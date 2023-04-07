Adının anlamını Farmer Wants a Wife'tan daha çok taşıyan bir şov muhtemelen bulunmuyor. Aynı adı taşıyan İngiliz reality şovundan esinlenen modern ABD versiyonu, turp gibi dört bekar çiftçinin, şehirde yaşamın konforunu kırsalda yaşam ile takas etmeye hazır bekar kadınlardan oluşan bir grup arasından potansiyel bir partner arayışlarını konu ediyor. Kadınlar dört gruba ayrılıyor ve her bir bekar çiftçinin çiftliklerine gönderiliyor. Bir yandan bu çekici çiftçilerin kalbini kazanmaya çalışırken, diğer yandan kırsal hayatını baştan sona öğreniyorlar. Sığır beslerken ve saman balyası yaparken aşkı bulamayacağınızı kim söylemiş?

Bu sezon, Farmer Wants a Wife'ın Amerikan versiyonun sadece ikinci sezonu. İlk sezon 2008'de The CW'de yayınlandı ancak The Bachelor'a daha yakın bir formata sahipti ve iddialara göre biraz kurgulanmıştı.