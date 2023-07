Prawdopodobnie nie ma programu o bardziej dosłownej nazwie niż Farmer Wants a Wife („Rolnik szuka żony”). Odświeżona amerykańska wersja programu, oparta na brytyjskim reality show o tej samej nazwie, przedstawia czterech rolników – kawalerów. Farmerzy próbują znaleźć partnerkę spośród puli samotnych dziewczyn z miasta, które zdecydowały się zamienić dotychczasowe wygodne życie na farmę w sercu kraju. Kobiety zostały podzielone na cztery grupy i udały się na farmę każdego z kawalerów. Akcja sięga zenitu, gdy wszystkie próbują zdobyć serca przystojnych rolników, jednocześnie poznając tajniki życia na wsi. Kto powiedział, że nie można znaleźć miłości podczas karmienia bydła i belowania siana?

To dopiero druga odsłona amerykańskiej wersji Farmer Wants a Wife. Pierwsza była emitowana w 2008 roku w The CW, ale pod względem formatu przypominała program The Bachelor i podobno była nieco fabularyzowana.