Önemli: İnternet sansürünün yüksek seviyede olduğu bir ülkede yaşıyor veya ExpressVPN’i manuel yapılandırma ile kullanıyorsanız İnternet sansürünün yüksek seviyede olduğu bir ülkede yaşıyor veya ExpressVPN’i manuel yapılandırma ile kullanıyorsanız anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin . VPN’e bağlanabiliyor ancak belirli bir uygulamaya, web sitesine veya çevrimiçi hizmete erişemiyorsanız bu sorun giderme rehberi ne göz atın.

Bu rehber, ExpressVPN uygulamasına bağlanamayan kullanıcılar içindir. Başarısız bağlantı örnekleri:

“Bağlanamadı” hata mesajıyla karşılaşmak

“Bağlanıyor” durumunda takılı kalmak veya bağlanmanın çok uzun sürmesi

Bu sorunların muhtemel nedenlerine şunlar dahildir:

Bağlanmaya çalıştığınız VPN sunucusu konumu bakımdan geçiyor.

VPN bağlantısı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması tarafından engelleniyor.

ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanmıyorsunuz.

Ön kontrol

İlerlemeden önce, aktif bir internet bağlantısına sahip olup olmadığınızı kontrol edin.

ExpressVPN bağlantınızı sonlandırın. Web tarayıcınızda herhangi bir web sitesini açın.

Bu web sitesine erişebiliyorsanız VPN bağlantısı sorununun nedeni internet bağlantınız değildir. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.

İnternete ExpressVPN’e bağlı değilken bile erişemiyorsanız internet bağlantınızda bir sorun olabilir. İnternet bağlantınızın aktif olup olmadığını veya başka bir sorunun var olup olmadığını kontrol edin. (Windows kullanıyorsanız internet bağlantınızı onarma adımlarını deneyin.)

Sorun giderme adımları

Bağlantı sorununu gidermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.

1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

ExpressVPN uyuglamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Eski bir versiyon kullanıyorsanız cihazınız için en yeni uygulama versiyonunu indirin.

ExpressVPN uygulamanızı kurun:

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2. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Önerilen sunucu konumları listesindeki farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlaının.

Aşağıdaki uygulamalarda farklı bir sunucu konumuna bağlanın:

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlandıktan sonra ExpressVPN’e bağlanabiliyorsanız daha önce bağlanmaya çalıştığınız VPN sunucusu konumunda geçici bir sorun yaşanıyor olabilir. Bu sorun için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin ve sorun çözülene kadar diğer VPN sunucusu konumlarını kullanın.

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3. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.

ExpressVPN, en iyi deneyim için, varsayılan olarak seçilen Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı tavsiye eder.

Otomatik protokolü kullanarak ExpressVPN’e bağlanamıyorsanız diğer protokolleri (uygunsa) aşağıdaki sırayla deneyin:

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Aşağıdaki uygulamalarda protokol nasıl değiştirilir:

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4. ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin

ExpressVPN uygulamasını antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız çalışıyorken kullanıyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik programınız VPN bağlantınızı engelleyebilir.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın VPN bağlantınızı engelleyip engellemediğini test etmek için:

Cihazınızdaki antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasını devre dışı bırakın. (Uygulamanıza özel yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın sağlayıcısı ile iletişime geçin.) ExpressVPN uygulamanızda bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız devre dışıyken VPN’e bağlanabiliyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantınızı engelliyordur.

Bu sorunu gidermek için ExpressVPN’i uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin. Diğer uygulamalar için şunları yapmanız gerekebilir:

Güvenlik seviyesini “Yüksek”ten “Orta”ya indirin

UDP 1194 – 1204 arasındaki portlar için bir istisna ekleyin

Uygulamayı ExpressVPN’e güvenmesi için ayarlayın

Farklı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik ürünleri istisna ekleme işlemi için farklı adımlara sahip olabilir. Uygulamanıza özel yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın sağlayıcısı ile iletişime geçin.

ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekledikten sonra,

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5. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Yukarıdaki tüm adımları denemenize rağmen VPN’e bağlanamıyorsanız anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Ayrıca, bağlantı sorununuzun nedenini ortaya çıkarabilecek olan tanı bilgilerini ExpressVPN uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. ExpressVPN Destek Ekibi, bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.

Windows veya Mac

> Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın. Destek ile İletişime Geç‘e tıklayın. Metin kutusuna yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri girin. Son bağlantı hataları ile ilgili ayrıntıları ekle veya Tanı bilgilerini ekle seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin. Destek’e Gönder‘e tıklayın. ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta ile gönderilecek yanıtı bekleyin.

Android

Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun. Metin kutusuna yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri girin. Tanı bilgilerini ekle seçeneğini seçin. butonuna dokunun. ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta ile gönderilecek yanıtı bekleyin.

iOS

Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun. Metin kutusuna yaşadığınız sorunla ilgili bilgileri girin. Tanı bilgilerini ekle seçeneğini seçin. Gönder‘e dokunun. ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta ile gönderilecek yanıtı bekleyin.

Linux

Terminalde şu komutu çalıştırın: expressvpn diagnostic Tanı bilgilerini kopyalayın. Bu bilgileri ‘ne yapıştırın.

Yönlendiriciler

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın. Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ni seçin. Tüm Kayıtları İndir‘i seçin. Bu tanı bilgilerini ‘nde gönderin.

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