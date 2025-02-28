Mac OS X 10.11 или macOS 10.12

Поддержка приложения для этих версий ограничена. Обновите до macOS 10.13 или выше, чтобы использовать полную версию приложения. Узнайте больше о сокращении службы поддержки приложения для Mac OS X 10.11 и macOS 10.12.