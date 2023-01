The Bachelor est une série de télé-réalité dans laquelle un célibataire séduisant rencontre et choisit parmi un groupe de femmes celle qui deviendra sa future épouse. Les candidates sont éliminées de l'émission chaque semaine jusqu'à la finale de la saison, où le célibataire déclare son amour à la finaliste et la demande en mariage. L'immense succès de l'émission a donné lieu à plusieurs spin-offs, dont The Bachelorette et Bachelor in Paradise.

Le Bachelor de la nouvelle saison n'est autre que Zach Shallcross, qui a été le second choix de Rachel Recchia dans The Bachelorette Saison 19. Jesse Palmer, analyste à ESPN et ancien participant à The Bachelor, sera de nouveau l'animateur de l'émission.