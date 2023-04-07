Farmer Wants a Wife nereden izlenir
Samanlığın seyran olduğu yeni bir reality TV şovu! 15 yıllık aradan sonra, Farmer Wants a Wife bekar çiftçilere potansiyel bir romantik partner aramak için ekranlara geri dönüyor. İşte Farmer Wants a Wife'ı internet üzerinden izlemenin tüm yöntemleri için kullanışlı bir kılavuz.
Farmer Wants a Wife'ın konusu ne?
Adının anlamını Farmer Wants a Wife'tan daha çok taşıyan bir şov muhtemelen bulunmuyor. Aynı adı taşıyan İngiliz reality şovundan esinlenen modern ABD versiyonu, turp gibi dört bekar çiftçinin, şehirde yaşamın konforunu kırsalda yaşam ile takas etmeye hazır bekar kadınlardan oluşan bir grup arasından potansiyel bir partner arayışlarını konu ediyor. Kadınlar dört gruba ayrılıyor ve her bir bekar çiftçinin çiftliklerine gönderiliyor. Bir yandan bu çekici çiftçilerin kalbini kazanmaya çalışırken, diğer yandan kırsal hayatını baştan sona öğreniyorlar. Sığır beslerken ve saman balyası yaparken aşkı bulamayacağınızı kim söylemiş?
Bu sezon, Farmer Wants a Wife'ın Amerikan versiyonun sadece ikinci sezonu. İlk sezon 2008'de The CW'de yayınlandı ancak The Bachelor'a daha yakın bir formata sahipti ve iddialara göre biraz kurgulanmıştı.
Farmer Wants a Wife ne zaman yayınlanacak?
Farmer Wants a Wife 2023'ün ilk bölümü, 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 21:00 ET'de yayınlandı. Bölümler haftalık olarak Fox'ta yayınlanıyor ve bir sonraki gün Hulu'da talep üzerine izlenebilir.
Farmer Wants a Wife internette nereden izlenir
Ekili arazilerde ilişkiler yetiştirmek, Farmer Wants a Wife yarışmacılarının günlük işlerinin bir parçası. 2023 versiyonu FOX'ta yayınlanıyor ve internet üzerinden Hulu ve YouTube TV gibi platformlardan izlenebilir. Çok başarılı Avustralya versiyonunun bazı sezonlarını da Birleşik Krallık'ta Channel 4'da bulabilirsiniz.
Farmer Wants a Wife'ı Fox'tan izleyin
Fox, ABD'de ücretsiz yayınlanmaktadır. Farmer Wants a Wife 2023'ü internette fox.com veya FOX NOW uygulaması gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler üzerinden izleyebilirsiniz. Ancak bu hizmete erişmek için bir ABD kablolu TV veya video akış hizmeti aboneliğinin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekecektir.
Farmer Wants a Wife'ı talep üzerine Hulu'dan izleyin
Kabloları ortadan kaldırdınız mı? Hulu, Farmer Wants a Wife izlemek için en iyi seçenektir. Bölümler bu platformdan yayından bir sonraki gün izlenebilir. Yedi günlük ücretsiz deneme bulunuyor ancak kaydolma sırasında geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
Farmer Wants a Wife 2023'ü YouTube TV'den izleyin
YouTube TV, FOX'u içeriyor ve yeni günlük ücretsiz deneme sunuyor. Farmer Wants a Wife izlemek için harika bir yöntem ve bölümleri yayınlandıktan bir gün sonra buradan izleyebilirsiniz. Ancak bu hizmete erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.
Kabloları kesin ve Farmer Wants a Wife'ı Sling TV'den izleyin
Sling TV, popüler bir kablolu TV alternatifidir ve Sling Blue aboneliğinde FOX'u içermektedir. Fakat Sling ücretsiz bir deneme sunmuyor. Kaydolma sırasında geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
Farmer Wants a Wife'ı Fubo'dan izleyin
Her ne kadar Fubo esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, Fox gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve hatta geçmiş sezonlardan bazı bölümleri talep üzerine izleyebilirsiniz. fubotTV şu anda yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır ancak geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
The Farmer Wants a Wife'ı Channel 4'dan izleyin
Bu kırsal flört şovunun oldukça başarılı Avustralya versiyonunu izlemek ister misiniz? The Farmer Wants a Wife'ın 7 ile 11 arasındaki sezonlarını Channel 4'dan art arda izleyin.
The Farmer Wants a Wife 11. Sezonu TVNZ+'tan izleyin
Yeni Zelanda'nın ücretsiz kanalı TVNZ ile The Farmer Wants a Wife'ın 11'inci sezonunu video akış hizmeti TVNZ+'tan ücretsiz izleyebilirsiniz. Bunun, bu flört şovunun Avustralya versiyonu olduğunu unutmayın. İzlemeye başlamadan önce ücretsiz bir TVNZ+ hesabı oluşturmanız gerekecektir.
Farmer Wants a Wife'ta kimler yarışıyor?
Farmer Wants a Wife, bir grup şehirli bekar kadınları eş arayan dört bekar çiftçi erkek ile tanıştırıyor. Bu sezon aşkı arayan çiftçiler:
Allen Foster, 32, Williamsport, TN
Hunter Grayson, 31, Watkinsville, GA
Landon Heaton, 35, Alva, OK
Ryan Black, 32, Shelby, NC
Bu doğaçlama şov, country şarkıcısı Jennifer Nettles tarafından sunuluyor.
Farmer Wants a Wife SSS
Farmer Wants a Wife'ı Netflix'ten izleyebilir misiniz?
Hayır, Farmer Wants a Wife Netflix'te yayınlanmamaktadır.
Farmer Wants a Wife'ın 1'inci Sezonu kaç bölümden oluşuyor?
Sezon için tam bölüm listesi henüz açıklanmadı ancak diğer uluslararası versiyonları bir sezonda yaklaşık 10 bölüm içeriyor.
The Farmer Wants a Wife çiftlerinden hâla birlikte olan var mı?
The Farmer Wants a Wife, bu reality TV şovunun Avustralya versiyonunun adıdır. Bu flört şovunun örgüsü esprilere konu olabilir ancak muhtemelen gelmiş geçmiş en başarılı flört reality TV şovu olabilir. Şovun Avustralya versiyonu 12 sezondan oluşuyor, 10 çift hâlâ birlikte ve birçoğu çocuk sahibi oldu.
FOX'a göre, serinin tamamı 180 evlilik ve 410 çocuk ile sonuçlandı.
Farmer Wants a Wife, kendi çiftliklerinde mi çekiliyor?
Evet, Farmer Wants a Wife 2023 çiftçilerin sahip olduğu dört çiftlikte çekildi. Çiftçiler, potansiyel partnerlerine çiftlik hayatının tüm detaylarını öğretirken yeni ilişkiler için tohumlar ekiyor.
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