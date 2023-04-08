Где смотреть шоу «Фермер хочет жену» Где смотреть шоу «Фермер хочет жену»
Пора погрузиться в новое плодородное реалити-шоу! Спустя 15 лет шоу «Фермер хочет жену» (Farmer Wants a Wife) возвращается на наши экраны, чтобы помочь холостякам-фермерам найти свою любовь. Мы расскажем обо всех способах посмотреть шоу «Фермер хочет жену» онлайн.
О чем шоу «Фермер хочет жену»?
Наверное, нет реалити-шоу с еще более буквальным названием, чем «Фермер хочет жену», чья идея пришла из одноименного британского реалити-шоу. В новой американской версии обаятельные фермеры готовы попрощаться с холостяцкой жизнью и найти вторую половину среди группы городских красоток, готовых променять суету большого города на фермерские будни. Женщины разделены на четыре группы, каждая из которых отправляется на ферму одного из участников. Долго ждать драмы не придется, ведь участницам нужно не только бороться за внимание привлекательных фермеров, но и осваивать навыки работы на ферме. Кто сказал, что нельзя влюбиться, пока кормишь телят и заготавливаешь на зиму сено?
Это вторая попытка запуска американской версии шоу «Фермер хочет жену». Первая вышла на канале The CW еще в 2008 году, но, возможно, из-за схожего с франшизой «Холостяк» формата выглядело шоу слишком надуманно.
Когда была премьера шоу «Фермер хочет жену»?
Премьера шоу «Фермер хочет жену» состоялась в среду 8 марта 2023 года в 21:00 по восточному времени (ET). Эпизоды выходят каждую неделю на канале Fox, а на следующий день становятся доступны по запросу на Hulu.
Где смотреть «Фермер хочет жену» онлайн
Работа над отношениями на обрабатываемой земле — вот что ждет участников шоу «Фермер хочет жену». Версия 2023 года транслируется на канале FOX, а также доступна на стриминговых сервисах типа Hulu и YouTube TV. В Великобритании на Channel 4 также можно посмотреть некоторые сезоны очень популярной австралийской версии этого шоу.
Смотрите «Фермер хочет жену» на Fox
Канал Fox можно смотреть бесплатно по телевизору в США. Также шоу «Фермер хочет жену» в 2023 году можно смотреть онлайн на разных беспроводных сервисах, например, fox.com или в приложении FOX NOW. Для этого вам нужно будет предоставить учетные данные подписки на кабельное телевидение или стриминговый сервис США.
Смотрите «Фермер хочет жену» по запросу на Hulu
Отказались от кабельного телевидения? Hulu станет лучшим решением, чтобы смотреть онлайн шоу «Фермер хочет жену». Новые эпизоды можно смотреть на этой платформе уже на следующий день после премьеры. Здесь есть семидневный бесплатный пробный период. Возможно, при регистрации вам понадобится указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные банковской карты США.
Смотрите «Фермер хочет жену» в 2023 на YouTube TV
На сервисе YouTube TV можно смотреть канал FOX; здесь также есть семидневный бесплатный пробный период. Это отличный способ посмотреть шоу «Фермер хочет жену» онлайн: новые эпизоды становятся доступны на следующий день после трансляции на телевидении. Предупреждаем, что вам может понадобиться предоставить действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) для доступа к сервису.
Смотрите «Фермер хочет жену» на беспроводном сервисе SlingTV
Сервис Sling TV является популярной беспроводной альтернативой кабельному телевидению. В подписку Sling Blue также входит доступ к каналу FOX. При этом сервис Sling не предлагает бесплатный пробный период. Возможно, при регистрации вам понадобится указать почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Фермер хочет жену» на Fubo
Сервис Fubo в первую очередь предлагает контент для фанатов спортивных передач, но здесь также есть несколько развлекательных каналов типа Fox. Это еще один способ посмотреть все эпизоды в момент премьеры, и вы даже сможете посмотреть некоторые эпизоды прошлых сезонов по запросу. В настоящее время fuboTV предлагает семидневный пробный период. Возможно, вам нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Фермер хочет жену» на Channel 4
Хотите оценить невероятно популярную австралийскую версию этого шоу о свиданиях на ферме? Можете посмотреть подряд сезоны с 7 по 11 шоу «Фермер хочет жену» на сервисе Channel 4.
Смотрите сезон 11 шоу «Фермер хочет жену» на TVNZ+
Вы сможете посмотреть 11 сезон шоу «Фермер хочет жену» бесплатно на стриминговом сервисе TVNZ+ (это сервис новозеландского бесплатного телевизионного канала TVNZ). Это австралийская версия реалити-шоу о свиданиях. Перед просмотром вам нужно будет создать бесплатную учетную запись на стриминговом сервисе TVNZ+.
Кто участвует в шоу «Фермер хочет жену»?
В шоу «Фермер хочет жену» группа одиноких городских женщин знакомится с четырьмя фермерами-холостяками, которые... ищут жену. Вот список фермеров, которые находятся в происке любви:
Аллен Фостер — 32 года (Уильямспорт, штат Теннесси).
Хантер Грейсон — 31 год (Уоткинсвилл, штат Джорджия).
Ландон Хитон — 35 лет (Алва, штат Оклахома).
Райан Блэк — 32 года (Шелби, штат Северная Каролина).
Это импровизированное шоу ведет кантри-певица Дженнифер Неттлз.
ЧаВо: «Фермер хочет жену»
Можно ли посмотреть «Фермер хочет жену» на Netflix?
Нет, шоу «Фермер хочет жену» недоступно на Netflix.
Сколько серий в 1 сезоне шоу «Фермер хочет жену»?
Полный список эпизодов этого сезона еще не вышел. Зато известно, что в версиях этого реалити-шоу из других стран было примерно по 10 сезонов в сезоне.
Вместе ли какие-то пары из шоу «Фермер хочет жену»?
«Фермер хочет жену» — это название австралийской версии реалити-шоу. В кратком изложении шоу можно найти плодородный материал для шуток, но тем не менее это, возможно, самое успешное телевизионное шоу о свиданиях. В австралийской версии шоу 12 сезонов; 10 пар все еще вместе, и у большинства из них есть дети.
Согласно статистике FOX за все время франшизы было заключено 180 браков и рождено 410 детей!
Шоу «Фермер хочет жену» действительно снимается на собственных фермах участников?
Да, шоу «Фермер хочет жену» 2023 года снимается на четырех фермах участников-холостяков. Фермеры обучают своих потенциальных жен основам деревенской жизни, одновременно строя с ними отношения.
Фанаты реалити-шоу, не пропустите!
Нравится жанр реалити-шоу? Смотрите любимые серии защищенно и в потрясающем качестве HD с ExpressVPN. Попробуйте уже сегодня без всякого риска благодаря 30-дневной гарантии возврата денег!