The Farmer Wants a Wife, bu reality TV şovunun Avustralya versiyonunun adıdır. Bu flört şovunun örgüsü esprilere konu olabilir ancak muhtemelen gelmiş geçmiş en başarılı flört reality TV şovu olabilir. Şovun Avustralya versiyonu 12 sezondan oluşuyor, 10 çift hâlâ birlikte ve birçoğu çocuk sahibi oldu.

The Farmer Wants a Wife çiftlerinden hâla birlikte olan var mı?

Yeni Zelanda 'nın ücretsiz kanalı TVNZ ile The Farmer Wants a Wife'ın 11'inci sezonunu video akış hizmeti TVNZ+ 'tan ücretsiz izleyebilirsiniz. Bunun, bu flört şovunun Avustralya versiyonu olduğunu unutmayın. İzlemeye başlamadan önce ücretsiz bir TVNZ+ hesabı oluşturmanız gerekecektir.

The Farmer Wants a Wife 11. Sezonu TVNZ+'tan izleyin

Bu kırsal flört şovunun oldukça başarılı Avustralya versiyonunu izlemek ister misiniz? The Farmer Wants a Wife'ın 7 ile 11 arasındaki sezonlarını Channel 4 'dan art arda izleyin.

The Farmer Wants a Wife'ı Channel 4'dan izleyin

Her ne kadar Fubo esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, Fox gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve hatta geçmiş sezonlardan bazı bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. fubotTV şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

Fox, ABD 'de ücretsiz yayınlanmaktadır. Farmer Wants a Wife 2023'ü internette fox.com veya FOX NOW uygulaması gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler üzerinden izleyebilirsiniz. Ancak bu hizmete erişmek için bir ABD kablolu TV veya video akış hizmeti aboneliğinin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekecektir.

Bu sezon, Farmer Wants a Wife'ın Amerikan versiyonun sadece ikinci sezonu. İlk sezon 2008'de The CW 'de yayınlandı ancak The Bachelor 'a daha yakın bir formata sahipti ve iddialara göre biraz kurgulanmıştı.

Adının anlamını Farmer Wants a Wife'tan daha çok taşıyan bir şov muhtemelen bulunmuyor. Aynı adı taşıyan İngiliz reality şovundan esinlenen modern ABD versiyonu, turp gibi dört bekar çiftçinin, şehirde yaşamın konforunu kırsalda yaşam ile takas etmeye hazır bekar kadınlardan oluşan bir grup arasından potansiyel bir partner arayışlarını konu ediyor. Kadınlar dört gruba ayrılıyor ve her bir bekar çiftçinin çiftliklerine gönderiliyor. Bir yandan bu çekici çiftçilerin kalbini kazanmaya çalışırken, diğer yandan kırsal hayatını baştan sona öğreniyorlar. Sığır beslerken ve saman balyası yaparken aşkı bulamayacağınızı kim söylemiş?

Samanlığın seyran olduğu yeni bir reality TV şovu! 15 yıllık aradan sonra, Farmer Wants a Wife bekar çiftçilere potansiyel bir romantik partner aramak için ekranlara geri dönüyor. İşte Farmer Wants a Wife'ı internet üzerinden izlemenin tüm yöntemleri için kullanışlı bir kılavuz.

