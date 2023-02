Importante: se ti trovi in un paese con un elevato livello di censura internet o usi le configurazioni manuali di ExpressVPN, . Se riesci a connetterti alla VPN, ma non ad alcune app, siti web o servizi online, segui le se ti trovi in un paese con un elevato livello di censura internet o usi le configurazioni manuali di ExpressVPN, . Se riesci a connetterti alla VPN, ma non ad alcune app, siti web o servizi online, segui le istruzioni per la risoluzione dei problemi in questa guida

Questa guida si rivolge agli utenti che non riescono a connettersi all’app di ExpressVPN. Si possono verificare i seguenti problemi:

Messaggio di errore “Impossibile connettersi”

L’app rimane bloccata nello stato “connessione” o impiega troppo tempo a connettersi

Questi problemi possono essere causati da:

Manutenzione del server VPN a cui si cerca di accedere.

Connessione VPN bloccata dal proprio antivirus o dall’applicazione del servizio di sicurezza online.

Non è installata l’ultima versione dell’app di ExpressVPN.

Verifiche preliminari

Prima di procedere, verifica che la tua connessione internet sia attiva.

Disconnetti ExpressVPN. Sul tuo browser web, accedi a un qualsiasi sito web.

Se riesci ad accedere ai siti web, il problema della connessione VPN non è causato dalla tua connessione internet. Segui le istruzioni seguenti per risolvere il problema.

Se non riesci ad accedere a internet anche dopo esserti disconnesso da ExpressVPN, la tua connessione internet potrebbe causare il problema. Verifica che la tua connessione internet sia attiva e non ci siano problemi (se utilizzi Windows, segui queste istruzioni per ripristinare la tua connessione internet).

Guida alla risoluzione dei problemi

Segui queste istruzioni per risolvere il tuo problema di connessione. Verifica se il problema è stato risolto dopo ogni step. Se il problema è stato risolto, puoi saltare gli step successivi.

1. Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

Verifica se stai utilizzando l’ultima versione dell’app di ExpressVPN. In caso contrario, scarica l’ultima versione dell’app sul tuo dispositivo.

Configura l’app di ExpressVPN:

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio

2. Connettiti a una posizione server VPN diversa

Connettiti a una posizione server VPN diversa scegliendo tra quelle dell’elenco Consigliate.

Connettiti a una posizione server diversa tramite…

Se riesci a connetterti a ExpressVPN dopo esserti connesso a una posizione server VPN diversa, potrebbe esserci un problema temporaneo con la posizione server VPN a cui stavi cercando di connetterti in precedenza. per segnalare questo problema e nel frattempo, utilizza altre posizioni server VPN.

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio

3. Cambia il tuo protocollo VPN

I protocolli VPN sono metodi che il tuo dispositivo usa per connettersi al server VPN.

Per ottenere l’esperienza migliore, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione di protocollo Automatico, che è selezionata di default.

Se non riesci a connetterti a ExpressVPN con il protocollo Automatico, prova gli altri protocolli seguendo questo ordine (ove possibile):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Come cambiare protocollo tramite…

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio

4. Aggiungi ExpressVPN come eccezione al tuo antivirus o all’applicazione di sicurezza online

Se usi l’app di ExpressVPN mentre il tuo antivirus o applicazione di sicurezza online sono attivi, il tuo antivirus o applicazione di sicurezza online potrebbe bloccare la connessione VPN.

Per scoprire se il tuo antivirus o applicazione di sicurezza online bloccano la tua connessione VPN:

Disattiva il tuo antivirus o applicazione di sicurezza online sul tuo dispositivo (per istruzioni specifiche, contatta il provider del tuo antivirus o dell’applicazione di sicurezza online). Sull’app di ExpressVPN, connettiti a una posizione server VPN.

Se riesci a connetterti alla VPN mentre il tuo antivirus o applicazione di sicurezza online sono disattivate, il tuo antivirus o applicazione di sicurezza online stanno bloccando la tua connessione VPN.

Per risolvere questo problema, aggiungi ExpressVPN come eccezione alla tua applicazione. Per altre applicazioni, potrebbe essere necessario:

Modificare il livello di sicurezza da Alto a Medio

Concedere un’eccezione alle porte UDP 1194 fino alla 1204

Impostare ExpressVPN come Affidabile

Antivirus e prodotti di sicurezza online diversi presentano passaggi diversi per aggiungere le applicazioni alle loro eccezioni. Per le istruzioni specifiche, contattare il provider del tuo antivirus o applicazione di sicurezza online.

Dopo aver aggiunto ExpressVPN come eccezione al tuo antivirus o all’applicazione di sicurezza online:

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio

5. Contatta il team di supporto di ExpressVPN

Se dopo aver testato tutte le soluzioni proposte in precedenza ancora non riesci a connetterti alla VPN, .

Puoi anche inviare le tue informazioni di diagnostica, che potrebbero svelare la causa del tuo problema di connessione, attraverso l’app di ExpressVPN. Il team di supporto di ExpressVPN ti contatterà dopo aver ricevuto le informazioni.

Windows o Mac

Fai clic su > Aiuto e supporto > Informazioni di diagnostica. Fai clic su Contatta il supporto. Nella casella di testo, spiega qual è il problema che stai riscontrando. Spunta la casella accanto a Inserisci le informazioni riguardanti gli errori di connessione recenti o Inserisci le informazioni di diagnostica. Clicca Invia al supporto. Attendi la risposta dal team di supprto ExpressVPN tramite email.

Android

Tocca Aiuto > Inviaci un’email. Nella casella di testo, spiega qual è il problema che stai riscontrando. Attiva Inserisci le informazioni di diagnostica. Tocca . Attendi la risposta dal team di supprto ExpressVPN tramite email.

iOS

Tocca Aiuto > Inviaci un’email. Nella casella di testo, spiega qual è il problema che stai riscontrando. Attiva Inserisci le informazioni di diagnostica. Tocca Invia. Attendi la risposta dal team di supprto ExpressVPN tramite email.

Linux

Nel Terminale, esegui questo comando: expressvpn diagnostic Copia le informazioni di diagnostica. Incolla le informazioni nella .

Router

Accedi al tuo router su cui è in esecuzione ExpressVPN. Seleziona Aiuto e supporto > Informazioni di diagnostica. Seleziona Scarica tutti i registri. Invia le informazioni di diagnostica nella .

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio