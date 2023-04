Provavelmente não há programa com um nome mais literal do que Farmer Wants a Wife. Baseado no reality show britânico de mesmo nome, a versão renovada dos EUA mostra quatro fazendeiros solteiros tentando encontrar uma parceira em potencial em um grupo de garotas solteiras da cidade que decidiram trocar o conforto da vida na cidade pelo interior. As mulheres são divididas em quatro grupos e enviadas para as fazendas de cada solteiro. O drama segue enquanto eles tentam conquistar os corações dos fazendeiros bonitões enquanto aprendem os meandros da vida no campo. Quem disse que você não pode encontrar o amor enquanto alimenta o gado e enfarda o feno?



Esta é apenas a segunda iteração da versão americana de Farmer Wants a Wife. A primeira foi ao ar em 2008 na The CW, mas apresentava um formato mais parecido com The Bachelor e era supostamente um pouco ficcional.