Talking It Out 은 Bachelorette의 유명인사인 Mike Johnson 및 Dr. Bryan Abasolois 가 진행하는 프로그램입니다. 진행자가 일화를 공개하고 게스트로 출연한 Bachelor 출연자와 함께 삶과 사랑에 대한 깊은 대화를 나눕니다.

