Talking It Out -podcastia vetävät Unelmien poikamiestyttö -sarjasta tutut Mike Johnson ja tri Bryan Abasolo . He käsittelevät elämää ja rakkautta kevyemmistä ja syvällisemmistä näkökulmista, ja vieraina kuullaan Unelmien poikamies -tähtiä.

Click Bait with Bachelor Nation -podcastia vetävät Unelmien poikamies -fanien suosikit Natasha Parker , Tayshia Adams ja Joe Amabile . He keskustelevat popkulttuuriuutisista, tapahtumista ja viikon otsikoista.

Tubi tarjoaa vain yhden Bachelor-kauden, mutta se on erityisen kiinnostava kausi: kausi 22, jonka tähti on Arie Luyendyk Jr . Ja mikä parasta, kauden voi katsoa ilmaiseksi! Oletko nähnyt kaikki Yhdysvaltojen Bachelorin kaudet? 10play , Australian Network Tenin ilmainen suoratoistopalvelu tarjoaa kaikki Bachelor Australia *-*sarjan jaksot, joten voit katsoa lisää Bacheloria täysin ilmaiseksi!

Hulun valikoima on vaatimattomin: tällä suoratoistoalustalla on kaudet 14, 15, 16, 20, 22 ja 23.

Zach Shallcross on 26-vuotias kalifornialainen teknologia-alan johtaja, jota kuvaillaan "toivottomaksi romantikoksi", jolla on "suuri sydän, jonka hän on valmis jakamaan ikuisesti oikean naisen kanssa". Hän oli myös yksi viimeisimmän yhdysvaltojen Bachelorette-sarjan kilpailijoista, joka yritti voittaa Rachel Recchian sydämen.

Vaikka fuboTV on suunnattu ensisijaisesti urheilufaneille, suoratoistopalvelu sisältää myös viihdekanavia, kuten ABC. Se on siis toinen tapa katsoa jokainen jakso suorana, ja saatavilla on seitsemän päivän ilmaiskokeilu. Sinun täytyy mahdollisesti antaa toimiva yhdysvaltalainen postinumero (esim. 30301 tai 11222).

Yhdysvaltojen Bachelor-sarjan 27. kausi alkaa 23. tammikuuta 2023 kello 20 ET . Avausjakso on kaksi tuntia pitkä, ja seuraavat jaksot ilmestyvät samaan aikaan joka viikko.

Bachelor (Suomessa sarjasta käytetään myös nimeä Unelmien poikamies) on tosi-TV-deittailuohjelma, jossa unelmien poikamies käy treffeillä naisten kanssa ja valitsee heidän joukostaan tulevan vaimonsa. Kilpailijoita pudotetaan joka viikko kauden päätösjaksoon asti, jossa poikamies julistaa rakkautensa finalistia kohtaan ja kosii häntä. Sarjan huiman suosion myötä siitä on tehty erilaisia versioita, kuten Bachelorette eli Unelmien poikamiestyttö sekä Bachelor in Paradise eli Unelmien poikamies paratiisissa.

