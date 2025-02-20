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Если вы не можете подключиться к Интернету, когда включен VPN, возможно, вы используете прокси-сервер. Это руководство покажет вам как отключить настройки прокси в Safari.

Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и Интернетом. Часто используется для скрытия вашего реального местоположения и помогает получить доступ к сайтам, которые иначе были бы заблокированы. Однако прокси не предлагают той же степени защиты конфиденциальности, что и VPN. Если вы используете ExpressVPN, нет необходимости запускать прокси дополнительно к VPN-соединению.

Если вы используете Chrome, пожалуйста, следуйте этому руководству.

Важно: Данные шаги не помогут вам получить доступ к потоковым сервисам, заблокированным в вашем регионе.

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Что такое прокси?
Отключение настроек прокси в Safari на Mac
Отключение настроек прокси на iOS

Что такое прокси?

Прокси-сервер — это посредник между вашим компьютером и Интернетом. Часто используется для скрытия вашего реального местоположения и помогает получить доступ к сайтам, которые иначе были бы заблокированы. Однако прокси не предлагают той же степени защиты конфиденциальности, что и VPN. Если вы используете ExpressVPN, нет необходимости запускать прокси дополнительно к VPN-соединению.

Отключение настроек прокси в Safari на Mac

  1. В браузере Safari нажмите Safari > «Настройки…»
    Нажмите
  2. Нажмите вкладку Дополнительно. Рядом с Прокси нажмите «Изменить настройки…»
    Вкладке
  3. Вкладке Прокси, снимите отметки с всех выбранных полей.
    На вкладке
  4. Нажмите ОК > Применить.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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Отключение настроек прокси на вашем iOS

Когда ваше iOS устройство подключено к сети Wi-Fi, вы используете прокси-сервер этой сети для доступа к Интернету. Следуйте этим шагам, чтобы отключить настройки прокси на вашем устройстве.

  1. На вашем iOS устройстве откройте Настройки. Нажмите Wi-Fi.
    Нажмите
  2. Выберите вашу текущую активную сеть Wi-Fi.
    Нажмите на вашу текущую активную сеть Wi-Fi.
  3. Прокрутите вниз до HTTP ПРОКСИ. Нажмите Настроить Прокси.
    Нажмите
  4. Нажмите Выключить > Сохранить.
    Нажмите

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Дополнительные проблемы?

Если у вас возникли другие проблемы, включая невозможность доступа к определённым сайтам и сервисам, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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