On ne peut probablement pas trouver un nom plus explicite que « Farmer Wants a Wife » pour une telle émission. Basée sur la téléréalité britannique du même nom, la version américaine revisitée voit quatre fermiers célibataires tenter de trouver un(e) partenaire potentielle parmi un groupe de célibataires qui ont décidé de troquer le confort de la vie urbaine pour celui de la campagne. Les candidates sont réparties en quatre groupes et envoyées dans les fermes de chaque célibataire. Elles tentent de gagner le cœur de ces charmants célibataires tout en apprenant les rudiments de la vie à la campagne. Qui aurait cru que l'on ne pouvait pas trouver l'amour en jouant au fermier ?



Il s'agit de la seconde édition de la version américaine de Farmer Wants a Wife. La première a été diffusée en 2008 sur la chaîne The CW, mais son format s'apparentait davantage à celui de The Bachelor et était peut-être un peu trop scripté.