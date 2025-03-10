Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на Mac, используя графический интерфейс Tunnelblick (GUI). Tunnelblick — это бесплатный, открытый графический интерфейс (GUI) для OpenVPN на macOS и OS X.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений. Чтобы использовать полный список VPN-локаций, используйте настройку приложения.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

Предпочитаете настройку через приложение? Ознакомьтесь с инструкциями по настройке приложения для Mac OS X 10.11 и выше.

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Нажмите на локацию(ы), которую вы хотите, чтобы скачать файл(ы) .ovpn.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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2. Загрузите и установите Tunnelblick

На веб-сайте Tunnelblick нажмите Download Latest Stable Release.

Откройте установочный файл .dmg. Дважды нажмите на значок Tunnelblick.

Когда появится запрос на открытие Tunnelblick, нажмите Открыть. Введите ваш пароль устройства.

Выберите Разрешить или Не разрешать в зависимости от ваших предпочтений уведомлений.

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3. Настройте VPN с помощью Tunnelblick

На экране Добро пожаловать в Tunnelblick нажмите У меня есть файлы конфигурации.

Перейдите в папку для загрузок или туда, где вы сохранили файл конфигурации ExpressVPN OpenVPN ранее. Дважды щелкните на файл, который вы хотите использовать.

Вы будете спрошены, хотите ли вы установить для всех пользователей. Если VPN предназначен для всех учетных записей на вашем Mac, выберите Все пользователи. Если VPN будет использоваться только вашей текущей учетной записью, выберите Только я.

Введите ваш пароль устройства.

Когда на экране появится надпись “Tunnelblick успешно: установлен один файл конфигурации”, нажмите OK.

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4. Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, нажмите на значок Tunnelblick в правом верхнем углу экрана.

В выпадающем меню выберите Подключиться [имя .ovpn файла конфигурации].

Введите имя пользователя и пароль ExpressVPN OpenVPN, которые вы нашли ранее, затем нажмите OK.

Когда вы успешно подключитесь к ExpressVPN, вы увидите сообщение “Connected” зеленого цвета.

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Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации VPN-серверов, нажмите на значок Tunnelblick в правом верхнем углу экрана, затем нажмите Отключить все.

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