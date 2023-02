Vigtigt: Hvis du befinder dig i et land med meget internetcensur eller bruger ExpressVPN’s manuelle konfigurationer, skal du kontakte ExpressVPN’s supportteam for øjeblikkelig hjælp. Hvis du kan oprette forbindelse til VPN’en, men ikke kan tilgå en bestemt app, hjemmeside eller onlinetjeneste, skal du følge : Hvis du befinder dig i et land med meget internetcensur eller bruger ExpressVPN’s manuelle konfigurationer, skal du kontakte. Hvis du kan oprette forbindelse til VPN’en, men ikke kan tilgå en bestemt app, hjemmeside eller onlinetjeneste, skal du følge denne fejlfindingsvejledning

Denne vejledning er for brugere, der ikke kan oprette forbindelse til ExpressVPN-appen. Eksempler på forbindelsesfejl omfatter:

At støde på fejlmeddelelser “Kan ikke oprette forbindelse”.

At sidde fast i tilstanden “forbinder”, eller at der går for lang tid med at oprette forbindelse

De sandsynlige årsager til disse problemer omfatter:

Den VPN-serverplacering, du forsøger at oprette forbindelse til, er under vedligeholdelse.

VPN-forbindelsen bliver blokeret af dit antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed.

Du bruger ikke den seneste version af ExpressVPN-appen.

Indledende kontrol

Før du fortsætter, skal du kontrollere, om du har forbindelse til internettet.

Afbryd forbindelsen til ExpressVPN. Gå til en hjemmeside efter eget valg i din webbrowser.

Hvis du kan tilgå hjemmesiden, skyldes VPN-forbindelsesproblemet ikke din internetforbindelse. Følg fejlfindingstrinene nedenfor for at løse problemet.

Hvis du ikke kan tilgå internettet, selv når du er afbrudt fra ExpressVPN, er der sandsynligvis et problem med din internetforbindelse. Tjek, om din internetforbindelse er aktiv eller har andre problemer (hvis du bruger Windows, kan du prøve disse trin for at genoprette din internetforbindelse).

Fejlfindingstrin

Følg fejlfindingstrinene nedenfor for at løse forbindelsesproblemet. Efter hvert trin skal du tjekke, om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du springe resten af trinene over.

1. Download den seneste version af ExpressVPN

Tjek, om du bruger den nyeste version af ExpressVPN-appen. Alternativt skal du downloade den seneste appversion til din enhed.

Konfigurér din ExpressVPN-app:

2. Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering

Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering på serverplaceringslisten Anbefalet.

Opret forbindelse til en anden serverplacering i…

Hvis du kan oprette forbindelse til ExpressVPN efter at have oprettet forbindelse til en anden VPN-serverplacering, kan der være et midlertidigt problem med den VPN-serverplacering, du tidligere forsøgte at oprette forbindelse til. Kontakt ExpressVPN’s supportteam angående problemet, og brug andre VPN-serverplaceringer i mellemtiden.

3. Skift din VPN-protokol

VPN-protokoller er de metoder, som din enhed bruger til at oprette forbindelse til en VPN-server.

For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge protokolmuligheden Automatisk, som er valgt som standard.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til ExpressVPN med den automatiske protokol, skal du prøve de andre protokoller i følgende rækkefølge (hvis de er tilgængelige):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Sådan ændres protokollen i…

4. Tilføj ExpressVPN som en undtagelse til dit antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed

Hvis du bruger ExpressVPN-appen, mens et antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed kører, kan dit antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed muligvis blokere VPN-forbindelsen.

For at teste om dit antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed blokerer din VPN-forbindelse:

Deaktivér antivirusprogrammet eller programmet til onlinesikkerhed på din enhed (kontakt din udbyder af antivirusprogrammer eller programmer til onlinesikkerhed for at få specifik vejledning). I din ExpressVPN-app skal du oprette forbindelse til en VPN-serverplacering.

Hvis du kan oprette forbindelse til VPN’en, mens dit antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed er deaktiveret, blokerer dit antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed din VPN-forbindelse.

For at løse dette skal du tilføje ExpressVPN som en undtagelse til dit program. For andre programmer skal du muligvis:

Skifte sikkerhedsniveauet fra Højt til Mellem

Oprette en undtagelse til UDP-porte 1194 til 1204

Angive den til Hav tillid til ExpressVPN

Antivirusprogrammer eller programmer til onlinesikkerhed har forskellige trin til at tilføje programmer som undtagelser. Kontakt din udbyder af antivirusprogrammer eller programmer til onlinesikkerhed for at få specifik vejledning.

Efter at have tilføjet ExpressVPN som en undtagelse til dit antivirusprogram eller program til onlinesikkerhed:

5. Kontakt ExpressVPN’s supportteam

Hvis du har prøvet alle ovenstående trin, men stadig ikke kan oprette forbindelse til VPN, skal du kontakte ExpressVPN’s supportteam for øjeblikkelig hjælp.

Du kan også indsende dine diagnostiske oplysninger, som kan vise årsagen til dit forbindelsesproblem, gennem ExpressVPN-appen. ExpressVPN’s supportteam vil kontakte dig efter at have modtaget dine oplysninger.

Windows eller Mac

Tryk på > Hjælp og support > Diagnostiske oplysninger. Tryk på Kontakt support. Angiv oplysninger om det problem, du har i tekstfeltet. Markér afkrydsningsfeltet ud for Inkludér detaljer om seneste forbindelsesfejl eller Inkludér diagnosticeringsoplysninger. Tryk på Send til support. Vent på et svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

Android

Tryk på Hjælp > Send os en e-mail. Angiv oplysninger om det problem du har i tekstfeltet. Slå Inkludér diagnostiske oplysninger til. Tryk på . Vent på et svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

iOS

Tryk på Hjælp > Send os en e-mail. Angiv oplysninger om det problem du har i tekstfeltet. Slå Inkludér diagnostiske oplysninger til. Tryk på Indsend. Vent på et svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

Linux

Kør følgende kommando i terminalen: expressvpn diagnostic Kopiér de diagnostiske oplysninger. Indsæt oplysningerne i .

Routere

Log ind på din router, der kører ExpressVPN. Vælg Hjælp og support > Diagnostiske oplysninger. Vælg Download alle logfiler. Send diagnosticeringsoplysningerne i ExpressVPN supportchatten

