The Farmer Wants a Wife는 이 리얼리티 쇼의 호주 버전 제목입니다. 이 데이트 프로그램은 아마도 지금까지 가장 성공한 데이트 리얼리티 쇼일 것입니다. 이 쇼의 호주 버전은 12개의 시즌에 걸쳐 진행되었고 10쌍의 커플이 여전히 함께 하고 있으며 대부분이 자녀를 키우고 있습니다.

New Zealand 의 무료 TV 채널인 TVNZ가 운영하는 스트리밍 서비스 스트리밍 서비스 TVNZ+ 에서 이 데이트 쇼의 호주 버전인 The Farmer Wants a Wife 시즌 11을 무료로 시청할 수 있습니다. 스트리밍을 시작하려면 먼저 무료 TVNZ+ 계정을 만들어야 합니다.

큰 성공을 거둔 시골 데이트 쇼 호주 버전을 확인하고 싶으세요? Channel 4 에서 The Farmer Wants a Wife 시즌 7부터 11까지 몰아서 시청하세요.

Fox 는 미국 에서 무료로 방송됩니다. 다양한 코드 커팅 서비스와 fox.com 또는 FOX NOW 앱을 통해 Farmer Wants a Wife 2023을 온라인으로 스트리밍할 수 있습니다. 단, 서비스를 이용하려면 미국 케이블 또는 스트리밍 서비스 정액제 자격 증명 정보을 제공해야 합니다.

*Farmer Wants a Wife(*아내를 원하는 농부)보다 직설적인 제목의 쇼는 아마 없을 것입니다. 동명의 영국 리얼리티 쇼를 리메이크한 미국 버전에서는 4명의 매력적인 독신 농부가 안락한 도시 생활을 심장부와 맞바꾸기로 결정한 독신 도시녀들 중에서 연애 상대를 찾기 위한 여정을 시작합니다. 여자들은 4그룹으로 나뉘어 각 총각의 농장으로 보내집니다. 그녀들은 시골 생활의 면면을 알아가면서 섹시한 농부들의 마음을 사로잡기 위해 노력합니다. 누가 소에게 먹이를 주고 건초를 뜯으면서 사랑을 찾을 수 없다고 말했나요? 이번 쇼는 Farmer Wants a Wife 미국 버전의 두 번째 시즌입니다. 첫 번째 시즌은 2008년에 The CW 에서 방송되었지만 배철러(The Bachelor) 와 더 비슷한 형식이며 약간 허구화되었다고 알려졌습니다.

새로운 리얼리티 쇼가 찾아옵니다! 15년간의 공백 끝에 Farmer Wants a Wife가 연애 상대를 찾는 총각 농부를 돕기 위해 안방극장으로 돌아옵니다. Farmer Wants a Wife을 온라인으로 시청하는 모든 방법을 안내해드립니다.

