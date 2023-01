Talking It Out ดำเนินรายการโดย Mike Johnson และ Dr. Bryan Abasolo บุคคลที่มีบุคลิกสละโสด ผู้ซึ่งแบ่งปันเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตและความรัก พร้อมแขกรับเชิญจากนักแสดง Bachelor

ติดตามทุกตอนของ The Bachelor ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหม? 10play บริการสตรีมมิ่งฟรีของ Network Ten ของออสเตรเลีย ให้บริการ The Bachelor Australia ทุกซีซัน—เพื่อให้คุณได้รับเวลาชม Bachelor ฟรีมากขึ้น!

สำหรับ The Bachelor ซีซั่นที่ 27 ผู้หญิง 32 คนจากทั่วอเมริกาจะแย่งชิงความรักของ Zach นี่คือรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The Bachelor ซีซั่นที่ 27 ทั้งหมด:

The Bachelor 2023 จะออกอากาศทาง ABC ทุกคืนวันจันทร์ เวลา 20.00 น. ET เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม คุณจะสามารถสตรีมผ่านบริการตัดสายเช่น Hulu + Live TV, fuboTV, YouTube TV หรือ Sling TV หรือ Hulu ปกติในวันถัดไป

The Bachelor ซีซั่นที่ 27 เปิดตัวในวันที่ 23 มกราคม 2023 เวลา 20.00 น. ET . ตอนเปิดตัวจะมีความยาวสองชั่วโมง โดยตอนต่อ ๆ ไปจะออกในเวลาเดิมทุกสัปดาห์

The Bachelor เป็นซีรีส์ทีวีเรียลลิตี้หาคู่ที่หนุ่มโสดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะออกเดทและเลือกผู้หญิงจากกลุ่มต่าง ๆ มาเป็นภรรยาของเขา ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดออกจากรายการทุกสัปดาห์จนถึงตอนจบฤดูกาล เมื่อปริญญาตรีประกาศความรักที่มีต่อผู้เข้ารอบสุดท้ายและขอเธอแต่งงาน ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการแสดงส่งผลให้มีการแยกส่วนหลายครั้งรวมถึง The Bachelorette และ Bachelor in Paradise

