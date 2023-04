ด้วยช่องทีวีฟรี TVNZ ของ นิวซีแลนด์ คุณสามารถรับชมซีซั่น 11 ของ The Farmer Wants a Wife ได้ฟรีบนบริการสตรีมมิ่ง TVNZ+ โปรดทราบว่านี่คือรายการออกเดทเวอร์ชั่นออสเตรเลีย คุณจะต้องสร้างบัญชี TVNZ+ ฟรีก่อนจึงจะสามารถเริ่มสตรีมได้

ต้องการรับชมรายการออกเดทในชนบทเวอร์ชั่นออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามหรือไม่? ดื่มด่ำซีซั่น 7 ถึง 11 ของ The Farmer Wants a Wife ได้ทาง Channel 4

ติดตามชม The Farmer Want a Wife ทาง Channel 4

Fox ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตฟรีใน สหรัฐอเมริกา คุณสามารถสตรีม Farmer Wants a Wife 2023 ทางออนไลน์ได้ผ่านบริการตัดสายต่าง ๆ ทาง fox.com หรือผ่านแอป FOX NOW แม้ว่าคุณจะต้องให้ข้อมูลประจำตัวของเคเบิลสหรัฐอเมริกา หรือ การสมัครสมาชิกสตรีมมิ่งเพื่อเข้าใช้บริการ

นี่เป็นเพียงการถ่ายทำซ้ำครั้งที่สองของ Farmer Wants a Wife เวอร์ชันอเมริกา ซึ่งออกอากาศครั้งแรกในปี 2008 ทาง The CW แต่มีรูปแบบที่คล้ายกับ The Bachelor มากกว่าและถูกกล่าวหาว่ามีการสมมติขึ้นเล็กน้อย

ถึงเวลาสำหรับรูทีนทีวีเรียลลิตี้วีทลีย์! หลังจากที่หยุดพักไปถึง 15 ปี Farmer Wants a Wife กลับมาที่หน้าจอขนาดเล็กเพื่อช่วยชาวไร่ที่โสดหาคู่ที่โรแมนติก นี่คือคำแนะนำที่มีประโยชน์ทั้งหมดสำหรับวิธีการรับชม Farmer Wants a Wife ทางออนไลน์

จะรับชม Farmer Want a Wife ได้ที่ไหน

