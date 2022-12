Te verward om deze hele pagina te lezen? Met een mens praten

Belangrijk: Als u zich bevindt in een land met een hoge mate aan censuur of als u de handmatige instellingen van ExpressVPN gebruikt, .

In deze handleiding leest u hoe u problemen oplost die uw toegang voorkomen tot bepaalde apps, websites of online diensten wanneer u verbonden bent met ExpressVPN. Deze handleiding is voor gebruikers die niet kunnen verbinden met de ExpressVPN app. Voorbeelden van het niet kunnen verbinden zijn:

Het krijgen van “Kan niet verbinden” foutmeldingen.

Vastzitten in de staat “verbinden” of verbinden duurt te lang.

Veelvoorkomende redenen voor deze fouten zijn:

Er wordt momenteel gewerkt aan de VPN serverlocatie waarmee u wilt verbinden.

De VPN verbinding wordt geblokkeerd door uw antivirus of online veiligheidsapplicatie.

U gebruikt niet de nieuwste versie van de ExpressVPN app.

Voorafgaande controle

Voordat u doorgaat, ga na of u een actieve internetverbinding hebt.

Verbreek de verbinding met ExpressVPN. In uw webbrowser, bezoek een website naar keuze.

Als u toegang hebt tot de website, wordt de VPN verbindingsfout niet veroorzaakt door uw internetverbinding. Volg de stappen voor probleemoplossen hieronder om het probleem op te lossen.

Als u geen internet hebt zelfs wanneer u niet verbonden bent met ExpressVPN, is er waarschijnlijk een probleem met uw internetverbinding. Ga na of uw internetverbinding actief is of er sprake is van onderliggende problemen. (Als u Windows gebruikt, probeer deze stappen om uw internetverbinding te herstellen.)

Probleemoplossende stappen

Volg de stappen voor probleemoplossen hieronder om het probleem om te verbinden op te lossen. Ga na elke stap na of het probleem opgelost is. Als het opgelost is, kunt u de overige stappen overslaan.

1. Download de nieuwste versie van ExpressVPN

Ga na of u de nieuwste versie van de ExpressVPN app gebruikt. Zo niet, download dan de nieuwste appversie voor uw apparaat.

Stel uw ExpressVPN app in:

Hulp nodig? .

2. Verbind met een andere VPN serverlocatie

Verbind met een andere VPN serverlocatie op de Aanbevolen lijst met serverlocaties.

Verbind met een andere serverlocatie voor de …

Als u kunt verbinden met ExpressVPN nadat u met een andere VPN serverlocatie verbonden bent, is er mogelijk een tijdelijk probleem met de VPN serverlocatie waar u eerder mee probeerde te verbinden. over het probleem en gebruik in de tussentijd andere VPN serverlocaties.

Hulp nodig? .

3. Verander uw VPN protocol

VPN protocollen zijn de beste manieren waarop uw apparaat met een VPN server verbindt.

Voor de meest optimale ervaring raadt ExpressVPN aan om de protocoloptie Automatisch te gebruiken, die standaard is ingesteld.

Als het u niet lukt te verbinden met ExpressVPN met het protocol Automatisch, probeer de andere protocollen in de onderstaande volgorde (indien beschikbaar):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2 L2TP/IPsec

Belangrijk: L2TP/IPSec biedt zwakke veiligheidsvoordelen en dient enkel gebruikt te worden voor anonimisatie of het veranderen van locatie. ExpressVPN raadt het gebruik van L2TP/IPSec af tenzij absoluut noodzakelijk.

Hoe verandert u het protocol voor de…

Hulp nodig? .

4. Voeg ExpressVPN toe als uitzondering aan uw antivirus of online veiligheidsapplicatie

Als u de ExpressVPN app gebruikt terwijl uw online veiligheidsapplicatie draait, blokkeert uw antivirus of online veiligheidsapplicatie mogelijk de VPN verbinding.

Om na te gaan of uw antivirus of online veiligheidsapplicatie uw VPN verbinding blokkeert:

Schakel de antivirus of online veiligheidsapplicatie uit op uw apparaat. (Neem voor specifieke instructies contact op met uw antivirus of online veiligheidstoepassing provider.) In uw ExpressVPN app, verbind met een VPN serverlocatie.

Als het u lukt te verbinden met de VPN terwijl uw antivirus of online veiligheidsapplicatie uitgeschakeld is, blokkeert uw antivirus of online veiligheidsapplicatie uw VPN verbinding.

Om dit op te lossen, voegt u ExpressVPN als uitzondering toe aan uw applicatie. Voor andere applicaties moet u mogelijk:

Het veiligheidsniveau van Hoog naar Gemiddeld veranderen.

Een uitzondering toevoegen aan UDP poorten 1194 to 1204.

Het instellen om ExpressVPN te vertrouwen.

Elke antivirus of online veiligheidsapplicatie heeft verschillende stappen om applicaties als uitzonderingen toe te voegen. Neem voor specifieke instructies contact op met uw antivirus of online veiligheidsapplicatie provider.

Nadat u ExpressVPN als uitzondering hebt toegevoegd aand uw antivirus of online veiligheidsapplicatie:

Hulp nodig? .

5. Neem contact op met de helpdesk van ExpressVPN

Als u alle stappen hierboven geprobeerd hebt maar nog niet met de VPN kunt verbinden, .

U kunt ook diagnostische informatie opsturen die mogelijk de oorzaak van het verbindingsprobleem blootlegt via de ExpressVPN app. De helpdesk van ExpressVPN neemt na het ontvangen van uw informatie contact met u op.

Windows of Mac

Klik op > Hulp & Ondersteuning > Diagnostische informatie. Klik op Neem contact op met de helpdesk. In het tekstvak, voer informatie in over het probleem dat u ervaart. Vink het vakje aan naast Details bijvoegen over recente verbindingsfouten of Diagnostische informatie bijvoegen. Klik op Naar helpdesk versturen. Wacht op een antwoord van de helpdesk van ExpressVPN via e-mail.

Android

Tik op Hulp > Stuur ons een e-mail. Voeg in het tekstvak informatie toe over het probleem dat u ervaart. Schakel Diagnostische informatie bijvoegen in. Tik op . Wacht op een antwoord van de helpdesk van ExpressVPN via e-mail.

iOS

Tik op Hulp > Stuur ons een e-mail. Voeg in het tekstvak informatie toe over het probleem dat u ervaart. Schakel Diagnostische informatie bijvoegen in. Tik op Versturen. Wacht op een antwoord van de helpdesk van ExpressVPN via e-mail.

Linux

In Terminal, voer de volgende opdracht uit: expressvpn diagnostic Kopieer de diagnostische informatie. Plak de informatie in de .

Routers

Log in op uw router die op ExpressVPN draait. Selecteer Hulp & Ondersteuning > Diagnostische informatie. Selecteer Alle logs downloaden. Stuur de diagnostische informatie in de .

Hulp nodig? .

