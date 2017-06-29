В этом руководстве мы покажем вам, как использовать функцию разделенного туннелирования в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac и Linux.

Важно: Функция разделенного туннелирования недоступна в macOS 11 и выше. Следуйте Функция разделенного туннелирования недоступна в macOS 11 и выше. Следуйте этому руководству , чтобы узнать, какая версия macOS установлена на вашем устройстве.

Примечание: Разделенное туннелирование также недоступно в приложении ExpressVPN для Windows 11 на ARM64.

Что такое функция разделенного туннелирования?

Функция разделенного туннелирования позволяет вам выбирать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет, когда ваше устройство подключено к ExpressVPN.

Например, если вы хотите, чтобы все приложения, кроме Firefox, использовали VPN, вы можете настроить ExpressVPN так, чтобы только трафик Firefox не проходил через зашифрованный VPN-туннель.

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Что происходит с моими DNS-запросами при использовании разделенного туннелирования?

Пока вы подключены к ExpressVPN, все ваши DNS-запросы будут проходить через серверы ExpressVPN, независимо от настроек разделенного туннелирования.

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Как использовать разделенное туннелирование VPN в Windows

Примечание: Чтобы изменить настройки разделенного туннелирования, необходимо отключиться от VPN.

Чтобы открыть настройки разделенного туннелирования, нажмите > Настройки.

В разделе Разделенное туннелирование установите флажок Управлять подключением для каждого приложения и нажмите Настройки.

Здесь вы можете выбрать различные параметры разделенного туннелирования. Разверните список ниже, чтобы узнать больше о каждом из них:

Все приложения используют VPN

При выборе этого параметра все ваши приложения будут использовать VPN при подключении к ExpressVPN. В меню Разделенное туннелирование выберите Все приложения используют VPN, затем нажмите ОК. (Выбор этого параметра эквивалентен снятию флажка с опции «Разделенное туннелирование» на предыдущем шаге.)

Выбранные приложения не используют VPN

Этот параметр позволяет задать приложения, которые не будут использовать VPN при подключении к ExpressVPN. Чтобы выбрать приложения, которые не должны использовать VPN, отметьте Запретить выбранным приложениям использовать VPN, затем нажмите . Установите флажок рядом с каждым приложением, которое хотите исключить из VPN. Если нужного приложения нет в списке, нажмите Добавить другое приложение, чтобы вручную добавить его. Нажмите ОК > ОК, чтобы сохранить изменения. После подключения к ExpressVPN весь интернет-трафик, за исключением выбранных приложений, будет проходить через VPN.

Только выбранные приложения используют VPN

Этот параметр позволяет выбрать приложения, которые будут использовать VPN. Чтобы выбрать приложения, которые будут подключаться через VPN, отметьте Разрешить использовать VPN только выбранным приложениям, затем нажмите . Установите флажок рядом с каждым приложением, которое хотите защитить с помощью VPN. Если нужного приложения нет в списке, нажмите Добавить другое приложение, чтобы вручную добавить его. Нажмите ОК > ОК, чтобы сохранить изменения. После подключения к ExpressVPN только выбранные приложения будут использовать VPN.

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Как использовать разделенное туннелирование VPN в Mac

Важно: Функция разделенного туннелирования недоступна в macOS 11 и выше.

Примечание: Чтобы изменить настройки разделенного туннелирования, необходимо отключиться от VPN.

Чтобы открыть настройки разделенного туннелирования, нажмите > Настройки…

В разделе Разделенное туннелирование установите флажок Управлять подключением для каждого приложения и нажмите Настройки.

Отсюда вы можете выбрать различные параметры разделенного туннелирования. Разверните список ниже, чтобы узнать больше о каждом из них:

Все приложения используют VPN

При выборе этого параметра все ваши приложения будут использовать VPN при подключении к ExpressVPN. В меню Разделенное туннелирование выберите Все приложения используют VPN, затем нажмите ОК. (Выбор этого параметра эквивалентен снятию флажка с опции Разделенное туннелирование на предыдущем шаге.)

Выбранные приложения не используют VPN

Этот параметр позволяет задать приложения, которые не будут использовать VPN при подключении к ExpressVPN. Чтобы выбрать приложения, которые не должны использовать VPN, отметьте Запретить выбранным приложениям использовать VPN, затем нажмите . Установите флажок рядом с каждым приложением, которое хотите исключить из VPN, затем нажмите Выбрать приложение. Нажмите OK. После подключения к ExpressVPN весь интернет-трафик, за исключением выбранных приложений, будет проходить через VPN.

Только выбранные приложения используют VPN

Этот параметр позволяет выбрать приложения, которые будут использовать VPN. Чтобы выбрать приложения, которые будут подключаться через VPN, отметьте Разрешить использовать VPN только выбранным приложениям, затем нажмите . Установите флажок рядом с каждым приложением, которое хотите защитить с помощью VPN, затем нажмите Выбрать приложение. Нажмите OK.

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Как использовать разделенное туннелирование VPN в Linux

Графическое приложение ExpressVPN для Linux

Чтобы изменить настройки разделенного туннелирования: Нажмите Иконка > Настройки. Нажмите Разделенное туннелирование. Установите флажок Настройки разделенного туннелирования, чтобы включить эту функцию. Отсюда вы можете настроить параметры разделенного туннелирования. Разверните список ниже, чтобы узнать больше о каждом из них: Добавить приложения Нажмите + Добавить приложение. Найдите и выберите приложение, которое хотите добавить. Нажмите Открыть. Нажмите выпадающее меню рядом с добавленным приложением. Выберите Обход VPN или Только VPN. Добавить IP-адреса Нажмите + Добавить IP-адрес. Введите IPv4/IPv6-адрес или подсеть в CIDR-нотации. Нажмите OK. Нажмите выпадающее меню рядом с добавленным IP-адресом. Выберите Обход VPN или Только VPN. Все остальные приложения Этот параметр позволяет вам задать правила разделенного туннелирования для всех остальных приложений на устройстве. Чтобы настроить параметры для других приложений: Нажмите выпадающее меню рядом с Все остальные приложения. Выберите Обход VPN или Использовать VPN.

Командная строка ExpressVPN для Linux

Чтобы включить разделенное туннелирование, выполните команду: После включения вы можете выбрать, какие приложения будут обходить VPN, а какие — использовать его. Чтобы добавить приложения, которым нужно обходить VPN, выполните команду: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] Например, если вы хотите, чтобы VPN обходил Firefox, выполните команду: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox Чтобы добавить приложения, которым нужно использовать VPN, выполните команду: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED] Например, если вы хотите, чтобы Firefox использовал VPN, выполните команду: expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox Чтобы удалить правила разделенного туннелирования для приложения, выполните команду: expressvpnctl set split-app remove[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

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