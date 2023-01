The Bachelor é um reality show de namoro onde um único solteiro namora e escolhe entre um grupo de mulheres quem será sua esposa. As concorrentes são eliminadas do programa todas as semanas até o final da temporada, quando o solteiro declara seu amor à finalista e a pede em casamento. O imenso sucesso do programa resultou em várias versões do reality show, incluindo The Bachelorette e Bachelor in Paradise.

O solteiro da nova temporada não é outro senão Zach Shallcross, que foi vice-campeão escolhido por Rachel Recchia na 19ª temporada de The Bachelorette. Enquanto isso, Jesse Palmer, comentarista da ESPN e ex-participante de The Bachelor, retornará como apresentador do programa.