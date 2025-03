В этом руководстве мы покажем вам, как использовать функцию разделенного туннелирования в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac и Linux.

Примечание: Разделенное туннелирование также недоступно в приложении ExpressVPN для Windows 11 на ARM64.

Функция разделенного туннелирования позволяет вам выбирать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет, когда ваше устройство подключено к ExpressVPN.

Например, если вы хотите, чтобы все приложения, кроме Firefox, использовали VPN, вы можете настроить ExpressVPN так, чтобы только трафик Firefox не проходил через зашифрованный VPN-туннель.

Пока вы подключены к ExpressVPN, все ваши DNS-запросы будут проходить через серверы ExpressVPN, независимо от настроек разделенного туннелирования.

Примечание: Чтобы изменить настройки разделенного туннелирования, необходимо отключиться от VPN.

Чтобы открыть настройки разделенного туннелирования, нажмите > Настройки.

В разделе Разделенное туннелирование установите флажок Управлять подключением для каждого приложения и нажмите Настройки.

Здесь вы можете выбрать различные параметры разделенного туннелирования. Разверните список ниже, чтобы узнать больше о каждом из них:

Все приложения используют VPN

Выбранные приложения не используют VPN

Только выбранные приложения используют VPN

Важно: Функция разделенного туннелирования недоступна в macOS 11 и выше.

Примечание: Чтобы изменить настройки разделенного туннелирования, необходимо отключиться от VPN.

Чтобы открыть настройки разделенного туннелирования, нажмите > Настройки…

В разделе Разделенное туннелирование установите флажок Управлять подключением для каждого приложения и нажмите Настройки.

Графическое приложение ExpressVPN для Linux

Командная строка ExpressVPN для Linux

Чтобы включить разделенное туннелирование, выполните команду: После включения вы можете выбрать, какие приложения будут обходить VPN, а какие — использовать его.

Чтобы добавить приложения, которым нужно обходить VPN, выполните команду: expressvpnctl set split-app bypass[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Например, если вы хотите, чтобы VPN обходил Firefox, выполните команду: expressvpnctl set split-app bypass:/usr/lib/firefox/firefox

Чтобы добавить приложения, которым нужно использовать VPN, выполните команду: expressvpnctl set split-app vpn[ROUTE TO FOLDER WHERE THE APP IS LOCATED]

Например, если вы хотите, чтобы Firefox использовал VPN, выполните команду:

expressvpnctl set split-app vpn:/usr/lib/firefox/firefox

Чтобы удалить правила разделенного туннелирования для приложения, выполните команду: