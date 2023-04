Der er nok ikke nogen serie med et mere bogstaveligt navn end Farmer Wants a Wife. Den moderniserede amerikanske version, der er baseret på den britiske realityserie af samme navn, har fire vilde ungkarlelandmænd, der forsøger at finde en potentiel partner fra en pulje af singlepiger fra byen, der har besluttet at bytte bekvemmelighederne i byen ud med livet på landet. Kvinderne er opdelt i fire grupper og sendes til hver ungkarls gård. Dramaen kommer løbende, da de forsøger at vinde hjerterne hos de lækre landmænd, mens de lærer livet på landet at kende. Hvem har sagt, at man ikke kan finde kærligheden, når man fodrer kvæg og baller hø?

Dette er blot den anden udgave af den amerikanske udgave af Farmer Wants a Wife. Den første blev sendt tilbage i 2008 på The CW, men havde et format, der var tættere beslægtet med The Bachelor og blev angiveligt lidt fiktionaliseret.