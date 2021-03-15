Это руководство предназначено для пользователей, которые не могут подключиться к приложению ExpressVPN. Примеры неудачного подключения:
- появляется сообщение «Не удалось подключиться»;
- подключение к VPN занимает очень долгое время, или приложение зависает в процессе подключения.
Вероятные причины этих проблем:
- VPN-сервер, к которому вы пытаетесь подключиться, находится на техническом обслуживании.
- VPN-соединение блокируется вашим антивирусом или приложением для обеспечения безопасности.
- Вы не используете последнюю версию приложения ExpressVPN.
Предварительная проверка
Прежде чем продолжить, проверьте, подключено ли устройство к Интернету.
- Отключитесь от ExpressVPN.
- Откройте любой сайт в браузере.
Если сайт открывается, проблема с подключением к VPN не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы устранить эту проблему, выполните указанные ниже действия.
Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, скорее всего, проблема в вашем интернет-соединении. Проверьте, активно ли ваше интернет-соединение или есть какие-либо проблемы. (Если у вас устройство с ОС Windows, попробуйте выполнить эти действия для восстановления интернет-соединения.)
Действия по устранению неполадок
Чтобы решить проблему с подключением, выполните указанные ниже действия. После каждого действия проверяйте, устранена ли проблема. Если удалось установить подключение, вы можете пропустить оставшиеся действия.
- Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
- Подключитесь к другой локации VPN-серверов
- Смените VPN-протокол
- Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ
- Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
Проверьте, используете ли вы последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, то загрузите последнюю версию для своего устройства.
Как установить приложение ExpressVPN:
- инструкции по установке для Windows
- инструкции по установке для Mac
- инструкции по установке для iOS
- инструкции по установке для Android
- инструкции по установке для Linux
- инструкции по установке для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Подключитесь к другой локации VPN-серверов
Вы можете выбрать другую локацию VPN-серверов из списка во вкладке Рекомендуемые.
Как подключиться к другой серверной локации в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Если вы можете подключиться к сети ExpressVPN после выбора другой локации VPN-серверов, возможно, существует временная проблема с той серверной локацией, к которой вы ранее пытались подключиться. Вы можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN по этому вопросу и тем временем использовать другую серверную локацию.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Смените VPN-протокол
VPN-протоколы — это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.
Для достижения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию автоматического выбора протокола, которая активирована по умолчанию.
Если вы не можете подключиться к ExpressVPN с помощью функции автоматического выбора, попробуйте использовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Как изменить протокол в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
4. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ
Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.
Чтобы проверить, не блокируют ли данные приложения ваше VPN-соединение:
- Отключите эти приложения на вашем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям данных программ).
- Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой локации VPN-серверов.
Если вы можете подключиться к VPN, когда ваш антивирус или приложение для обеспечения безопасности отключены, значит данные приложения блокируют VPN-соединение.
Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других приложений вам может потребоваться:
- изменить уровень безопасности с высокого на средний;
- предоставить исключение для UDP-портов с 1194 по 1204;
- выбрать опцию «Доверять ExpressVPN».
Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.
После добавления ExpressVPN в белый список своего антивируса и ПО безопасности,
- Перезапустите приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации, используя…
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
Если вы выполнили все указанные выше действия, но проблема с подключением к VPN не разрешилась, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Вы также можете отправить диагностическую информацию через приложение ExpressVPN, и она может помочь выявить причину проблемы с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения этой информации.
- Нажмите > Справка и поддержка > Диагностическая информация.
- Нажмите Связаться с нами.
- В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись.
- Установите флажок рядом с опцией Включать сведения о недавних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию.
- Нажмите Отправить.
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Коснитесь Справка > Написать нам.
- В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись.
- Активируйте опцию Включить диагностическую информацию.
- Коснитесь .
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Коснитесь Справка > Написать нам.
- В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись.
- Активируйте опцию Включить диагностическую информацию.
- Коснитесь Отправить.
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Откройте Терминал и введите команду:
expressvpn diagnostic.
- Скопируйте диагностическую информацию.
- Вставьте эту информацию в чат поддержки ExpressVPN.
- Откройте панель управления роутером ExpressVPN.
- Выберите Справка и поддержка > Диагностическая информация.
- Выберите Загрузить все журналы.
- Отправьте диагностическую информацию в чат поддержки ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.