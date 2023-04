Ja, Farmer Wants a Wife 2023 spelas in på de fyra gårdar som respektive bonde äger. Bönderna lär sina potentiella partners om gårdslivets fram- och baksidor samtidigt som de lär känna varandra.

Spelas Farmer Wants a Wife in på deltagarnas egna gårdar?

The Farmer Wants a Wife är namnet på den australiensiska versionen av programmet, som faktiskt varit en av de mest framgångsrika dejtingserierna någonsin. I Australien har programmet sänts i 12 säsonger, 10 par är fortfarande tillsammans och de flesta av dem har fått barn.

På Nya Zeelands kostnadsfria TV-kanal TVNZ kan du se säsong 11 av The Farmer Wants a Wife gratis med streamingtjänsten TVNZ+ . Observera att det rör sig om den austreliensiska versionen. Du behöver skapa ett gratiskonto hos TVNZ+ innan du kan börja streama.

Se The Farmer Wants a Wife säsong 11 på TVNZ+

Är du nyfiken på australiensiska succéversionen av programmet? Du kan sträckkolla säsong 7 till 11 av The Farmer Wants a Wife på Channel 4 .

Se ikapp The Farmer Wants a Wife på Channel 4

Streama Farmer Wants a Wife on demand på Hulu

Marksändningar från Fox kan ses utan kostnad i USA . Du kan streama Farmer Wants a Wife 2023 online via flera olika kabelfria tjänster, fox.com eller appen FOX NOW, men du kommer behöva ange uppgifter för ett amerikanskt kabel- eller streamingabonnemang för att kunna använda tjänsten.

Deltagarna i Farmer Wants a Wife behöver odla såväl jord som relationer under sin tid i programmet. 2023 års upplaga sänds på FOX och går att streama på Hulu och YouTube TV . Utvalda säsonger av den framgångsrika australiensiska versionen går att se på Channel 4 i Storbritannien.

Farmer Wants a Wife 2023 hade premiär onsdagen den 8 mars 2023 klockan 21.00 ET. Avsnitten släpps varje vecka på Fox och kan ses följande dag på Hulu .

Det här är bara andra gången den amerikanska versionen av programmet sänds. Första gången var redan 2008 på The CW men hade ett format som snarare liknade The Bachelor och sägs ha varit mer än lite fiktionaliserat.

Dags för en råg-ad ny TV-säsong! Efter 15 års uppehåll är Farmer Wants a Wife tillbaka för att hjälpa ensamstående bönder hitta kärleken. Här följer en guide till hur du kan se Farmer Wants a Wife online.

