Если вы не можете получить доступ к принтеру или общим папкам в локальной сети (LAN) при подключении к VPN, это может быть из-за того, что в настройках приложения активирована функция Network Lock (в этом случае доступ к устройствам локальной сети запрещен). Выполните следующие шаги, чтобы решить проблему.
Содержание
1. Разрешите доступ к устройствам локальной сети
2. Отключите Network Lock
Добавьте IP-адрес принтера (только для Mac)
1. Разрешите доступ к устройствам локальной сети
Вы можете разрешить доступ к устройствам локальной сети (когда функция Network Lock активирована) в настройках приложения.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Отключите Network Lock
Если проблема сохраняется, отключите Network Lock и получите доступ к устройствам локальной сети.
Когда доступ к устройствам локальной сети вам станет больше не нужен, обязательно включите Network Lock, чтобы защитить свои данные в случае неожиданного отключения VPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Добавьте IP-адрес принтера (только для Mac)
Примечание. Следующие шаги предназначены только для подключения к принтеру на устройствах Mac.
Вы можете попробовать восстановить доступ к принтеру, добавив его IP-адрес в список подключенных устройств:
- На устройстве Mac выберите , затем выберите Системные настройки… > Принтеры и сканеры.
- Нажмите в нижнем левом углу окна.
- В окне, где можно Добавить принтер, выберите вкладку IP.
- В поле Адрес введите IP-адрес принтера. В поле Имя введите название принтера.
- Нажмите Добавить.
Ваш принтер появится в списке принтеров; под названием принтера вы увидите зеленую точку.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.