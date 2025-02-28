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Это руководство покажет вам как узнать версию macOS (ранее Mac OS X) на вашем MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro или Mac mini.
Чтобы узнать версию macOS на вашем устройстве:
- Нажмите > Об этом Mac.
- Имя и номер версии появятся наверху.
Узнайте поддерживаемую версию ExpressVPN на разных операционных системах Mac.
|Операционная система Mac
|Поддерживаемая версия ExpressVPN
|macOS 10.13 или выше
|Используйте приложение ExpressVPN для Mac.
|Mac OS X 10.11 или macOS 10.12
|Поддержка приложения для этих версий ограничена. Обновите до macOS 10.13 или выше, чтобы использовать полную версию приложения. Узнайте больше о сокращении службы поддержки приложения для Mac OS X 10.11 и macOS 10.12.
|Mac OS X 10.10 или ниже
|Приложение ExpressVPN для Mac не поддерживает эти версии. Обновитесь до macOS 10.13 или выше. Если вы не можете обновиться, используйте ручную настройку OpenVPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.