Es gibt wohl keine Sendung mit einer klareren Titelaussage als Farmer Wants a Wife. Basierend auf der gleichnamigen britischen Reality-Show versuchen in der neu gestalteten US-Version vier strahlende Junggesellen-Farmer, eine potenzielle Partnerin aus einer Gruppe von alleinstehenden Stadtmädchen zu finden, die beschlossen haben, die Annehmlichkeiten des Stadtlebens gegen die Vorzüge des Landlebens einzutauschen. Die Frauen werden in vier Gruppen aufgeteilt und zu den Farmen der einzelnen Junggesellen geschickt. Das Drama nimmt seinen Lauf, während die Frauen versuchen, die Herzen der gutaussehenden Landwirte zu erobern und gleichzeitig das Landleben kennenzulernen. Wer sagt denn, dass man nicht die große Liebe finden kann, während man Rinder füttert und Heu presst?

Dies ist erst die zweite Ausgabe der US-amerikanischen Version von Farmer Wants a Wife. Die erste wurde bereits 2008 auf The CW ausgestrahlt, hatte aber ein Format, das mehr an The Bachelor erinnerte und angeblich ein wenig fiktionalisiert war.