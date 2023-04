The Farmer Wants a Wife on realityohjelman australialaisen version nimi. Vaikka ohjelmassa enemmänkin vain murjotaan vitsejä, se on tuottanut monia kukoistavia romansseja. Ohjelman australialainen versiota on näytetty 12 kauden verran, ja kymmenen pariskuntaa on vielä yhdessä – useimmilla on lapsiakin.

FOX:in mukaan koko sarja on johtanut yhteensä 180 avioliittoon ja 410 lapsen syntymään.