Это руководство покажет вам как восстановить интернет-соединение на Windows, если оно перестало работать после отключения от ExpressVPN.

Примечание: Потеря интернет-соединения после отключения VPN происходит редко. Чтобы быстро решить проблему, .

Предварительная проверка

Если у вас нет доступа в интернет после отключения ExpressVPN, возможно, у вас включен Network Lock. Он защищает ваш трафик, блокируя интернет-соединение устройства в случае неожиданного отключения VPN.

Чтобы устранить проблему, вы можете отключить Network Lock.

1. Изменение свойств сетевых подключений

Примечание: Убедитесь, что ExpressVPN отключен.

Перейдите в Панель управления > Сеть и интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптера.

Важно: Выполните следующие шаги для всех сетевых подключений, кроме тех, что помечены красным «X».

Щелкните правой кнопкой мыши на подключении и выберите Свойства.

Если появится запрос на внесение изменений, нажмите Да.

На вкладке Сеть дважды щелкните Протокол интернета версии 4 (или просто Протокол интернета).

Отметьте Получить адрес DNS-сервера автоматически.

Нажмите ОК.

Повторите эти шаги для всех остальных сетевых подключений.

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