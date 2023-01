The Bachelor è una serie TV in cui uno scapolo (appunto il Bachelor) esce con svariate donne prima di decidere quale prendere in moglie. Ogni settimana c'è un'eliminazione, fino al finale di stagione dove lo scapolo dichiara il suo amore alla finalista e le fa una proposta di matrimonio. L'immenso successo ottenuto da questo show, ha dato vita anche a svariati spin-off, come The Bachelorette e Bachelor in Paradise.

In questa stagione sarà Zach Shallcross il nuovo Bachelor, seconda scelta di Rachel Recchia nella stagione 19 di The Bachelorette. Nel frattempo, l'opinionista di ESPN ed ex Bachelor Jesse Palmer tornerà alla conduzione dello show.