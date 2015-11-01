Если у вас нет подключения к интернету, возможно, вы используете прокси-сервер. В этом руководстве показано, как отключить настройки прокси в Opera.

Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и интернетом. Его часто используют, чтобы скрыть свое реальное местоположение и получить доступ к заблокированным сайтам. Однако прокси не обеспечивают такую же защиту конфиденциальности, как VPN. Если вы используете ExpressVPN, вам не нужно дополнительно запускать прокси-сервер поверх VPN-подключения.

Важно: Следующие шаги не помогут вам получить доступ к стриминговым сервисам, заблокированным в вашем регионе.

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Отключение прокси в Opera на Windows

В браузере Opera нажмите в левом боковом меню. Затем выберите Дополнительно > Браузер.

Прокрутите вниз до раздела Система и выберите Открыть настройки прокси вашего компьютера.

В разделе Автоматическая настройка прокси отключите параметр Автоматически определять параметры.

В разделе Ручная настройка прокси отключите параметр Использовать прокси-сервер.

Нажмите Сохранить.

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Отключение прокси в Opera на Mac

В браузере Opera нажмите в левом боковом меню. Затем выберите Дополнительно > Браузер.

Прокрутите вниз до раздела Система и выберите Открыть настройки прокси вашего компьютера.

Во вкладке Прокси снимите отметки со всех параметров.

Нажмите OK > Применить.

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Возникли другие проблемы?

Если у вас есть другие проблемы, например, невозможность доступа к определенным сайтам и сервисам, .

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