnych opcji, zastanów się nad tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje i niektóre rodzaje obligacji.