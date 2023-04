Es probable que no exista una serie con un nombre más literal que Farmer Wants a Wife. Esta reality es la versión moderna estadounidense de la serie británica del mismo nombre y sigue a cuatro suculentos granjeros mientas intentan encontrar a una posible pareja de un grupo de solteras citadinas que han decidido dejar la comodidad de la ciudad por una vida en el campo. Las mujeres se dividen en cuatro grupos y se envían a las granjas de cada soltero. El drama surge cuando intentan ganarse el corazón de los fornidos granjeros a la vez que se enteran de todos los pormenores de la vida rural. ¿Quién dijo que no era posible encontrar el amor mientras se alimenta al ganado y se rastrilla el heno?

Esta es apenas la segunda edición de la versión estadounidense de Farmer Wants a Wife. La primera se emitió en 2008 en The CW, pero tenía un formato más parecido al de The Bachelor y se dice que estaba un poco guionizado.