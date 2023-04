Det finnes sannsynligvis ikke noe program med et mer bokstavelig navn enn Farmer Wants a Wife. Basert på det britiske realityprogrammet med samme navn, har den fornyede amerikanske versjonen fire ungkarbønder som forsøker å finne en potensiell partner fra en gruppe single byjenter som har bestemt seg for å bytte ut bylivets bekvemmeligheter med bondelivet. Kvinnene deles inn i fire grupper og sendes til gårdene til hver ungkar. Drama følger når de prøver å vinne hjertene til de tøffe bøndene mens de lærer alt av livet på landet. Hvem sa at du ikke kunne finne kjærligheten mens du mater storfe og presser høy?

Dette er bare den andre iterasjonen av den amerikanske versjonen av Farmer Wants a Wife. Den første ble sendt tilbake i 2008 på The CW, men hadde et format som var mer beslektet med Ungkaren og var angivelig litt fiksjonalisert.