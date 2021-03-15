Важно! Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры или используете ручную настройку подключения к ExpressVPN, . Если вы можете подключиться к VPN, но у вас нет доступа к определенному приложению, веб-сайту или онлайн-сервису, следуйте инструкциям Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры или используете ручную настройку подключения к ExpressVPN, . Если вы можете подключиться к VPN, но у вас нет доступа к определенному приложению, веб-сайту или онлайн-сервису, следуйте инструкциям на этой странице

Это руководство предназначено для пользователей, которые не могут подключиться к приложению ExpressVPN. Примеры неудачного подключения:

появляется сообщение «Не удалось подключиться»;

подключение к VPN занимает очень долгое время, или приложение зависает в процессе подключения.

Вероятные причины этих проблем:

VPN-сервер, к которому вы пытаетесь подключиться, находится на техническом обслуживании.

VPN-соединение блокируется вашим антивирусом или приложением для обеспечения безопасности.

Вы не используете последнюю версию приложения ExpressVPN.

Предварительная проверка

Прежде чем продолжить, проверьте, подключено ли устройство к Интернету.

Отключитесь от ExpressVPN. Откройте любой сайт в браузере.

Если сайт открывается, проблема с подключением к VPN не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы устранить эту проблему, выполните указанные ниже действия.

Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, скорее всего, проблема в вашем интернет-соединении. Проверьте, активно ли ваше интернет-соединение или есть какие-либо проблемы. (Если у вас устройство с ОС Windows, попробуйте выполнить эти действия для восстановления интернет-соединения.)

Действия по устранению неполадок

Чтобы решить проблему с подключением, выполните указанные ниже действия. После каждого действия проверяйте, устранена ли проблема. Если удалось установить подключение, вы можете пропустить оставшиеся действия.

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, используете ли вы последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, то загрузите последнюю версию для своего устройства.

Как установить приложение ExpressVPN:

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2. Подключитесь к другой локации VPN-серверов

Вы можете выбрать другую локацию VPN-серверов из списка во вкладке Рекомендуемые.

Как подключиться к другой серверной локации в…

Если вы можете подключиться к сети ExpressVPN после выбора другой локации VPN-серверов, возможно, существует временная проблема с той серверной локацией, к которой вы ранее пытались подключиться. Вы можете по этому вопросу и тем временем использовать другую серверную локацию.

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3. Смените VPN-протокол

VPN-протоколы — это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.

Для достижения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию автоматического выбора протокола, которая активирована по умолчанию.

Если вы не можете подключиться к ExpressVPN с помощью функции автоматического выбора, попробуйте использовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Как изменить протокол в…

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4. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ

Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.

Чтобы проверить, не блокируют ли данные приложения ваше VPN-соединение:

Отключите эти приложения на вашем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям данных программ). Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой локации VPN-серверов.

Если вы можете подключиться к VPN, когда ваш антивирус или приложение для обеспечения безопасности отключены, значит данные приложения блокируют VPN-соединение.

Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других приложений вам может потребоваться:

изменить уровень безопасности с высокого на средний;

предоставить исключение для UDP-портов с 1194 по 1204;

выбрать опцию «Доверять ExpressVPN».

Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.

После добавления ExpressVPN в белый список своего антивируса и ПО безопасности,

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5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы выполнили все указанные выше действия, но проблема с подключением к VPN не разрешилась, .

Вы также можете отправить диагностическую информацию через приложение ExpressVPN, и она может помочь выявить причину проблемы с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения этой информации.

Windows или Mac

Нажмите > Справка и поддержка > Диагностическая информация. Нажмите Связаться с нами. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись. Установите флажок рядом с опцией Включать сведения о недавних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию. Нажмите Отправить. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Android

Коснитесь Справка > Написать нам. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись. Активируйте опцию Включить диагностическую информацию. Коснитесь . Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

iOS

Коснитесь Справка > Написать нам. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись. Активируйте опцию Включить диагностическую информацию. Коснитесь Отправить. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Linux

Откройте Терминал и введите команду: expressvpn diagnostic . Скопируйте диагностическую информацию. Вставьте эту информацию в .

Роутеры

Откройте панель управления роутером ExpressVPN. Выберите Справка и поддержка > Диагностическая информация. Выберите Загрузить все журналы. Отправьте диагностическую информацию в .

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