Forse non c'è altro show con un nome più letterale di Farmer Wants a Wife (Il contadino cerca moglie). Basato sull'omonimo reality show britannico, nella nuova versione americana quattro agricoltori scapoli cercano un partner tra un gruppo di ragazze single di città che hanno deciso di scambiare i comfort della vita urbana per la campagna. Le donne sono divise in quattro gruppi e inviate alle fattorie di ciascun scapolo. Segue il dramma mentre cercano di conquistare i cuori degli affascinanti agricoltori mentre imparano i segreti della vita di campagna. Chi ha detto che non si può trovare l'amore mentre si dà da mangiare i bovini e fare rotoli di fieno?

Questa è solo la seconda edizione della versione americana di Farmer Wants a Wife. La prima è andata in onda nel lontano 2008 su The CW, ma aveva un formato simile a The Bachelor ed era probabilmente un po' romanzata.