Taaaaaak! To najszybszy VPN, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Nawet nie zawracam sobie głowy wyłączaniem go do grania. Praktycznie tego nie zauważam.

@expressvpn Udało mi się w końcu znaleźć usługę idealną do grania 10/10 wszystkie platformy, właśnie to było mi potrzebne!

Krótsze trasy połączeń między użytkownikiem a serwerami gier mogą zmniejszyć opóźnienie i ogólny poziom lagów. Oznacza to, że pakiety danych są w stanie szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerem gry, zmniejszając zauważalne opóźnienia między Twoją aktywnością a tym, co dzieje się w grze, oferując Ci tym samym przewagę. Zazwyczaj najlepsze rezultaty daje połączenie z serwerem VPN, który znajduje się najbliżej serwera gry.

Co to jest Lineage 2?

Graj i awansuj do czołówki! Niezależnie od tego, czy znajdujesz się w szkole , podróżujesz za granicę, czy korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi , unikaj lobby o wysokim pingu dzięki najszybszemu VPN do gier . Czas uwolnić swoją moc!

