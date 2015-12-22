Если вы не можете получить доступ к принтеру или общим папкам в локальной сети (LAN) при подключении к VPN, это может быть из-за того, что в настройках приложения активирована функция Network Lock (в этом случае доступ к устройствам локальной сети запрещен). Выполните следующие шаги, чтобы решить проблему.

Важно! В приложении ExpressVPN для роутеров у вас должен быть доступ к устройствам локальной сети, если они подключены к той же сети. В приложении ExpressVPN для Android, если включена В приложении ExpressVPN для роутеров у вас должен быть доступ к устройствам локальной сети, если они подключены к той же сети. В приложении ExpressVPN для Android, если включена защита сети , это не мешает доступу к устройствам локальной сети.

1. Разрешите доступ к устройствам локальной сети

Вы можете разрешить доступ к устройствам локальной сети (когда функция Network Lock активирована) в настройках приложения.

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2. Отключите Network Lock

Если проблема сохраняется, отключите Network Lock и получите доступ к устройствам локальной сети.

Когда доступ к устройствам локальной сети вам станет больше не нужен, обязательно включите Network Lock, чтобы защитить свои данные в случае неожиданного отключения VPN.

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Добавьте IP-адрес принтера (только для Mac)

Примечание. Следующие шаги предназначены только для подключения к принтеру на устройствах Mac.

Вы можете попробовать восстановить доступ к принтеру, добавив его IP-адрес в список подключенных устройств:

На устройстве Mac выберите , затем выберите Системные настройки… > Принтеры и сканеры. Нажмите в нижнем левом углу окна. В окне, где можно Добавить принтер, выберите вкладку IP. В поле Адрес введите IP-адрес принтера. В поле Имя введите название принтера. Нажмите Добавить.

Ваш принтер появится в списке принтеров; под названием принтера вы увидите зеленую точку.

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