Если вы не можете подключиться к Интернету, когда включен VPN, возможно, вы используете прокси-сервер. Это руководство покажет вам как отключить настройки прокси в Safari.
Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и Интернетом. Часто используется для скрытия вашего реального местоположения и помогает получить доступ к сайтам, которые иначе были бы заблокированы. Однако прокси не предлагают той же степени защиты конфиденциальности, что и VPN. Если вы используете ExpressVPN, нет необходимости запускать прокси дополнительно к VPN-соединению.
Если вы используете Chrome, пожалуйста, следуйте этому руководству.
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Что такое прокси?
Отключение настроек прокси в Safari на Mac
Отключение настроек прокси на iOS
Что такое прокси?
Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и Интернетом. Часто используется для скрытия вашего реального местоположения и помогает получить доступ к сайтам, которые иначе были бы заблокированы. Однако прокси не предлагают той же степени защиты конфиденциальности, что и VPN. Если вы используете ExpressVPN, нет необходимости запускать прокси дополнительно к VPN-соединению.
Отключение настроек прокси в Safari на Mac
- В браузере Safari нажмите Safari > «Настройки…»
- Нажмите вкладку Дополнительно. Рядом с Прокси нажмите «Изменить настройки…»
- Вкладке Прокси, снимите отметки с всех выбранных полей.
- Нажмите ОК > Применить.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Отключение настроек прокси на вашем iOS
Когда ваше iOS устройство подключено к сети Wi-Fi, вы используете прокси-сервер этой сети для доступа к Интернету. Следуйте этим шагам, чтобы отключить настройки прокси на вашем устройстве.
- На вашем iOS устройстве откройте Настройки. Нажмите Wi-Fi.
- Выберите вашу текущую активную сеть Wi-Fi.
- Прокрутите вниз до HTTP ПРОКСИ. Нажмите Настроить Прокси.
- Нажмите Выключить > Сохранить.
Дополнительные проблемы?
Если у вас возникли другие проблемы, включая невозможность доступа к определённым сайтам и сервисам, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.