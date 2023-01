Las personalidades de Bachelorette, Mike Johnson y el Dr. Bryan Abasolo *,* son los presentadores de Talking It Out . Allí cuentan anécdotas y tienen conversaciones profundas sobre la vida y el amor, y apariciones estelares de las estrellas de Bachelor.

Lamentablemente, no existe una única plataforma que tenga todas las temporadas de The Bachelor. Muchos servicios populares de streaming tienen varias temporadas cada uno:

En la temporada 27 de The Bachelor, 32 mujeres de todos los rincones de Estados Unidos competirán por el afecto de Zach. Esta es la lista completa de competidoras de la temporada 27 de The Bachelor:

El soltero de esta nueva temporada no es otro que Zach Shallcross , quien fue la segunda opción de Rachel Recchia en la temporada 19 de The Bachelorette. Mientras tanto, el comentarista de ESPN y exsoltero, Jesse Palmer, volverá como presentador de la serie.

The Bachelor es un reality de citas en el que un soltero sale en citas y elige quién será su esposa de entre un conjunto de mujeres. Se elimina a las concursantes cada semana hasta llegar al final de temporada, en el que el soltero declara su amor a la finalista y le propone matrimonio. Gracias al grandísimo éxito de la serie, se han creado series derivadas, como The Bachelorette y Bachelor in Paradise .

Atención a los fanáticos de Bachelor Nation: ¡La temporada 27 de The Bachelor ya casi está aquí! ¿No te quieres perder ni un momento de drama candente? Sigue leyendo para saber cómo ver The Bachelor en streaming todas las semanas en 2023.

