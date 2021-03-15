Bu rehber, ExpressVPN uygulamasına bağlanamayan kullanıcılar içindir. Başarısız bağlantı örnekleri:
- “Bağlanamadı” hata mesajıyla karşılaşmak
- “Bağlanıyor” durumunda takılı kalmak veya bağlanmanın çok uzun sürmesi
Bu sorunların muhtemel nedenlerine şunlar dahildir:
- Bağlanmaya çalıştığınız VPN sunucusu konumu bakımdan geçiyor.
- VPN bağlantısı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması tarafından engelleniyor.
- ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanmıyorsunuz.
Ön kontrol
İlerlemeden önce, aktif bir internet bağlantısına sahip olup olmadığınızı kontrol edin.
- ExpressVPN bağlantınızı sonlandırın.
- Web tarayıcınızda herhangi bir web sitesini açın.
Bu web sitesine erişebiliyorsanız VPN bağlantısı sorununun nedeni internet bağlantınız değildir. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
İnternete ExpressVPN’e bağlı değilken bile erişemiyorsanız internet bağlantınızda bir sorun olabilir. İnternet bağlantınızın aktif olup olmadığını veya başka bir sorunun var olup olmadığını kontrol edin. (Windows kullanıyorsanız internet bağlantınızı onarma adımlarını deneyin.)
Sorun giderme adımları
Bağlantı sorununu gidermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.
- ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
- Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
- VPN protokolünüzü değiştirin
- ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin
- ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
ExpressVPN uyuglamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Eski bir versiyon kullanıyorsanız cihazınız için en yeni uygulama versiyonunu indirin.
ExpressVPN uygulamanızı kurun:
- Windows için kurulum yönergeleri
- Mac için kurulum yönergeleri
- iOS için kurulum yönergeleri
- Android için kurulum yönergeleri
- Linux için kurulum yönergeleri
- Yönlendiriciler için kurulum yönergeleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişme geçin.
2. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Önerilen sunucu konumları listesindeki farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlaının.
Aşağıdaki uygulamalarda farklı bir sunucu konumuna bağlanın:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- Yönlendiriciler için ExpressVPN
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlandıktan sonra ExpressVPN’e bağlanabiliyorsanız daha önce bağlanmaya çalıştığınız VPN sunucusu konumunda geçici bir sorun yaşanıyor olabilir. Bu sorun için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin ve sorun çözülene kadar diğer VPN sunucusu konumlarını kullanın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. VPN protokolünüzü değiştirin
VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.
ExpressVPN, en iyi deneyim için, varsayılan olarak seçilen Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı tavsiye eder.
Otomatik protokolü kullanarak ExpressVPN’e bağlanamıyorsanız diğer protokolleri (uygunsa) aşağıdaki sırayla deneyin:
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Aşağıdaki uygulamalarda protokol nasıl değiştirilir:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- Yönlendiriciler için ExpressVPN
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin
ExpressVPN uygulamasını antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız çalışıyorken kullanıyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik programınız VPN bağlantınızı engelleyebilir.
Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın VPN bağlantınızı engelleyip engellemediğini test etmek için:
- Cihazınızdaki antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasını devre dışı bırakın. (Uygulamanıza özel yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın sağlayıcısı ile iletişime geçin.)
- ExpressVPN uygulamanızda bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız devre dışıyken VPN’e bağlanabiliyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantınızı engelliyordur.
Bu sorunu gidermek için ExpressVPN’i uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin. Diğer uygulamalar için şunları yapmanız gerekebilir:
- Güvenlik seviyesini “Yüksek”ten “Orta”ya indirin
- UDP 1194 – 1204 arasındaki portlar için bir istisna ekleyin
- Uygulamayı ExpressVPN’e güvenmesi için ayarlayın
Farklı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik ürünleri istisna ekleme işlemi için farklı adımlara sahip olabilir. Uygulamanıza özel yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın sağlayıcısı ile iletişime geçin.
ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekledikten sonra,
- ExpressVPN uygulamasını yeniden başlatın.
- Bir sunucu konumuna bağlanın…
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
5. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
Yukarıdaki tüm adımları denemenize rağmen VPN’e bağlanamıyorsanız anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Ayrıca, bağlantı sorununuzun nedenini ortaya çıkarabilecek olan tanı bilgilerini ExpressVPN uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. ExpressVPN Destek Ekibi, bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.
- > Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın.
- Destek ile İletişime Geç‘e tıklayın.
- Metin kutusuna yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri girin.
- Son bağlantı hataları ile ilgili ayrıntıları ekle veya Tanı bilgilerini ekle seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin.
- Destek’e Gönder‘e tıklayın.
- ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta ile gönderilecek yanıtı bekleyin.
- Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun.
- Metin kutusuna yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri girin.
- Tanı bilgilerini ekle seçeneğini seçin.
- butonuna dokunun.
- ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta ile gönderilecek yanıtı bekleyin.
- Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun.
- Metin kutusuna yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri girin.
- Tanı bilgilerini ekle seçeneğini seçin.
- Gönder‘e dokunun.
- ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta ile gönderilecek yanıtı bekleyin.
- Terminalde şu komutu çalıştırın:
expressvpn diagnostic
- Tanı bilgilerini kopyalayın.
- Bu bilgileri ExpressVPN Destek Sohbeti‘ne yapıştırın.
- ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın.
- Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ni seçin.
- Tüm Kayıtları İndir‘i seçin.
- Bu tanı bilgilerini ExpressVPN Destek Sohbeti‘nde gönderin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.