Zach Shallcross, der er en 26-årig tech-direktør fra Californien, beskrives som en "håbløs romantiker" med et "stort hjerte, som han er klar til at dele for evigt med den rigtige kvinde". Han var også en deltager i den seneste sæson af The Bachelorette, hvor han konkurrerede om at vinde Rachel Recchias hjerte.

Selvom Zach klarede det til de sidste to, forlod han i sidste ende serien efter deres hårde overnatningsdate. Nu får Zach endnu en mulighed for at finde kærlighed som den nyeste bachelor!