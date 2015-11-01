Если у вас нет подключения к интернету, возможно, вы используете прокси-сервер. В этом руководстве показано, как отключить настройки прокси в Opera.
Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и интернетом. Его часто используют, чтобы скрыть свое реальное местоположение и получить доступ к заблокированным сайтам. Однако прокси не обеспечивают такую же защиту конфиденциальности, как VPN. Если вы используете ExpressVPN, вам не нужно дополнительно запускать прокси-сервер поверх VPN-подключения.
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Отключение прокси в Opera на Windows
- В браузере Opera нажмите в левом боковом меню. Затем выберите Дополнительно > Браузер.
- Прокрутите вниз до раздела Система и выберите Открыть настройки прокси вашего компьютера.
- В разделе Автоматическая настройка прокси отключите параметр Автоматически определять параметры.
- В разделе Ручная настройка прокси отключите параметр Использовать прокси-сервер.
- Нажмите Сохранить.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Отключение прокси в Opera на Mac
- В браузере Opera нажмите в левом боковом меню. Затем выберите Дополнительно > Браузер.
- Прокрутите вниз до раздела Система и выберите Открыть настройки прокси вашего компьютера.
- Во вкладке Прокси снимите отметки со всех параметров.
- Нажмите OK > Применить.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
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Если у вас есть другие проблемы, например, невозможность доступа к определенным сайтам и сервисам, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.