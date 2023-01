The Bachelor to randkowe reality show, podczas którego jeden kawaler umawia się z różnymi kobietami, a na końcu wybiera spośród nich swoją żonę. Zawodniczki są eliminowane z programu co tydzień aż do finału, kiedy kawaler oświedcza się jednej z pozostałych uczestniczek. Ogromny sukces programu sprawił, że powstało kilka spin-offów, w tym The Bachelorette i Bachelor in Paradise.



Tym razem w rolę kawalera wcieli się nikt inny jak Zach Shallcross, który był drugim wyborem Rachel Recchii w sezonie 19 The Bachelorette. W międzyczasie analityk ESPN i były kawaler, Jesse Palmer powróci jako gospodarz programu.