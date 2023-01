Talking It Out leds av Bachelorette-personligheterna Mike Johnson och Dr. Bryan Abasolo , som delar med sig av anekdoter och djupare samtal om livet och kärleken och då och då gästas av olik Bachelor-stjärnor.

Sist men inte minst har vi Tubi som förvisso bara har en säsong av The Bachelor, men det är en riktigt spännande en, nämligen säsong 22 med Arie Luyendyk Jr . i titelrollen. Dessutom är det helt gratis att titta! Har du kollat ikapp på alla avsnitt av amerikanska The Bachelor? På 10play , den kostnadsfria streamingtjänsten från Australiens Network Ten , hittar du alla säsonger av The Bachelor Australia – med andra ord ännu mer Bachelor helt gratis!

Den 26-årige tech-chefen Zach Shallcross är uppväxt i Kalifornien och beskrivs som en hopplös romantiker med ett stort hjärta som han är redo att dela för all framtid med rätt kvinna. Han var också en av deltagarna i senaste säsongen av The Bachelorette, där han tävlade om att vinna Rachel Recchias hjärta.

Hulu erbjuder ett par olika alternativ för dig som vill se The Bachelor. Fans som vill livestreama varje avsnitt kan göra det på Hulu with Live TV , där ABC ingår. Avsnitten kommer också gå att se on demand nästföljande dag på vanliga Hulu.

The Bachelor 2023 kommer sänsas på ABC varje måndagskväll kl. 20.00 ET med start den 23 januari. Du kommer också kunna streama via Hulu + Live TV , fuboTV , YouTube TV eller Sling TV , eller nästa dag på vanliga Hulu .

The Bachelor säsong 27 har premiär den 23 januari 2023 kl. 20.00 ET . Premiäravsnittet kommer vara två timmar långt och efterföljande avsnitt kommer släppas samma tid varje vecka.

The Bachelor är en dejtingserie där en ungkarl dejtar flera olika kvinnor för att hitta sin blivande hustru. Deltagare elimineras från programmet varje vecka till och med säsongsfinalen då bachelorn förklarar sin kärlek för en av finalisterna och friar till henne. Programmets enorma succé har resulterat i flera spinoffs, däribland The Bachelorette och Bachelor in Paradise .

Lystring, alla boende i Bachelor Nation – säsong 27 av The Bachelor är snart här! Vill du försäkra dig om att inte missa ett ögonblick av all rykande het drama? Fortsätt läsa för att få veta hur du streamar The Bachelor varje vecka 2023.

