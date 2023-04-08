Наверное, нет реалити-шоу с еще более буквальным названием, чем «Фермер хочет жену», чья идея пришла из одноименного британского реалити-шоу. В новой американской версии обаятельные фермеры готовы попрощаться с холостяцкой жизнью и найти вторую половину среди группы городских красоток, готовых променять суету большого города на фермерские будни. Женщины разделены на четыре группы, каждая из которых отправляется на ферму одного из участников. Долго ждать драмы не придется, ведь участницам нужно не только бороться за внимание привлекательных фермеров, но и осваивать навыки работы на ферме. Кто сказал, что нельзя влюбиться, пока кормишь телят и заготавливаешь на зиму сено?

Это вторая попытка запуска американской версии шоу «Фермер хочет жену». Первая вышла на канале The CW еще в 2008 году, но, возможно, из-за схожего с франшизой «Холостяк» формата выглядело шоу слишком надуманно.