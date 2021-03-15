Последнее обновление:

Важно! Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры или используете ручную настройку подключения к ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN. Если вы можете подключиться к VPN, но у вас нет доступа к определенному приложению, веб-сайту или онлайн-сервису, следуйте инструкциям на этой странице.

Это руководство предназначено для пользователей, которые не могут подключиться к приложению ExpressVPN. Примеры неудачного подключения:

  • появляется сообщение «Не удалось подключиться»;
  • подключение к VPN занимает очень долгое время, или приложение зависает в процессе подключения.

Вероятные причины этих проблем:

  • VPN-сервер, к которому вы пытаетесь подключиться, находится на техническом обслуживании.
  • VPN-соединение блокируется вашим антивирусом или приложением для обеспечения безопасности.
  • Вы не используете последнюю версию приложения ExpressVPN.

Предварительная проверка

Прежде чем продолжить, проверьте, подключено ли устройство к Интернету.

  1. Отключитесь от ExpressVPN.
  2. Откройте любой сайт в браузере.

Если сайт открывается, проблема с подключением к VPN не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы устранить эту проблему, выполните указанные ниже действия.

Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, скорее всего, проблема в вашем интернет-соединении. Проверьте, активно ли ваше интернет-соединение или есть какие-либо проблемы. (Если у вас устройство с ОС Windows, попробуйте выполнить эти действия для восстановления интернет-соединения.)

Действия по устранению неполадок

Чтобы решить проблему с подключением, выполните указанные ниже действия. После каждого действия проверяйте, устранена ли проблема. Если удалось установить подключение, вы можете пропустить оставшиеся действия.

  1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
  2. Подключитесь к другой локации VPN-серверов
  3. Смените VPN-протокол
  4. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ
  5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, используете ли вы последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, то загрузите последнюю версию для своего устройства.

Как установить приложение ExpressVPN:

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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2. Подключитесь к другой локации VPN-серверов

Вы можете выбрать другую локацию VPN-серверов из списка во вкладке Рекомендуемые.

Как подключиться к другой серверной локации в…

Если вы можете подключиться к сети ExpressVPN после выбора другой локации VPN-серверов, возможно, существует временная проблема с той серверной локацией, к которой вы ранее пытались подключиться. Вы можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN по этому вопросу и тем временем использовать другую серверную локацию.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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3. Смените VPN-протокол

VPN-протоколы — это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.

Для достижения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию автоматического выбора протокола, которая активирована по умолчанию.

Если вы не можете подключиться к ExpressVPN с помощью функции автоматического выбора, попробуйте использовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):

  1. Lightway – TCP
  2. Lightway – UDP
  3. OpenVPN – TCP
  4. OpenVPN – UDP
  5. IKEv2

Как изменить протокол в…

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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4. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивирусных и защитных программ

Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.

Чтобы проверить, не блокируют ли данные приложения ваше VPN-соединение:

  1. Отключите эти приложения на вашем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям данных программ).
  2. Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой локации VPN-серверов.

Если вы можете подключиться к VPN, когда ваш антивирус или приложение для обеспечения безопасности отключены, значит данные приложения блокируют VPN-соединение.

Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других приложений вам может потребоваться:

  • изменить уровень безопасности с высокого на средний;
  • предоставить исключение для UDP-портов с 1194 по 1204;
  • выбрать опцию «Доверять ExpressVPN».

Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.

После добавления ExpressVPN в белый список своего антивируса и ПО безопасности,

  1. Перезапустите приложение ExpressVPN.
  2. Подключитесь к серверной локации, используя…

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы выполнили все указанные выше действия, но проблема с подключением к VPN не разрешилась, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Вы также можете отправить диагностическую информацию через приложение ExpressVPN, и она может помочь выявить причину проблемы с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения этой информации.

Windows или Mac

  1. Нажмите Menu icon. > Справка и поддержка > Диагностическая информация.
  2. Нажмите Связаться с нами.
  3. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись.
  4. Установите флажок рядом с опцией Включать сведения о недавних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию.
  5. Нажмите Отправить.
  6. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Android

  1. Коснитесь Справка > Написать нам.
  2. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись.
  3. Активируйте опцию Включить диагностическую информацию.
  4. Коснитесь Send icon.
  5. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

iOS

  1. Коснитесь Справка > Написать нам.
  2. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись.
  3. Активируйте опцию Включить диагностическую информацию.
  4. Коснитесь Отправить.
  5. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Linux

  1. Откройте Терминал и введите команду: expressvpn diagnostic.
  2. Скопируйте диагностическую информацию.
  3. Вставьте эту информацию в чат поддержки ExpressVPN.

Роутеры

  1. Откройте панель управления роутером ExpressVPN.
  2. Выберите Справка и поддержка > Диагностическая информация.
  3. Выберите Загрузить все журналы.
  4. Отправьте диагностическую информацию в чат поддержки ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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