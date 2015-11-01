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Если у вас нет подключения к интернету, возможно, вы используете прокси-сервер. В этом руководстве показано, как отключить настройки прокси в Opera.

Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и интернетом. Его часто используют, чтобы скрыть свое реальное местоположение и получить доступ к заблокированным сайтам. Однако прокси не обеспечивают такую же защиту конфиденциальности, как VPN. Если вы используете ExpressVPN, вам не нужно дополнительно запускать прокси-сервер поверх VPN-подключения.

Важно: Следующие шаги не помогут вам получить доступ к стриминговым сервисам, заблокированным в вашем регионе.

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Отключение прокси в Opera на Windows

  1. В браузере Opera нажмите Значок «Настройки». в левом боковом меню. Затем выберите Дополнительно > Браузер.
    В разделе «Дополнительно» нажмите «Браузер».
  2. Прокрутите вниз до раздела Система и выберите Открыть настройки прокси вашего компьютера.
    В разделе «Система» нажмите «Открыть настройки прокси вашего компьютера».
  3. В разделе Автоматическая настройка прокси отключите параметр Автоматически определять параметры.
    Отключите параметр «Автоматически определять параметры».
  4. В разделе Ручная настройка прокси отключите параметр Использовать прокси-сервер.
    Отключите параметр «Использовать прокси-сервер».
  5. Нажмите Сохранить.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Отключение прокси в Opera на Mac

  1. В браузере Opera нажмите Значок «Настройки». в левом боковом меню. Затем выберите Дополнительно > Браузер.
    В разделе «Дополнительно» нажмите «Браузер».
  2. Прокрутите вниз до раздела Система и выберите Открыть настройки прокси вашего компьютера.
    В разделе «Система» нажмите «Открыть настройки прокси вашего компьютера».
  3. Во вкладке Прокси снимите отметки со всех параметров.
    Во вкладке «Прокси» снимите отметки со всех параметров.
  4. Нажмите OK > Применить.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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