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Это руководство покажет вам как узнать версию macOS (ранее Mac OS X) на вашем MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro или Mac mini.

Чтобы узнать версию macOS на вашем устройстве:

  1. Нажмите иконка > Об этом Mac.
  2. Имя и номер версии появятся наверху.

Имя и номер версии появятся наверху.

Узнайте поддерживаемую версию ExpressVPN на разных операционных системах Mac.

Операционная система MacПоддерживаемая версия ExpressVPN
macOS 10.13 или вышеИспользуйте приложение ExpressVPN для Mac.
Mac OS X 10.11 или macOS 10.12Поддержка приложения для этих версий ограничена. Обновите до macOS 10.13 или выше, чтобы использовать полную версию приложения. Узнайте больше о сокращении службы поддержки приложения для Mac OS X 10.11 и macOS 10.12.
Mac OS X 10.10 или нижеПриложение ExpressVPN для Mac не поддерживает эти версии. Обновитесь до macOS 10.13 или выше. Если вы не можете обновиться, используйте ручную настройку OpenVPN.

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