Играйте в Lineage 2 с VPN-сервисом №1
Проложите собственный путь к сияющим вершинам! Находитесь ли вы в учебном заведении, путешествуете ли за рубежом или подключились к публичной точке доступа Wi-Fi, избежать проблем с высоким пингом вы сможете с помощью самого быстрого VPN для онлайн-игр.
Вы готовы дойти до максимального уровня?
Безопасная 30-дневная гарантия возврата денег
Как подключиться к VPN для Lineage 2
Настроить подключение к VPN-серверу для Lineage 2 очень просто. Убедитесь в этом сами:
Шаг 1. Оформите подписку на ExpressVPN
ExpressVPN создаст безопасный туннель между вашим устройством и Интернетом, который защитит от посторонних глаз ваш онлайн-трафик. Используя VPN для игры в Lineage 2, вы также сможете сменить IP-адрес и представиться пользователем из какой-нибудь другой страны.
Оформите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для Windows. Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2. Выберите сервер
Откройте приложение ExpressVPN и подключитесь к любому из тысяч быстрых и защищенных VPN-серверов в 105 странах мира. Игра Lineage 2 доступна в большинстве стран, поэтому мы рекомендуем выбрать сервер, расположенный ближе всего к вам.
Шаг 3. Играйте в Lineage 2
Теперь, когда вы подключены к серверу ExpressVPN, вы можете безопасно играть в Lineage 2, наслаждаясь быстрым подключением.
Что такое Lineage 2?
Lineage 2 — это бесплатная многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), разработанная компанией NCSoft и выпущенная в 2003 году. Игровой процесс Lineage 2 состоит преимущественно из динамичных сражений, в которых друг с другом сходятся сами игроки, а также эпических рейдов и увлекательных квестов, которые предстоит выполнять в обширном и динамичном фэнтези-мире.
Зачем для Lineage 2 нужен VPN?
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, изменив свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Надежное подключение
Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 105 странах мира.
Обход ограничений
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.
Работает на всех устройствах
Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
Игра без границ
Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
Как сменить игровой регион с VPN?
Подключение к VPN-серверу позволяет сменить IP-адрес — уникальный идентификатор подключенного к Интернету устройства. С новым IP-адресом вы сможете играть, как будто находитесь в Британии, США, Канаде, Австралии или буквально любой другой стране, в которой у вашего сервиса есть VPN-серверы.
Как VPN поможет снизить пинг?
Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.
Подходят ли бесплатные VPN для Lineage 2?
Использовать бесплатные прокси-сервисы для онлайн-игр не рекомендуется, так как они не могут обеспечить вам тот же уровень защиты и приватности, что и платный VPN-сервис. Многие такие решения просто не выполняют собственные обещания, а некоторые из них даже отслеживают и продают пользовательские данные ради прибыли. Из-за подключения к ним ваши устройства могут оказаться уязвимыми перед атаками злоумышленников.
|ExpessVPN
|Большинсто бесплатных VPN
Лимит данных
Без ограничений
10 ГБ
Локации VPN-серверов
105 стран
10–50 стран
Служба поддержки
Онлайн-чат 24/7
Электронная почта
Серверная технология
TrustedServer
На базе ПК
Регистрация действий и подключений
Никогда
Никаких обещаний
Одновременные подключения
До 8 устройств
1
Поддержка устройств
Все устройства
Компьютеры и мобильные устройства
Оригинальный VPN-протокол
Lightway
Нет
Загрузите VPN для Lineage 2 на все ваши устройства
Воспользуйтесь лучшим VPN-сервисом для ПК, Mac, iPhone, Android и не только.
Каждая подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, и для систем Smart TV (например, Apple TV, Amazon Fire TV Stick и Samsung Smart TV). Вы также можете загрузить APK-файл для ваших устройств Android или приложение ExpressVPN для iOS. Вы даже сможете установить расширение для Chrome.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
ЧаВо: VPN для Lineage 2
Можно ли играть в Lineage 2 с VPN?
Да! Использование VPN не противоречит условиям пользовательского соглашения и другим правилам NCSoft, касающимся Lineage 2. Более того, сверхбыстрые серверы ExpressVPN позволят вам играть онлайн самым безопасным и приватным образом, какой бы локальной сетью вы ни пользовались — учебного заведения, офиса или даже публичной точкой доступа Wi-Fi. Кроме того, мы защитим вас от ограничений пропускной способности подключения интернет-провайдером. Если у вас останутся вопросы о работе с ExpressVPN, а также если вам потребуется помощь технического характера, обязательно обратитесь в круглосуточно доступную службу поддержки через онлайн-чат или по телефону.
Какой VPN-сервис лучше всего подходит для Lineage 2?
Серверы в 105 странах мира, первоклассное шифрование, сверхбыстрые подключения с минимальной буферизацией — всё это и многое другое делает ExpressVPN самым лучшим и надежным VPN-сервисом для Lineage 2.
Какой VPN-сервер для Lineage 2 лучший?
Чтобы выбрать лучший VPN-сервер для Lineage 2, вам нужно учесть следующее:
ваше фактическое местоположение;
тип сервера Lineage 2, где вы планируете играть: официальный, публичный, приватный и так далее.
В любом случае, мы рекомендуем подключаться к VPN-серверу, расположенному ближе всего к тому серверу, на котором вы планируете играть.
Можно ли играть в Lineage 2 бесплатно?
Да! Lineage 2 — совершенно бесплатная игра, весь основной ее контент доступен бесплатно. Впрочем, некоторые игровые предметы и наборы можно приобрести за реальные деньги.
Какой сервер Lineage 2 лучший?
Нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос — у всех свой стиль игры, свой игровой опыт, свои цели. А вот среди самых популярных серверов можно назвать GlobalWar, L2 Multi, Euro PvP, L2MAD, Shock World и ShadowLands.club.
Что говорят о нас геймеры
@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!
Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение: я мог стримить и играть с минимумом лагов даже из своей деревни!
Мой первый #vpn, который с этим справился.
Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
Играйте в Lineage 2 с VPN, ничем не рискуя
Воспользуйтесь нашей надежной 30-дневной гарантией возврата денег.
Если вам не понравится играть в Lineage 2 с ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы полностью вернем ваши деньги.