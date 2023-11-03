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Играйте в Lineage 2 с VPN.

Играйте в Lineage 2 с VPN-сервисом №1

Проложите собственный путь к сияющим вершинам! Находитесь ли вы в учебном заведении, путешествуете ли за рубежом или подключились к публичной точке доступа Wi-Fi, избежать проблем с высоким пингом вы сможете с помощью самого быстрого VPN для онлайн-игр.

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Как подключиться к VPN для Lineage 2

Настроить подключение к VPN-серверу для Lineage 2 очень просто. Убедитесь в этом сами:

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Как оформить подписку на ExpressVPN.

Шаг 1. Оформите подписку на ExpressVPN

ExpressVPN создаст безопасный туннель между вашим устройством и Интернетом, который защитит от посторонних глаз ваш онлайн-трафик. Используя VPN для игры в Lineage 2, вы также сможете сменить IP-адрес и представиться пользователем из какой-нибудь другой страны.

Оформите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для Windows. Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег.

Карта Азии с VPN-локациями.

Шаг 2. Выберите сервер

Откройте приложение ExpressVPN и подключитесь к любому из тысяч быстрых и защищенных VPN-серверов в 105 странах мира. Игра Lineage 2 доступна в большинстве стран, поэтому мы рекомендуем выбрать сервер, расположенный ближе всего к вам.

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Шаг 3. Играйте в Lineage 2

Теперь, когда вы подключены к серверу ExpressVPN, вы можете безопасно играть в Lineage 2, наслаждаясь быстрым подключением.

Что такое Lineage 2?

Что такое Lineage 2?

Lineage 2 — это бесплатная многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), разработанная компанией NCSoft и выпущенная в 2003 году. Игровой процесс Lineage 2 состоит преимущественно из динамичных сражений, в которых друг с другом сходятся сами игроки, а также эпических рейдов и увлекательных квестов, которые предстоит выполнять в обширном и динамичном фэнтези-мире.

Зачем для Lineage 2 нужен VPN?

Четыре падающие точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, изменив свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 105 странах мира.

Жест прокрутки на значке буферизации показывает, что интернет-провайдер замедляет интернет-соединение.

Обход ограничений

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика для компьютерных игр.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Получите доступ к нужному контенту на PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, соединенные градиентным кругом.

Игра без границ

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

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На экранах ноутбука демонстрируется процесс изменения IP-адреса пользователя (до и после).

Как сменить игровой регион с VPN?

Подключение к VPN-серверу позволяет сменить IP-адрес — уникальный идентификатор подключенного к Интернету устройства. С новым IP-адресом вы сможете играть, как будто находитесь в Британии, США, Канаде, Австралии или буквально любой другой стране, в которой у вашего сервиса есть VPN-серверы.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN поможет снизить пинг?

Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.

Подходят ли бесплатные VPN для Lineage 2?

Использовать бесплатные прокси-сервисы для онлайн-игр не рекомендуется, так как они не могут обеспечить вам тот же уровень защиты и приватности, что и платный VPN-сервис. Многие такие решения просто не выполняют собственные обещания, а некоторые из них даже отслеживают и продают пользовательские данные ради прибыли. Из-за подключения к ним ваши устройства могут оказаться уязвимыми перед атаками злоумышленников.

Подробнее про бесплатные прокси и платные VPN-сервисы.

Платные VPN против бесплатных VPN
ExpessVPNБольшинсто бесплатных VPN

Лимит данных

Без ограничений

10 ГБ

Локации VPN-серверов

105 стран

10–50 стран

Служба поддержки

Онлайн-чат 24/7

Электронная почта

Серверная технология

TrustedServer

На базе ПК

Регистрация действий и подключений

Никогда

Никаких обещаний

Одновременные подключения

До 8 устройств

1

Поддержка устройств

Все устройства

Компьютеры и мобильные устройства

Оригинальный VPN-протокол

Lightway

Нет

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Загрузите VPN для Lineage 2 на все ваши устройства

Воспользуйтесь лучшим VPN-сервисом для ПК, Mac, iPhone, Android и не только.

Загрузите приложения ExpressVPN.

Каждая подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, и для систем Smart TV (например, Apple TV, Amazon Fire TV Stick и Samsung Smart TV). Вы также можете загрузить APK-файл для ваших устройств Android или приложение ExpressVPN для iOS. Вы даже сможете установить расширение для Chrome.

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А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

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Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

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Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

ЧаВо: VPN для Lineage 2

Можно ли играть в Lineage 2 с VPN?
Какой VPN-сервис лучше всего подходит для Lineage 2?
Какой VPN-сервер для Lineage 2 лучший?
Можно ли играть в Lineage 2 бесплатно?
Какой сервер Lineage 2 лучший?

Что говорят о нас геймеры

Аватар NickolasEdmunds в Твиттере.

@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

NickolasEdmunds
Пользователь HUMECHGAMES рекомендует ExpressVPN для Apple TV.

Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение: я мог стримить и играть с минимумом лагов даже из своей деревни!

Мой первый #vpn, который с этим справился.

humechgames
Пользователь SKY_MASTERS737 рекомендует ExpressVPN для Nvidia Shield.

Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

Sky_Masters737
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