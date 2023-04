Er is waarschijnlijk geen show met een meer letterlijke naam dan Farmer Wants a Wife. In de vernieuwde Amerikaanse versie, gebaseerd op de gelijknamige Britse realityshow, proberen vier radicale vrijgezelle boeren een potentiële partner te vinden uit een pool van vrijgezelle stadsmeisjes die besloten hebben het comfort van het stadsleven in te ruilen voor het platteland. De vrouwen worden in vier groepen verdeeld en naar de boerderijen van elke vrijgezel gestuurd. Er ontstaat drama als ze de harten van de stoere boeren proberen te winnen terwijl ze de ins en outs van het plattelandsleven leren kennen. Wie zei dat je geen liefde kon vinden terwijl je vee voert en hooi in de balen schept?

Dit is pas de tweede versie van de Amerikaanse versie van Farmer Wants a Wife. De eerste werd al in 2008 uitgezonden op The CW, maar had meer weg van The Bachelor en was naar verluidt een beetje gefictionaliseerd.